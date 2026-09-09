ĐT Việt Nam đối mặt bài toán khó hay ưu thế cho HLV Kim Sang-sik ở FIFA ASEAN Cup 2026?

FIFA ASEAN Cup 2026 buộc ĐT Việt Nam phải đá 4 trận trong 10 ngày để tranh vô địch. Lịch đấu khắc nghiệt nhưng có thể trở thành lợi thế nếu HLV Kim Sang-sik tính toán tốt.

Lịch thi đấu khắc nghiệt và phép thử cho chiều sâu đội hình

Một trong những thách thức lớn nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn nằm ở lịch thi đấu. Nếu tiến sâu vào giải, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua mật độ thi đấu gần như không cho phép các cầu thủ có nhiều thời gian hồi phục.

Theo lịch, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9, Palestine ngày 2/10 và nếu giành quyền vào chung kết, trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra ngày 5/10. Bốn trận đấu trong vòng 10 ngày đồng nghĩa với việc các cầu thủ gần như phải liên tục chuyển trạng thái từ thi đấu, hồi phục sang chuẩn bị cho trận kế tiếp.

Đáng nói, đây không phải những trận đấu mà ĐT Việt Nam có thể dễ dàng tính chuyện giữ sức. Philippines, Thái Lan hay Palestine đều là những đối thủ có khả năng tạo ra sức ép lớn theo những cách khác nhau. Mỗi trận vì thế đều đòi hỏi đội tuyển phải duy trì cường độ và sự tập trung cao.

Trong bóng đá đỉnh cao, vấn đề không đơn thuần là cầu thủ có đủ thể lực để chơi một trận hay không. Điều đáng lo hơn là khả năng duy trì phong độ qua nhiều trận liên tiếp. Một cầu thủ có thể chơi tốt 90 phút nhưng sẽ khó đảm bảo trạng thái tốt nhất nếu chỉ có vài ngày để hồi phục trước một đối thủ mạnh tiếp theo.

Đó là chưa kể những yếu tố ngoài chuyên môn như chấn thương hay thẻ phạt. Chỉ một ca chấn thương ở vị trí quan trọng cũng có thể làm xáo trộn kế hoạch nhân sự. Một án treo giò vì thẻ cũng có thể khiến HLV phải thay đổi đội hình hoặc phương án chiến thuật ở trận kế tiếp.

Vì thế, với mọi đội tuyển tham dự giải đấu, cuộc đua vô địch không chỉ là cuộc đua về chuyên môn. Đó còn là cuộc đua về sức bền, khả năng phục hồi và chiều sâu lực lượng.

Sau khi thua Việt Nam 2-4 sau 2 trận Chung kết lượt đi và về AFF Cup 2026, Thái Lan đang chờ đợi "phục thù" thầy trò HLV Kim Sang-sik ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Khi xoay tua không đồng nghĩa với suy yếu

Tuy nhiên, chính ở điểm này, ĐT Việt Nam có thể sở hữu một lợi thế đáng kể, nằm trên băng ghế huấn luyện.

HLV Kim Sang-sik đã cho thấy ông không phải mẫu HLV chỉ có một đội hình cố định và phụ thuộc tuyệt đối vào những cầu thủ đá chính. Khả năng xoay tua, phân bổ sức lực và điều chỉnh nhân sự là một phần quan trọng trong cách nhà cầm quân người Hàn Quốc xây dựng đội tuyển.

Với nhiều HLV, xoay tua thường đồng nghĩa với việc phải chấp nhận giảm một phần sức mạnh ở trận đấu này để giữ những quân bài tốt nhất cho trận đấu khác. Đó là sự đánh đổi gần như bắt buộc khi đội bóng phải thi đấu với mật độ dày. Nhưng cách HLV Kim Sang-sik vận hành ĐT Việt Nam lại có phần khác.

Qua hai kỳ AFF Cup 2024 và 2026, có thể nhận thấy mỗi lần đội tuyển xáo trộn lực lượng, sức mạnh tổng thể không bị suy giảm quá lớn. Thậm chí, những thay đổi về nhân sự đôi khi còn tạo ra sự bất ngờ mà đối thủ khó đoán trước. Đây là điểm rất đáng chú ý.

HLV Kim Sang-sik dường như không chỉ đơn giản thay một cầu thủ bằng một cầu thủ khác. Ông thường điều chỉnh cả cách vận hành để phù hợp với những con người xuất hiện trên sân. Khi một vị trí thay đổi, cách đội tuyển triển khai bóng, gây sức ép hay chuyển trạng thái cũng có thể được điều chỉnh theo. Điều đó giúp việc xoay tua trở thành một phần của chiến thuật thay vì chỉ là giải pháp tình thế.

