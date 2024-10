ĐT Việt Nam hội quân, Công Phượng nói thẳng về vấn đề "nhạy cảm"

Sau 2 năm thi đấu không mấy thành công tại Yokohama FC, Nhật Bản, quãng thời gian mà Công Phượng hầu như không được ra sân, ngôi sao xứ Nghệ đã quyết định trở về quê hương thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2024/25.

Công Phượng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi tham gia buổi lễ xuất quân của CLB Bình Phước vào ngày 5/10. Anh bày tỏ hy vọng sẽ tìm lại niềm đam mê và cảm hứng thi đấu để một lần nữa khoác áo đội tuyển quốc gia. "Tôi muốn nỗ lực cống hiến cho CLB Bình Phước. Nếu chơi tốt và ĐT Việt Nam cần, tôi sẽ sẵn sàng," Phượng cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Dù chưa được HLV Kim Sang-sik để ý, Công Phượng chia sẻ luôn sẵn sàng nếu ĐTVN cần.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã tập trung lại vào ngày 5/10 để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Ấn Độ trong khuôn khổ FIFA Days của tháng 10/2024. Công Phượng không có tên trong danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lần này bởi HLV Kim Sang-sik, điều này được lý giải do Công Phượng vừa trở về từ nước ngoài và chưa kịp thích nghi.

Lần gần đây nhất Công Phượng góp mặt trong đội hình ĐT Việt Nam là vào tháng 3/2024, khi anh được HLV Philippe Troussier gọi lên chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia tại Vòng loại 2 World Cup 2026. Tuy nhiên, anh đã phải rời đội sớm do chấn thương. Trước đó, trong FIFA Days tháng 9/2023, tiền đạo người Nghệ An đã ghi bàn trong trận giao hữu với Palestine, nhưng vẫn bị HLV Troussier nhấn mạnh cần cải thiện thể lực do ít được ra sân tại Yokohama FC.

ĐT Việt Nam đang tập trung để đấu giao hữu với Ấn Độ ngày 12/10 và có thể đấu kín cùng Nam Định FC ngày 9/10.

Công Phượng đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Bình Phước trong trận đấu tập với CLB Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 4/10. Anh hứa hẹn sẽ có màn trình diễn chính thức khi CLB Bình Phước thi đấu với CLB Trẻ TP.HCM trong trận vòng loại Cúp Quốc gia 2024/25 vào ngày 19/10 tới đây.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang kỳ vọng vào sự trở lại của Công Phượng, ngôi sao đã từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Đoàn Dự