"ĐTVN có vẻ mới bung 70-80% khả năng thôi; Thái Lan mà gặp Philippines sớm thì cũng trầy da tróc vẩy đấy"

BLV Tạ Biên Cương cho rằng ĐT Việt Nam chưa bung hết sức ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026, còn Philippines thật sự là một đối thủ khó chịu.

Philippines không còn là đội bóng chỉ biết tạt cánh, đánh đầu

ĐT Việt Nam đã khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, nhưng màn trình diễn trên sân không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhiều thời điểm gặp khó trước lối chơi giàu sức chiến đấu và khả năng phối hợp của đối thủ.

Theo BLV Tạ Biên Cương, không nên nhìn vào tỷ số để đẩy những khó khăn của ĐT Việt Nam lên quá cao, bởi bản thân HLV Kim Sang-sik dường như cũng chưa có ý định bung hết sức ngay ở trận đấu đầu tiên.

“Thực sự, tôi cho rằng chúng ta cũng không nên đẩy vấn đề lên quá cao, bởi tôi có cảm giác HLV Kim Sang-sik cũng không có ý định bung hết sức. Chúng ta thấy rất nhiều lần ông Kim truyền đạt, ít nhất là ba lần trong hiệp hai, những động thái kiểu như: cứ bình tĩnh, chậm lại và bình tĩnh”, BLV Tạ Biên Cương phân tích trên sóng FPT Play.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Philippines không tạo ra những vấn đề thực sự cho ĐT Việt Nam. Ngược lại, BLV Tạ Biên Cương đánh giá đội bóng này đã cho thấy diện mạo khác hẳn so với hình ảnh quen thuộc trước đây.

“Những sai số xuất hiện là điều khó tránh. Như chúng ta đã phân tích, một là yếu tố khách quan: đội bạn chơi tốt. Phải nói rằng Philippines hôm nay chơi rất tốt. Giống như chúng ta đã nói trước trận, họ là một tập thể với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở những nền bóng đá rất tốt, khác với ASEAN Hyundai Cup. Có tới 22-23 cầu thủ là những người chơi bóng ở nước ngoài”, BLV Tạ Biên Cương nói.

Điểm khiến ông đặc biệt chú ý nằm ở sức chiến đấu của Philippines. Những cầu thủ vốn có khả năng bứt tốc và tạo đột biến bên phía Việt Nam không còn dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ.

“Trước các cầu thủ Indonesia, thậm chí những cầu thủ ngoại nhập tịch hay các cầu thủ lai của Indonesia, Hai Long có thể bứt. Trước cầu thủ Thái Lan, Hai Long cũng có thể bứt. Vậy mà hôm nay, rất nhiều lần Hai Long được đặt vào vị trí giống như một đường băng để một người giỏi như Hai Long có thể cất cánh, nhưng bạn ấy còn không cất cánh nổi. Thậm chí những người giàu tốc độ như Đình Bắc có lần còn thua cả những cầu thủ Philippines trong những pha đua tốc độ”, BLV Tạ Biên Cương nhận xét.

Các cầu thủ Philippines rất nhanh và khỏe (Ảnh: Minh Dân).

Theo BLV Tạ Biên Cương, sự khác biệt còn nằm ở cách chơi của Philippines. Đội bóng này không còn dựa quá nhiều vào bóng bổng và những pha tạt cánh như hình ảnh quen thuộc trong quá khứ.

“Họ chơi khác với thời của anh em nhà Phil Younghusband. Không còn là kiểu tạt cánh, đánh đầu. Họ cứ tí tách đập nhả. Đó là một thứ bóng đá mà có lẽ bản thân ông Kim cũng đã phân tích, nhưng tôi nghĩ ông cũng cảm thấy nó hơi khác biệt khi bước vào trận đấu, có một chút gì đó giật mình”, BLV Tạ Biên Cương nói.

Việt Nam vẫn còn những “quân bài” chưa được tung ra

Dù gặp không ít khó khăn, BLV Tạ Biên Cương vẫn nhìn thấy những điểm tích cực từ chiến thắng của ĐT Việt Nam, đặc biệt là màn thể hiện của các nhân tố mới.