Lợi thế từ một đội hình có chiều sâu

Tất nhiên, không thể chỉ quy tất cả thành công của việc xoay tua cho tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik. ĐT Việt Nam hiện sở hữu một lực lượng có chiều sâu tốt hơn so với trước đây. Khoảng cách giữa đội hình chính và những cầu thủ dự bị không còn quá lớn ở nhiều vị trí. Điều này tạo cho HLV Kim Sang-sik nhiều lựa chọn hơn khi bước vào một giải đấu có lịch thi đấu dày đặc.

Một đội tuyển muốn đi đường dài không thể chỉ dựa vào 11 cầu thủ tốt nhất. Họ cần ít nhất 15-16 cầu thủ có khả năng thi đấu ở mức độ cao, đồng thời phải có những phương án dự phòng đủ tin cậy cho từng vị trí.

Đặc biệt, trong một giải đấu mà chỉ vài ngày sau khi đối đầu Philippines, ĐT Việt Nam đã phải chạm trán Thái Lan, bài toán thể lực càng trở nên quan trọng.

Nếu mọi thứ thuận lợi, ĐT Việt Nam có thể vào Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 và khả năng tái ngộ Indonesia. Ở AFF Cup 2026, ĐTVN thắng Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Nhưng đến FIFA ASEAN Cup 2026, đối phương sẽ có lực lượng rất mạnh.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán xem cầu thủ nào cần được sử dụng tối đa, ai nên được giữ sức, vị trí nào có thể thay đổi nhân sự mà không làm phá vỡ cấu trúc đội bóng. Đó là những quyết định có thể không được chú ý nhiều khi đội tuyển giành chiến thắng, nhưng lại đóng vai trò rất lớn trong hành trình dài.

Một đội hình mạnh chưa chắc đã là đội hình có nhiều ngôi sao nhất. Trong một giải đấu ngắn ngày, đội hình mạnh còn phải là đội hình cho phép HLV thay đổi mà không làm sức mạnh tổng thể suy giảm. ĐT Việt Nam hiện có cơ sở để tin rằng mình đang sở hữu điều đó.

Bài toán khó có thể biến thành lợi thế

Điều thú vị là lịch thi đấu khắc nghiệt vốn được xem là bất lợi với ĐT Việt Nam thực tế lại có thể trở thành một lợi thế nếu HLV Kim Sang-sik tính toán tốt. Bởi các đối thủ cũng phải đối diện chính những vấn đề tương tự.

Không đội bóng nào có thể bước vào trận đấu thứ tư với thể trạng giống hệt trận đầu tiên. Càng đi sâu, yếu tố thể lực và chiều sâu đội hình càng trở nên quan trọng. Một đội có thể mạnh hơn về chất lượng 11 cầu thủ đá chính nhưng chưa chắc chiếm ưu thế nếu không có những phương án thay thế đủ tốt. Và đây chính là nơi ĐT Việt Nam có thể tạo ra khác biệt.

Nếu HLV Kim Sang-sik sử dụng hợp lý lực lượng, ĐT Việt Nam có thể bước vào từng trận với trạng thái tốt hơn, trong khi các đối thủ phải tiêu hao ngày càng nhiều năng lượng. Việc thay đổi nhân sự cũng khiến đối phương khó xây dựng phương án đối phó cố định. Thay vì xem xoay tua là sự hy sinh sức mạnh, ĐT Việt Nam có thể biến nó thành cách duy trì sức mạnh xuyên suốt giải đấu.

Tất nhiên, đây không phải lợi thế tự động xuất hiện. Nếu tính toán sai, xoay tua quá nhiều hoặc lựa chọn thời điểm không phù hợp, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tự làm suy yếu mình. Một giải đấu có khoảng cách thời gian giữa các trận rất ngắn không cho phép HLV mắc quá nhiều sai lầm. Nhưng nếu nhìn vào những gì HLV Kim Sang-sik đã thể hiện, người hâm mộ Việt Nam có quyền kỳ vọng.

Bốn trận trong 10 ngày chắc chắn là một thử thách lớn. Nó có thể vắt kiệt thể lực, khiến nguy cơ chấn thương và thẻ phạt tăng lên, đồng thời buộc các HLV phải đưa ra những quyết định khó khăn về nhân sự. Nhưng với ĐT Việt Nam, bài toán ấy không nhất thiết chỉ mang màu sắc tiêu cực.

Khi sở hữu một đội hình có chiều sâu và một HLV giỏi tính toán, điều tưởng như là bất lợi chung có thể trở thành cơ hội để tạo khác biệt. HLV Kim Sang-sik từng cho thấy ông có khả năng biến những thay đổi nhân sự thành yếu tố khiến đối thủ khó lường.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế có thể không chỉ là cuộc đấu giữa những đội bóng mạnh nhất, mà còn là cuộc đấu về khả năng quản trị sức lực và nhân sự. Nếu làm tốt điều đó, lịch thi đấu dày đặc không còn đơn thuần là bài toán khó với ĐT Việt Nam. Ngược lại, nó có thể trở thành một trong những quân bài giúp HLV Kim Sang-sik đưa đội tuyển tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.