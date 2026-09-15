"ĐTVN sẽ dùng thêm cầu thủ nhập tịch, Việt kiều ở FIFA ASEAN Cup 2026; Thái Lan - Indonesia đều rất mạnh"

BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam sẽ có thêm cầu thủ nhập tịch, Việt kiều ở FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi Thái Lan và Indonesia đều sở hữu lực lượng rất đáng gờm.

FIFA ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi phản ánh rõ hơn tương quan thực lực giữa các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á, khi nhiều đội bóng có điều kiện tập hợp lực lượng mạnh nhất. Theo BLV Quang Huy, ĐT Việt Nam cũng sẽ có thêm những sự bổ sung đáng chú ý, đặc biệt ở nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

Việt Nam sẽ đậm đặc hơn cầu thủ nhập tịch

Đánh giá về khả năng ĐT Việt Nam tiếp tục bổ sung cầu thủ nhập tịch trước FIFA ASEAN Cup 2026, BLV Quang Huy cho rằng xu hướng này là chắc chắn, nhưng không đồng nghĩa đội hình sẽ có quá nhiều thay đổi.

“Chắc chắn là đậm đặc hơn. Tuy nhiên, cũng không có quá nhiều thay đổi so với danh sách ASEAN Cup vừa rồi đâu. Chúng ta cơ bản là thành công và cái bộ khung là tốt.

Kyle Colonna nhập tịch, tôi rất vui, bởi vì ngoài vai trò anh ấy đá ở Thể Công Viettel là đá trung vệ ấy, thì đây là cầu thủ có thể chơi cả hàng tiền vệ. Đấy, chúng ta ở giải này không có Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân thì cũng không đi được. Thành ra tiền vệ rất mỏng, và để điểm mặt ra những tiền vệ tốt đang đá tại V.League thì Colonna là một trung vệ có thể lên đá cả tiền vệ phòng ngự nữa. Đây là một giải pháp.

Còn danh sách thì tôi cho rằng là có thể khoảng 3-4 sự thay đổi thôi, 3-4 người gì đấy chứ cũng không có nhiều hơn. Nguyễn Filip trở lại này, Quang Vinh chắc chắn sẽ trở lại. Rồi có thể có những cầu thủ mới nhập tịch, Kyle Colonna sẽ được gọi, Adou Minh rồi Khoa Ngô. Đấy, đấy là những người mà tôi nghĩ là có thể sẽ được bổ sung”.

ĐT Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2026 với 3 cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc.

Như vậy, theo BLV Quang Huy, sự thay đổi về lực lượng của ĐT Việt Nam trước giải đấu không nằm ở việc thay mới toàn bộ đội hình, mà chủ yếu là bổ sung một số vị trí cần thiết. Đáng chú ý, những cầu thủ có khả năng chơi nhiều vai trò được đánh giá cao, nhất là trong bối cảnh tuyến giữa của đội tuyển có thể thiếu một số nhân tố quan trọng.

Có một số ý kiến cho rằng, nếu bóng đá Việt Nam thành công nhưng dùng nhiều cầu thủ nhập tịch thì cũng không "sướng" bằng sử dụng các cầu thủ nội. Về quan điểm này, BLV Quang Huy nói:

“Tôi nghĩ là vẫn sẽ có một tỷ lệ đông đảo cầu thủ Việt Nam, ít nhất là trong vài năm tới. Cũng chưa thể để cầu thủ nhập tịch chiếm hết đội hình được đâu. Chúng ta cũng không dễ nhập tịch, bởi vì nói cho cùng, để đủ tiêu chuẩn nhập tịch ở Việt Nam, nếu không phải là cầu thủ Việt kiều thì cũng khó. Mà ngay cả cầu thủ Việt kiều, tuy nhập tịch dễ nhưng để lên ĐTQG cũng phải có sự vượt trội, chứ đâu có phải Việt kiều nào cũng được gọi vào đội tuyển đâu.

Thế còn cầu thủ nước ngoài để mà nhập tịch thì cũng phải có 5 năm gắn bó. Và thường là, nói thật, đến lúc chờ 5 năm gắn bó thì tuổi cũng nhiều rồi. Thành ra ít nhất vài năm tới vẫn sẽ có một tỷ lệ nhất định thế thôi.

Thế còn đến một ngày nào đó có thể tỷ lệ cầu thủ nhập tịch trở nên đông đảo thì cũng hy vọng Việt Nam cũng đã tiến đến những bước rất cao và xa, và khi đó thì nền móng chung của cầu thủ Việt Nam cũng được nâng lên rồi. Thì tôi nghĩ là không lo mất bản sắc đâu”.

