"ĐT Việt Nam trên cơ Pakistan, sẽ thắng để đi tiếp"

BLV Quang Huy tỏ ra tự tin khi ĐT Việt Nam đấu Pakistan ở lượt cuối bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026.

Vào lúc 16h00 hôm nay, bảng B sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối giữa Việt Nam vs Pakistan, Thái Lan vs Philippines. Nếu Thái Lan đã chắc chắn vào trận Chung kết của giải để gặp Indonesia, thì Việt Nam vẫn cần thắng Pakistan để đảm bảo tranh hạng Ba với Malaysia.

Câu hỏi là trước Pakistan, một đối thủ còn nhiều ẩn số, khi về thứ hạng FIFA thì kém ĐT Việt Nam tới 99 bậc (hạng 99 vs hạng 198), vừa thua Thái Lan 0-4 nhưng ngay sau đó lại hòa được Philippines 2-2, liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình nào, thi đấu ra sao?

Trước vấn đề này, BLV Quang Huy nói: "Tôi nghĩ Pakistan vẫn là đối thủ mà mình phải đá tốt. Bởi vì đá tốt thì mình sẽ còn một trận đấu quan trọng nữa là tranh hạng Ba. Tôi cũng hy vọng Hoàng Đức có thể trở lại đá chính được, bởi mình đang thiếu người.

Trận đấu vừa rồi gặp Thái Lan là lần đầu tiên tính từ thời ông Park đến ông Kim, tôi mới thấy hệ thống chiến thuật của đội tuyển phải thay đổi hoàn toàn như vậy để đá ba tiền vệ trung tâm. Trước đây thường là đá xen kẽ, rất thiên về 3-4-3 hoặc có thể chuyển đổi giữa 3-4-3 và 3-5-2. Còn trận vừa rồi là phải xoay hẳn sang ba tiền vệ ở trung tâm, bởi mình thiếu người.

ĐT Việt Nam vừa gặp khó khăn và thua Thái Lan 0-2.

Vì thế, nếu Hoàng Đức trở lại ở trận này thì mình sẽ có thêm giải pháp và có thể trở lại sơ đồ cơ bản 3-4-3. Sơ đồ đó quen thuộc hơn, thuận lợi hơn. Mấu chốt là ở vị trí của Hoàng Đức đấy, còn các vị trí khác có thể thay đổi, xoay tua được.

Có chỗ Hoàng Đức ổn thì cứ lắp ghép, người này thay người kia. Ở phía trên, mỗi người có thể phát huy ở một thời điểm. Trận trước, đúng vào phần quan trọng thì mình lại mất người, còn Hoàng Đức cũng không thể đá chính. Kẹt người nên phải thay đổi cả một hệ thống. Ông Kim cũng biết điều đó, nhưng lúc ấy mình đâu còn làm khác được".

Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Pakistan để vào tranh hạng Ba với Malaysia?

Một nhân vật quan trọng đặt ra dấu hỏi trước Pakistan đấy là Đình Bắc, bởi cầu thủ này đã cày ải liền 2 trận cho ĐT Việt Nam mới mật độ khá dày. Liệu anh có tiếp tục đá chính trước Pakistan?

"Hai trận vừa rồi Đình Bắc cũng đã thi đấu khá nhiều. Song cậu ấy còn trẻ nên tôi nghĩ cầu thủ trẻ có thể hồi phục trong ba ngày. Tôi nghĩ Đình Bắc có thể hồi phục để tiếp tục đá chính. Tuy nhiên, nếu ông Kim cất Đình Bắc, để cậu ấy vào sân trong hiệp hai và tung ra những đòn kết liễu thì tôi cũng không bất ngờ.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trong bối cảnh Xuân Son không đá được, xung quanh lại toàn những người mới hoặc không phải sở trường tiền đạo cắm, thì có Đình Bắc làm điểm tựa vẫn là điều rất quan trọng" - BLV Quang Huy nói.

Về cách chơi và dự đoán tỷ số trước Pakistan, BLV Quang Huy tỏ ra tự tin: "Tôi nghĩ Pakistan là đối thủ mà mình có thể tự tin là trên cơ. Mình trên cơ và hoàn toàn có thể giải quyết được. ĐT Việt Nam có thể kiểm soát được bóng tốt để tổ chức tấn công. Tỷ số có thể là 2-0 cho chúng ta".