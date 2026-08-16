"ĐT Việt Nam đã chơi quá hay và lì lợm"

Nhà báo Minh Hải đã dành những lời có cánh cho chiến thắng của ĐT Việt Nam trên sân Malaysia, tạo ưu thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân Malaysia ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026. Trước chiến thắng ấn tượng của đội nhà, nhà báo Minh Hải chia sẻ trên sóng VTV:

"Thật sự là tôi cảm thấy rất vui. Mặc dù tôi cũng biết đội tuyển Việt Nam sẽ thắng, nhưng hôm nay tôi đặc biệt vui bởi đội tuyển Việt Nam chơi quá hay và quá lì lợm. Chúng ta chơi một thứ bóng đá mà tôi nghĩ là vượt trội so với Malaysia.

Khởi đầu vẫn là 0-0. Đội bạn lấn lướt hơn, thậm chí chỉ số kiểm soát bóng cũng cao hơn. Nhưng chúng ta là người thắng cuộc bởi hôm nay chúng ta tính toán đúng, con người xử lý đúng và cuối cùng tất cả vấn đề đều được giải quyết một cách thấu đáo.

Hôm nay, tình huống ghi bàn của Xuân Son thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng tôi lại thích tình huống của Quang Hải hơn, bởi nếu Quang Hải đá phạt ở đó mà vào thì tuyệt vời. Còn một tình huống Quang Hải chuyền bóng khiến đội bạn tự đưa bóng về lưới nhà, giúp chúng ta giành chiến thắng. Quang Hải cũng cởi bỏ được ít nhiều áp lực.

Tôi tin rằng ngày hôm nay không chỉ Quang Hải mà tất cả cổ động viên Việt Nam đều cảm thấy hãnh diện và tự hào. Nói chung, đã từ rất lâu rồi, từ khi thầy Park đến Việt Nam, đến bây giờ, phải nói rằng xem những trận đấu ở Đông Nam Á, tôi không còn lo lắng nữa. Xem là cảm thấy rất tự tin.

Có một nút thắt ngày hôm nay là hai tình huống của Lê Giang. Một tình huống là bạn ấy bị chấn thương. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy Lê Giang đập xuống mặt cỏ và tôi sợ điều rất xấu xảy ra.

Tình huống thứ hai là pha va chạm. Thực sự, pha va chạm đó xử lý quá hay khi trọng tài VAR đã can thiệp, bởi trọng tài chính đã rút thẻ ra rồi. Nhưng cuối cùng, trọng tài cũng đã hiểu và ra kiểm tra lại VAR. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều rất đúng. VAR đúng, trọng tài đúng và đội tuyển Việt Nam cũng đúng".

Một chi tiết đáng lưu ý bên đường biên là ở tình huống cầu thủ Malaysia đá phản lưới nhà sau đường chuyền của Quang Hải, HLV Kim Sang-sik đã ăn mừng rất bùng nổ, thậm chí còn mừng vui hơn cả khi Xuân Son mở tỷ số.

Nhà báo Minh Hải lý giải điều này: "Vì sao ông Kim lại vui với bàn thắng thứ hai hơn bàn thắng đầu tiên? Bởi bàn thắng đầu tiên chúng ta vui nhưng vẫn phải giữ sự tập trung, vì tỷ số 1-0 vẫn là một kết quả rất mong manh. Nhưng khi tỷ số đã là 2-0 thì mọi thứ chắc chắn hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng ta luôn thể hiện cảm xúc mạnh hơn khi mọi thứ đến theo cách chắc chắn hơn.

Yếu tố thứ hai là ông Kim luôn mong muốn xử lý mọi vấn đề phát sinh. Chúng ta thấy, ví dụ sau trận gặp Singapore, vấn đề của Đình Bắc được ông giải quyết ngay sau trận đấu đó. Đình Bắc vẫn được đá trận gặp Indonesia và tiếp tục tỏa sáng ở trận gặp Campuchia.

