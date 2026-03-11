“ĐT Việt Nam thua Nhật Bản là bình thường, có tiếc thì tiếc thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa”

ĐT nữ Việt Nam bước vào trận gặp nữ Nhật Bản với nhiệm vụ rất khó khăn, nếu không có điểm cũng phải hạn chế tối đa bàn thua. Vì ở danh sách 3 đội hạng ba, Uzbekistan đã chắc một suất đi tiếp, Việt Nam tranh suất còn lại với Philippines, đội có 3 điểm, hiệu số -2.

Nhưng chung cuộc, nữ Việt Nam thua đậm 0-4, kéo hiệu số từ +0 xuống -4, bằng điểm Philippines và bị loại. Nhận xét về thất bại này, cựu thủ môn U23 Việt Nam, Văn Hoàng, nói trên sóng VTV:

“Chúng ta không thể tạo ra được bất ngờ trước Nhật Bản. Chúng ta có khen Nhật Bản thì cũng khen mãi không hết nên tôi không tiếc trận này mà tiếc trận thứ hai, khi chúng ta để thua Đài Bắc Trung Hoa 0-1. Nhật Bản thì thật sự là hơn chúng ta quá nhiều rồi”.

Nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ, thua nữ Nhật Bản 0-4.

Đồng quan điểm với thủ môn Văn Hoàng, BLV Tiểu Huyền nói: “Đây là kết quả của một hành trình, khi chúng ta trải qua ba trận. Chúng ta có khởi đầu gọi là tốt khi thắng Ấn Độ 2-1, nhưng ở khâu tăng tốc là trận thứ hai thì đã mắc một lỗi, gặp một kết quả không như mong đợi. Tới trận cuối “về đích” thì chỉ là kết quả từ 2 trận trước đó thôi.

Trước Nhật Bản, dù ĐT Việt Nam chơi cũng rất cố gắng nhưng khoảng cách về trình độ là rất lớn. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nhưng Nhật Bản rất hay. Họ xoay chuyển giữa hiệp một với hiệp hai, khiến hàng thủ của chúng ta thật sự lúng túng”.

BLV Tiến Dũng cũng chia sẻ: “Đối thủ của Nhật Bản là Brazil, là Anh, Tây Ban Nha chứ không phải chúng ta. Ở mặt bằng châu Á, nếu Nhật Bản mang tới đội hình mạnh nhất, đá đúng sức thì không có đối thủ đâu”.

Theo BLV Văn Hoàng, điểm đáng sợ của ĐT Nhật Bản là họ không chỉ giỏi mà còn đặc biệt chuyên nghiệp, quyết tâm: “Ngoài chuyên môn, chúng ta còn phải nhìn nhận thái độ thi đấu của tuyển Nhật Bản. Trận đấu cuối chỉ là vô thưởng vô phạt với họ, nhưng họ vẫn chơi với một thái độ rất quyết tâm, tôn trọng đối thủ, khiến chúng ta lực bất tòng tâm. Họ kiểm soát mọi rủi ro có thể từ phía tuyển Việt Nam. Đấy là một thái độ đúng đắn trong bóng đá và cả cuộc sống nữa”.

Nữ Việt Nam đã bị loại khỏi giải vô địch châu Á 2026.

Trước nữ Việt Nam, nữ Nhật Bản tung ra gần 30 pha dứt điểm, trong đó có 12 pha dứt điểm trúng đích. Thủ môn Khổng Thị Hằng phải vào lưới nhặt bóng 4 lần nhưng cô vẫn là điểm sáng:

“Trong trận hôm nay, dù chúng ta đã thua 4 bàn nhưng với thủ môn Khổng Thị Hằng, cũng có thể coi là một kỷ niệm đẹp. ĐT Nhật Bản tung ra 27 pha dứt điểm, trong đó có 12 pha trúng đích nhưng Khổng Thị Hằng vẫn có rất nhiều lần cứu thua. Chúng ta thua nhưng Hằng có rất nhiều bài học bổ ích. Nhật Bản dứt điểm như thế thì việc chúng ta chịu bàn thua là không thể khác được. Thủ môn dù sao cũng chỉ có thể cứu thua các pha bóng trong khả năng thôi.

Khối đội hình là rất quan trọng, sự chỉ huy của thủ môn với 5 cầu thủ phòng ngự trước mặt rất quan trọng. Có những trận đấu thủ môn xuất thần thật nhưng không thể khác nổi. Trận thua này của chúng ta, tôi nghĩ là bình thường. Khoảng cách bóng đá Việt Nam – Nhật Bản vẫn còn dài. Chúng ta đã có nhiều tiến bộ nhưng để bắt nhịp họ trong 5 – 10 năm tới là rất khó” – thủ môn Văn Hoàng nói.

Bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang có đà phát triển nhưng cần nhanh và bền vững hơn nữa!

Đã có không ít sự thất vọng sau khi nữ Việt Nam bị loại. Mới ngày nào chúng ta còn dự VCK World Cup nữ 2023, nhưng nay không vượt qua nổi vòng bảng giải châu Á, tan mộng dự VCK World Cup 2027. Dù vậy, BLV Tiểu Huyền cho rằng thực tế, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang phát triển, quan trọng là cần nhanh hơn, bền vững hơn:

“Bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước tiến lên. Năm trước chúng ta khen vì đội vào VCK World Cup, thì cũng không thể thấy năm nay dừng bước tại vòng bảng châu Á và chê bai. Thực tế, giải bóng đá nữ quốc gia của chúng ta không thay đổi số CLB, nhưng các đội bóng được quan tâm hơn, cơ sở vật chất tốt hơn, đội nữ TP.HCM chơi tại AFC Champions League tốt. Chúng ta cũng đang thử nghiệm nhiều cầu thủ Việt kiều về chơi bóng. HLV Mai Đức Chung đã tạo cơ hội cho khoảng 2 – 3 cầu thủ Việt kiều rồi. Nếu các em đáp ứng được thì chúng ta sẽ có thêm nguồn lực.

Sự phát triển bóng đá nữ phải từ từng bước căn bản chứ không thể ngày một ngày hai là có đội tuyển mạnh hay nền bóng đá mạnh. Bóng đá Nhật Bản cũng vậy, họ cũng phải tiến từng bước, có rất nhiều cầu thủ đi tầm sư học đạo từ nước ngoài. Và bây giờ cầu thủ của họ chững chạc rất nhiều, hơn cả khi họ vô địch World Cup năm 2011. Quá trình trẻ hóa ĐT Việt Nam đang hơi chậm nên mong rằng sẽ nhanh hơn, chắc hơn cho tương lai”.

Một chi tiết đáng chú ý là sau thất bại này, HLV Mai Đức Chung đã xin từ chức. Hãy chờ xem tới đây, nữ Việt Nam sẽ có HLV trưởng nào và đưa đội tiếp bước ra sao.