Tại AFF Cup 2026, khi chưa có lực lượng mạnh nhất, Indonesia đã thua ĐT Việt Nam 0-3 ngay tại xứ Vạn đảo.

Indonesia có thể là ứng cử viên số một

Ở phía đối thủ, Indonesia được BLV Quang Huy đánh giá rất cao. Không chỉ sở hữu lực lượng đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, đội bóng xứ Vạn đảo còn có nguồn cầu thủ gốc Indonesia rất lớn trên khắp thế giới.

Mình nắn lại để câu chữ tự nhiên hơn nhưng vẫn giữ sát nhận định gốc của BLV Quang Huy:

“Tôi nghĩ là họ mạnh đấy. Với góc nhìn của tôi và một số người khác, nếu coi Indonesia là ứng cử viên số một thì có thể không quá lời, bởi lực lượng của họ, chúng ta đã thấy ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026, khi đối đầu với Việt Nam, chúng ta đã rất vất vả.

Malaysia khi ở đỉnh cao của làn sóng nhập tịch, thậm chí có cả trường hợp nhập tịch lậu, thì chúng ta đánh giá họ còn mạnh hơn Indonesia. Nhưng sau đó, chuyện nhập tịch lậu lập tức bị phát hiện và bây giờ họ đã bị loại hết những cầu thủ đó. Vẫn còn những cầu thủ nhập tịch, nhưng sức mạnh đã yếu đi hẳn. Còn Indonesia thì vẫn mạnh, và chưa biết chừng còn mạnh hơn cả giai đoạn họ thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, bởi họ tiếp tục sàng lọc và các cầu thủ cũng ngày càng có sự ăn ý hơn.

Lực lượng Indo kiều trên thế giới rất đông, một phần do bối cảnh lịch sử của họ. Khi theo dõi VCK World Cup 2026, tôi thấy số cầu thủ dự giải nhưng có gốc gác Indonesia rất nhiều.

Indonesia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ Indo kiều chưa khoác áo các đội tuyển khác để đưa về. Thành ra, tôi nghĩ họ là một lực lượng rất đáng gờm và hoàn toàn hợp lệ. Indonesia đã rất mạnh, lại còn là chủ nhà nữa”.

Nhận định này cho thấy Indonesia có thể trở thành thách thức lớn đối với ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đặc biệt, lợi thế sân nhà cùng nguồn cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu ở nhiều nơi khiến đội bóng này có thêm nhiều phương án để xây dựng lực lượng.

Thái Lan cũng mang đội hình mạnh dự FIFA ASEAN Cup 2026. Họ đang thua liền Việt Nam ở chung kết 2 kỳ AFF Cup gần nhất 2024 và 2026.

Trong khi đó, Thái Lan cũng không được xem nhẹ. BLV Quang Huy cho rằng sự trở lại của Chanathip Songkrasin không đơn thuần mang ý nghĩa tinh thần, bởi tiền vệ này vẫn có khả năng tạo ra khác biệt nếu được sử dụng phù hợp.

“Tôi cho rằng không chỉ là chốt tinh thần đâu, mà anh ấy vẫn rất hay đấy. Tất nhiên, sử dụng như thế nào là do huấn luyện viên, bởi vì bóng đá Thái Lan ở giải đấu lần này có nhiều tài năng khác nữa. Và tôi vẫn bảo vệ quan điểm: lực lượng Thái Lan mà chúng ta thắng ở chung kết ASEAN Cup vừa rồi chỉ bằng khoảng 65% năng lực thực sự của họ thôi.

Bản thân các đội như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đã nhắm giải đấu của FIFA này để coi như điểm rơi phong độ, và cũng là dịp các CLB phải nhả người. Năm nay giải đấu kéo dài hơn mọi năm đấy, và sau những năm tới chắc cũng vậy thôi. Người ta coi đây là một đợt tập trung để tính toán những điểm rơi phong độ và lực lượng mạnh nhất.

Và với tôi, giải đấu sắp tới mới là bức tranh chuẩn xác của bóng đá khu vực, chứ chúng ta không thể coi thước đo là Asian Cup vừa rồi được đâu. Vô địch một lần nữa thì rất là vui, nó khẳng định thêm vị thế của chúng ta. Nhưng mà phải đợi đến giải này thì mới rõ tài cao thấp được”.