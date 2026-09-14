ĐT Việt Nam thua tiếc nuối ở giải châu Á, vẫn có điểm sáng đáng khen

Dù tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc), HLV Hoàng Văn Phúc vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ trẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu hành trình tại Asiad 20 bằng thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) chiều 14/9. Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặp bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, nhưng màn trình diễn ở hiệp 2 vẫn mang đến những tín hiệu tích cực.

Sau khoảng thời gian đầu trận gặp nhiều khó khăn, tuyển nữ Việt Nam chơi chủ động hơn khi bước sang hiệp 2. Các cầu thủ tích cực áp sát, đẩy cao đội hình và tổ chức những đợt tấn công với tốc độ tốt hơn.

Đáng chú ý, những cầu thủ trẻ được tung vào sân đã tạo ra sự khác biệt. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao sự tự tin của Ngọc Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa, đồng thời cho rằng đây là những điểm sáng đáng ghi nhận sau trận đấu.

“Thua là điều rất đáng tiếc, nhưng trận đấu này chúng tôi cũng có những điểm tích cực, đặc biệt là màn thể hiện của các cầu thủ trẻ. Minh Chuyên hay Vũ Thị Hoa tiến bộ rất nhanh và tự tin. Sau khi vào sân, hai cầu thủ này giúp đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều pha tấn công và có bàn thắng trong hiệp 2”.

Những điều chỉnh nhân sự tiếp tục được HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện ở phút 72, khi Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Trúc Hương và Thu Phương lần lượt được trao cơ hội. Sự thay đổi này giúp sức tấn công của tuyển nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể.

Nỗ lực của đội bóng áo đỏ được cụ thể hóa ở phút 85. Thanh Nhã tận dụng tốt khoảng trống và dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa với cá nhân tiền đạo này sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt ấn tượng với màn trở lại của Thanh Nhã và cách cầu thủ này tham gia vào tình huống ghi bàn.

“Điều đáng mừng là Thanh Nhã sau một thời gian dài chấn thương đã trở lại với thể trạng khá tốt. Trong bàn thắng, Thanh Nhã duy trì được nền thể lực tốt, có tầm quan sát tốt, tận dụng được khoảng trống. Đây là pha phối hợp dẫn đến bàn thắng rất tốt. Tôi rất mong đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn nhiều bàn thắng như vậy”.

Thất bại trước Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiệm vụ của tuyển nữ Việt Nam trở nên khó khăn hơn, nhất là khi hai đối thủ tiếp theo đều rất đáng gờm. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.

Nhật Bản được đánh giá cao hơn Đài Loan (Trung Quốc), vì vậy tuyển nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ban huấn luyện đã theo dõi đối thủ và sẽ xây dựng phương án phù hợp.

“Chúng tôi theo dõi và phân tích đội Nhật Bản rồi sau đó chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Chắc chắn Nhật Bản mạnh hơn Đài Loan (Trung Quốc). Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị lối chơi hợp lý hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Có thể chúng tôi chơi phòng ngự nhưng theo cách chủ động, khi có tình huống phải chuyển đổi nhanh. Ngoài ra, tôi phải làm tâm lý, tư tưởng cho các cầu thủ nhập cuộc một cách chủ động hơn”.

Sau trận thua ngày ra quân, tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước những đối thủ mạnh như Nhật Bản và Thái Lan, sự chủ động, khả năng chuyển đổi trạng thái cùng tinh thần thi đấu sẽ là những yếu tố quan trọng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.