ĐT Việt Nam thắng 20-0, báo Trung Quốc bất ngờ đề xuất AFC sửa luật ở giải châu Á

Chiến thắng quá đậm của tuyển trẻ Việt Nam đã khiến truyền thông Trung Quốc phải sửng sốt.

Tuyển U17 nữ Việt Nam vừa thắng cực đậm Quần đảo Bắc Mariana tới 20-0, qua đó leo lên đứng đầu bảng D, vòng loại giải U17 châu Á 2027. Đáng lưu ý, chiến thắng 20-0 là trận thắng kỷ lục trong lịch sử đội U17 nữ Viêt Nam. Ngoài ra, đây cũng là tỷ số kỷ lục của vòng loại 17 nữ châu Á 2027 tính tới thời điểm hiện tại (sau 2 lượt trận).

Kết quả này lập tức khiến truyền thông Trung Quốc cảm thấy ngỡ ngàng. Trang 163 vừa đăng bài viết có tiêu đề: “20-0! Tuyển trẻ Việt Nam đã có màn trình diễn hủy diệt! Chiến thắng vang dội đã giúp họ giành vị trí đầu bảng, chỉ cần hòa ở lượt cuối là sẽ đi tiếp”.

Trang 163 nhấn mạnh vào những cột mốc mà U17 nữ Việt Nam vừa tạo được: “Lượt trận thứ hai vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đã kết thúc. U17 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng vang dội trên sân nhà với tỷ số áp đảo 20-0 và lập kỷ lục mới về chiến thắng đậm nhất trong lịch sử thi đấu quốc tế.

Với hai chiến thắng trong hai lượt đấu, Việt Nam đã gần như chắc suất vào vòng trong. Lượt cuối gặp Kyrgyzstan, một trận hòa sẽ giúp họ tiến vào vòng tiếp theo và giành vé tham dự giải đấu chính thức”.

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng kỷ lục 20-0.

Trang tin của Trung Quốc cũng dành lời khen cho màn thể hiện của U17 nữ Việt Nam ở khả năng tổ chức tấn công và dứt điểm.

“Do sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh giữa hai đội, kết quả trận đấu hoàn toàn có thể dự đoán được; điểm đáng chú ý duy nhất là tỷ số của đội tuyển U17 nữ Việt Nam. Ở trận này, U17 nữ Viêt Nam tổ chức tấn công và dứt điểm rất hiệu quả”.

Đặc biệt nhất, trong phần cuối bài viết, trang 163 còn dùng chiến thắng của U17 nữ Việt Nam để đề xuất AFC thay đổi cơ cấu tổ chức vòng loại. Trang 163 cho rằng vòng loại bao gồm nhiều trận đấu có sự chênh lệch trình độ quá lớn, và AFC cần có những cải cách trong những kỳ giải đấu tiếp theo.

“Tại vòng loại U17 nữ châu Á lần này, sự chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa các đội đã dẫn đến nhiều trận đấu có tỷ số rất cách biệt. Ở vòng đầu tiên, Hàn Quốc đã vùi dập UAE với tỷ số 16-0, Đài Bắc Trung Hoa thắng Campuchia 12-0, Ấn Độ quét sạch Iraq 14-0, và Hồng Kông (Trung Quốc) dễ dàng đánh bại Guam 9-0. Tuy nhiên, chiến thắng với 20 bàn thắng của Việt Nam là điều chưa từng có.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nên xem xét cải cách vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ U17 châu Á; việc tiếp tục các trận đấu như vậy là vô nghĩa đối với cả hai đội tham gia” - trang 163 bình luận.

Tỷ số gây ngỡ ngàng ở vòng loại giải châu Á.

Theo cơ cấu của AFC, có 30 đội dự vòng loại U17 châu Á 2027, chia thành 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội. Chỉ có các đội nhất bảng mới giành quyền vào VCK (cùng 4 đội được đặc cách gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Australia).

Hiện ở bảng C, U17 nữ Việt Nam đang nắm lợi thế do đứng đầu vì hơn Kyrgyzstan hiệu số bàn thắng bại. Lượt cuối, chỉ cần hòa đối thủ này, tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ chính thức vào VCK U17 nữ châu Á 2027.



