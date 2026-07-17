ĐT Việt Nam tạo cơn sốt mới, thẳng hướng chức vô địch AFF Cup 2026

Toàn bộ vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar đã được bán hết, cho thấy sức hút lớn của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Sức nóng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định khi toàn bộ vé xem trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào tối 18/7 đã được bán hết. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực với bóng đá Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ vẫn luôn dành cho đội tuyển quốc gia trước thềm AFF Cup 2026.

Sau khi các hạng vé 300.000 đồng và 200.000 đồng được bán sạch qua hình thức trực tuyến, lượng vé 100.000 đồng mở bán trực tiếp tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên cũng nhanh chóng hết sạch. Điều đó đồng nghĩa với việc sân Thái Nguyên gần như chắc chắn sẽ được phủ kín khán giả trong lần đầu tiên đội tuyển quốc gia thi đấu tại đây.

ĐT Việt Nam đang hướng về AFF Cup 2026 với những khó khăn nhân sự, khi Khuất Văn Khang, Duy Mạnh, Ngọc Bảo rời đội vì chấn thương. Giữa bối cảnh ấy, sự ủng hộ của NHM là liều "doping tinh thần" rất quý giá.

Trận đấu với Myanmar chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn về chuyên môn. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng của HLV Kim Sang-sik trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026. Bởi vậy, sự hiện diện của hàng vạn cổ động viên trên khán đài được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ.

Trong nhiều năm qua, đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự đồng hành cuồng nhiệt từ người hâm mộ ở bất cứ địa phương nào. Việc trận đấu tại Thái Nguyên nhanh chóng "cháy vé" cho thấy sức hút của đội tuyển vẫn rất lớn, bất chấp đây không phải một trận đấu chính thức.

Các đối thủ tại AFF Cup ngày càng mạnh nhờ chính sách nhập tịch nên nhiệm vụ bảo vệ ngai vương không dễ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sự cổ vũ ấy càng có ý nghĩa khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước áp lực không nhỏ. Với tư cách đương kim vô địch Đông Nam Á, tuyển Việt Nam sẽ là đội bóng mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại tại AFF Cup 2026. Chính vì thế, một màn trình diễn thuyết phục trước Myanmar không chỉ giúp ban huấn luyện hoàn thiện đội hình, mà còn tạo cú hích về tinh thần trước ngày bước vào giải đấu.

Đối thủ Myanmar cũng mang sang Việt Nam lực lượng được xây dựng từ bộ khung chuẩn bị cho AFF Cup, hứa hẹn mang đến bài kiểm tra chất lượng cho đội chủ nhà.

Tình yêu của người hâm mộ vì thế sẽ không chỉ được thể hiện bằng những tấm vé đã bán hết, mà còn qua bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài Thái Nguyên. Đó sẽ là nguồn động viên quý giá để đội tuyển Việt Nam thêm tự tin hướng tới mục tiêu lớn bậc nhất trong năm: bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.