“Thực tế, hôm nay tôi cho rằng chúng ta vẫn có những điểm cộng, những sự xuất hiện đáng chú ý của các tân binh. Chúng ta thấy Adou Minh chơi cứ như đã chơi nhiều trận cho đội tuyển quốc gia rồi. William Minh Hoàng vẫn ổn cho đến khi rời sân. Lê Phạm Thành Long cũng ổn”, ông đánh giá.

Dẫu vậy, những hạn chế về thể lực và sự thích nghi vị trí cũng khiến khả năng tấn công của Việt Nam chưa đạt mức cao nhất.

“Hôm nay, rõ ràng việc phải cày ải nhiều và bản thân Hoàng Hên, phải nói thật, cũng chưa hoàn toàn quen với vị trí mới, khiến cậu ấy chưa tạo ra được sự chia lửa quá lớn. Dù HLV Kim đã kéo Đình Bắc giật lại để hỗ trợ nhiều hơn cho khu vực giữa sân”, BLV Tạ Biên Cương phân tích.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN (Ảnh: Minh Dân).

Và đây cũng chính là cơ sở để ông cho rằng người hâm mộ chưa nên vội đánh giá toàn bộ sức mạnh của ĐT Việt Nam chỉ qua trận đấu với Philippines. BLV Tạ Biên Cương thậm chí có cảm giác HLV Kim Sang-sik vẫn còn giữ lại một phần ý đồ cho những trận đấu quan trọng hơn.

“Ngày hôm nay có cảm giác HLV Kim Sang-sik rất ‘đỏ’ với chiếc áo màu đen. Thứ hai, ông ấy vẫn đặt ra một ý đồ gì đó mà tôi cảm giác là chưa bung hết. Vẫn chỉ mới là 70-80% sức mạnh của Việt Nam thôi, để khiến Thái Lan cũng phải ngờ ngợ trong trận đấu tới”, BLV Tạ Biên Cương nhận định.

Thái Lan gặp Philippines sớm có thể sẽ rất khác

Từ màn trình diễn của Philippines trước Việt Nam, BLV Tạ Biên Cương cũng nhìn sang cuộc đối đầu với Thái Lan. Ông cho rằng Philippines hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn nếu chạm trán đội bóng xứ Chùa vàng ở thời điểm khác.

“Tôi tiếc là giá như Thái Lan gặp Philippines trước thì cũng chưa biết thế nào đâu. Thái Lan mà gặp Philippines thì cũng trầy trật, chật vật đấy. Tôi tin là như vậy. Bởi vì nếu gặp ở trận cuối thì có thể mọi thứ đã ngã ngũ, khi đó câu chuyện lại khác. Nhưng nếu gặp trước khi đối đầu với Việt Nam thì cũng sẽ chật vật đấy”, BLV Tạ Biên Cương nói.

Những nhận định ấy cũng cho thấy chiến thắng 1-0 của Việt Nam không đơn thuần là câu chuyện đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi dưới sức. Philippines thực sự đã tạo ra một thử thách đáng kể bằng cách tiếp cận trận đấu khác với hình ảnh quen thuộc.

Và phía trước Việt Nam là Thái Lan, đối thủ được chờ đợi nhất ở bảng B. BLV Tạ Biên Cương cho rằng cuộc đối đầu này có thể là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của FIFA ASEAN Cup 2026, bên cạnh trận chung kết.

“Có lẽ một trong hai trận đấu hay nhất của giải đấu này sẽ là trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, bên cạnh trận chung kết. FIFA cũng chờ đợi trận đấu này lắm chứ. Họ cũng biết rằng sức hút của giải đấu sẽ được thể hiện rất rõ qua trận đấu này”, BLV Tạ Biên Cương nói.

Với ĐT Việt Nam, trận thắng Philippines vì thế có thể mới chỉ là bước khởi đầu. HLV Kim Sang-sik còn thời gian để điều chỉnh, trong khi những nhân tố mới tiếp tục được trao cơ hội. Và nếu đúng như nhận định của BLV Tạ Biên Cương, người hâm mộ vẫn chưa được chứng kiến phiên bản mạnh nhất của đội tuyển.