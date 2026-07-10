ĐTVN đón tin vui, áp lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước giải vô địch Đông Nam Á

Vé xem trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar đang được NHM săn đón mạnh mẽ, nhưng sự kỳ vọng ấy cũng tạo nên áp lực không nhỏ với thầy trò HLV Kim Sang-sik trước AFF Cup 2026.

Chỉ còn ít ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên (18/7). Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi chính thức bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026. Ngay từ lúc này, đội tuyển đã nhận được tín hiệu tích cực từ các khán đài.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hai mệnh giá vé 200.000 đồng và 300.000 đồng đã được bán hết. Diễn biến này cho thấy sức hút đặc biệt của ĐT Việt Nam đối với người hâm mộ, bất chấp đây chỉ là một trận giao hữu và được tổ chức tại Thái Nguyên thay vì những địa điểm quen thuộc như Hà Nội hay TP.HCM.

Tình yêu và niềm tin từ người hâm mộ

Những năm qua, bóng đá Việt Nam đã trải qua không ít thăng trầm. Đã có thời điểm đội tuyển gây thất vọng về thành tích, đồng thời đối mặt với những hoài nghi về quá trình chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, mỗi khi đội tuyển quốc gia tập trung, sức hút dành cho màu cờ sắc áo vẫn chưa bao giờ suy giảm.

Việc các mệnh giá vé phổ biến được bán hết sớm phản ánh sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ đối với hành trình sắp tới của đội tuyển. Đó không đơn thuần là sự háo hức trước một trận đấu giao hữu, mà còn là niềm tin dành cho một tập thể đang bước vào nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong năm.

ĐT Việt Nam thắng cả 2 trận giao hữu với các CLB Hàn Quốc trong chuyến tập huấn hiện tại ở xứ Kim chi.

Người hâm mộ có lý do để kỳ vọng. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng lối chơi và trẻ hóa lực lượng. Những gương mặt giàu kinh nghiệm tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong khi nhiều cầu thủ trẻ dần khẳng định được giá trị và mang tới nguồn năng lượng mới.

Quan trọng hơn, AFF Cup vẫn luôn là sân chơi mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Đây là giải đấu mà người hâm mộ có thể nhìn thấy rõ nhất sự cạnh tranh giữa các nền bóng đá trong khu vực, đồng thời là nơi đội tuyển đã nhiều lần tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Kỳ vọng lớn đồng nghĩa với áp lực lớn

Tuy nhiên, tin vui từ khán đài cũng đồng thời kéo theo áp lực không nhỏ dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bởi lẽ, ĐT Việt Nam không bước vào AFF Cup 2026 với tư cách một đội bóng đang đi tìm lại chính mình, mà là nhà đương kim vô địch. Mọi đối thủ đều sẽ xem cuộc đối đầu với Việt Nam như một trận chung kết. Trong khi đó, người hâm mộ trong nước cũng không che giấu mong muốn được chứng kiến đội tuyển bảo vệ thành công ngôi vương.

Thử thách càng trở nên lớn hơn khi cục diện bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi rất nhanh. Nhiều đội tuyển trong khu vực đã nâng cấp đáng kể sức mạnh nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Những cái tên như Malaysia, Philippines hay Campuchia đều sở hữu lực lượng đáng gờm hơn trước.

Đặc biệt, Indonesia tiếp tục được xem là đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup năm nay. Đội bóng xứ Vạn đảo đã có những bước tiến mạnh mẽ trong vài năm gần đây nhờ làn sóng cầu thủ nhập tịch chất lượng. Không chỉ cải thiện đáng kể về thể hình, tốc độ và cường độ thi đấu, Indonesia còn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quốc tế thông qua các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu.

ĐT Việt Nam được kỳ vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Điều đáng chú ý là Việt Nam và Indonesia lại nằm cùng bảng A. Điều đó đồng nghĩa với việc thử thách lớn sẽ đến với thầy trò HLV Kim Sang-sik ngay từ vòng bảng, thay vì chỉ ở những trận đấu loại trực tiếp. Một kết quả không tốt trước Indonesia có thể khiến hành trình bảo vệ ngôi vương trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, trận giao hữu với Myanmar mang ý nghĩa vượt xa tính chất của một màn thử nghiệm đội hình. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với sức ép của sự kỳ vọng.

Những tấm vé được bán hết là món quà tinh thần quý giá đối với ĐT Việt Nam. Nhưng cùng với đó là lời nhắc nhở rằng người hâm mộ đang đặt rất nhiều niềm tin vào đội tuyển. Trong bóng đá, niềm tin luôn là động lực lớn lao, nhưng đôi khi cũng là áp lực khổng lồ. Và tại AFF Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải chứng minh rằng họ đủ bản lĩnh để biến áp lực ấy thành sức mạnh trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Ngoài hai mệnh giá 200.000 đồng và 300.000 đồng đã được bán hết, người hâm mộ vẫn có thể sở hữu vé xem trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar với mệnh giá 100.000 đồng. Vé đang được phân phối trực tuyến trên nền tảng bán vé do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố (Ứng dụng ONEU).