Quang Hải cũng vậy. Sau trận gặp Campuchia, áp lực dành cho Quang Hải là cực kỳ lớn. Lớn đến mức gia đình Quang Hải, vợ con Quang Hải muốn sang Malaysia cổ vũ, nhưng Quang Hải đã bảo mọi người ở nhà. Ngày hôm nay, tất cả đều theo dõi trận đấu qua tivi, khác với vợ và con của Xuân Son khi được ăn mừng trên khán đài.

Nó cho thấy Quang Hải muốn tự mình nhận lấy áp lực. Và ngày hôm nay, khi ông Kim đưa Quang Hải vào sân, cậu ấy đã làm được việc, trở thành tác nhân tạo ra bàn thắng để chúng ta chắc chắn hơn trên con đường vào chung kết.

Trong quá trình chúng ta tạm gọi là vừa hành quân vừa xếp hàng, cứ có vấn đề gì phát sinh là ông Kim sẽ giải quyết ngay. Khi chúng ta lựa chọn và sự lựa chọn đó hoàn toàn chính xác, mang đến một kết quả cực kỳ tuyệt vời thì sự bùng nổ là điều đương nhiên.

Tôi nghĩ hôm nay anh em cầu thủ cứ ăn mừng thoải mái. Ngày mai trở về Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục. Bởi khi chúng ta thắng trên sân khách với tỷ số 2-0, mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp Thái Lan ở chung kết".

Có một chi tiết đáng lưu ý trước trận này đó là khi Quang Hải gặp nhiều tranh cãi, HLV Kim Sang-sik đã cho in chiếc áo tuyển Việt Nam với số 84 sau lưng, ám chỉ việc Quang Hải đã có 84 trận đấu cho ĐTVN, nhiều nhất lịch sử. Đấy là một sự ủng hộ rất lớn của HLV Kim Sang-sik cho Quang Hải dù vì nhiều lý do, ông không dùng Quang Hải đá chính nhiều tại giải năm nay.

Ở trận đấu này, nếu Xuân Son tỏa sáng với bàn mở tỷ số, cũng như việc liên tục uy hiếp hàng thủ Malaysia, thì Patrik Lê Giang lại cực kỳ xuất sắc trong khung gỗ, nhiều lần cứu thua đội nhà.

Cựu danh thủ Như Thuần đã ca ngợi Lê Giang: "Nếu được bầu chọn, tôi sẽ bầu Patrik Lê Giang là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Có thể tình huống ghi bàn của Xuân Son đã mở ra cánh cửa cho chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu không có thủ thành Patrik Lê Giang thì ngày hôm nay, ít nhất chúng ta cũng đã phải nhận một bàn thua.

Tình huống ở hiệp hai, gần cuối trận, Patrik Lê Giang có một pha cứu thua phải nói là rất hay. Chúng ta đã thấy, ở những góc sút như vậy, các thủ môn thường sẽ bước lên một bước để chặn những đường tạt bóng của đối phương. Nhưng không ngờ cầu thủ Malaysia lại thực hiện ngay một cú sút rất cao. Chính vì vậy, Patrik Lê Giang đã có một pha xử lý đầy cảnh giác và kịp thời.

Ngoài ra, những tình huống ra vào trong hiệp một cũng cho thấy sự quả cảm, dũng cảm của Patrik Lê Giang, khiến tôi phải thót tim. Tình huống kiểm tra VAR cũng vậy. Patrik Lê Giang băng ra rất quyết liệt, chơi bóng bằng chân và mọi thứ diễn ra hoàn toàn chính xác. So với những gì chúng ta đã dự đoán trước trận đấu, Patrik Lê Giang thực sự đã có một màn trình diễn rất đáng khen".

Về phía mình, nhà báo Minh Hải cũng hết lời khen Lê Giang, nhưng cho rằng Xuân Son xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận hơn, do bàn thắng mở tỷ số của anh mang tính bước ngoặt. Và theo Ban tổ chức lựa chọn, Xuân Son cũng chính là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia ở lượt về Bán kết AFF Cup 2026 lúc 20h00 ngày 19/8 tới. Với chiến thắng 2-0 trên sân khách, chúng ta hiện nắm ưu thế lớn để vào Chung kết nhưng dĩ nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan!