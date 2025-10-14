"ĐT Việt Nam chơi bế tắc, cần sao trẻ để tạo sự đột phá"

Ngày 9/10 vừa rồi, ĐT Việt Nam gặp Nepal trên sân nhà ở lượt 3, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Dù được đánh giá cao hơn và có đủ ưu thế, ĐTVN phải khá chật vật mới thắng được Nepal 3-1, chủ yếu nhờ đối phương mất 1 người vì thẻ đỏ ở hiệp hai.

Đáng chú ý ở trận này, HLV Kim Sang-sik ít sử dụng cầu thủ U23, dù gọi 8 người lên tuyển. Nhận xét về điều đó, BLV Quang Huy nói:

"Trận đấu vừa rồi, điều mà tôi không hài lòng nhất chính là sự mất tập trung và chủ quan ở một số vị trí. Rất có thể các cầu thủ đá chính trận vừa rồi cũng ngạc nhiên khi huấn luyện viên Kim Sang-sik, mặc dù đã gọi lên tám cầu thủ trẻ, nhưng về cơ bản đội hình vẫn là những gương mặt cũ. Việc thay cầu thủ trẻ vào sân sau đó cũng rất hạn chế. Đối thủ thì ai cũng biết, kiểu gì Việt Nam cũng giành trọn ba điểm, nhưng khi đội hình không có yếu tố mới mẻ thì điều đó dẫn đến sự chủ quan ở một số cầu thủ chủ chốt.

Về phía Nepal, chúng ta đều biết họ chủ trương chơi phòng ngự. Trận đấu vừa rồi, họ bị mất người ngay từ hiệp một và bị dẫn trước, nhưng họ cũng không hề vội vàng. Việc chúng ta để thua họ là do sự chủ quan và mất tập trung, chứ không phải vì Nepal có điều gì đặc sắc. Tôi cho rằng ở trận lượt về, chúng ta cần có thêm những nhân tố trẻ. Khi đã gọi các cầu thủ trẻ lên thì phải trao cơ hội cho họ rèn luyện. Ai cũng biết, với đội hình nào thì Việt Nam cũng có thể thắng, nhưng người hâm mộ muốn nhìn thấy một diện mạo trẻ trung hơn, nhiều phương án hơn, và có thêm nhiệt huyết cùng khát vọng trong đó.

Sở dĩ tôi nhìn nhận vấn đề nghiêm khắc là bởi tôi muốn hướng đến mục tiêu xa hơn — trận lượt về với Malaysia. Chúng ta vẫn chưa biết FIFA sẽ xử lý Malaysia thế nào, nhưng theo tôi hiểu thì cùng lắm họ chỉ bị xử không thắng, chứ khó có khả năng bị loại khỏi giải. Do đó, một mặt chúng ta cần giành trọn ba điểm trong các trận gặp Nepal và Lào, mặt khác cũng phải tính toán để khi gặp Malaysia, đội tuyển có một chất lượng, lối chơi khác biệt và mới mẻ hơn.

Vừa rồi, đội U23 một lần nữa vô địch giải Đông Nam Á — đó là một tín hiệu tích cực. Chúng ta phải đưa các cầu thủ trẻ vào đội tuyển để làm mới tập thể. Nói thật, kể cả trong trường hợp FIFA xử Malaysia thua 0–3 trước Việt Nam, thì nếu đá như trận vừa rồi, cũng không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng Malaysia một cách thuyết phục, kể cả khi được thi đấu trên sân nhà. Thực ra, chúng ta vẫn chưa biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào. Cứ cho rằng Malaysia bị xử thua 0–3 đi, thì Việt Nam vẫn phải bước vào trận lượt về với họ bằng một thái độ nghiêm túc.

Họ có thể bị xử phạt vì nhập tịch trái phép bảy cầu thủ, nhưng biết đâu họ lại tìm ra cách để đưa những cầu thủ chất lượng khác vào đội tuyển. Việt Nam chúng ta, nếu có nhập tịch từ tháng Ba, thì chắc cũng chỉ có Xuân Son và có thể thêm một vài cầu thủ đã thi đấu ở V.League lâu năm — tất cả đều đã được biết rõ. Còn Malaysia có thể rút kinh nghiệm từ lần trước, với luật pháp và cách làm của họ, để không vi phạm nữa và bổ sung vào đội hình những cầu thủ có chất lượng cao. Thành ra, khi đó, vẫn sẽ đầy rẫy khó khăn.

Chúng ta cần phải thay đổi chính mình để hướng đến sự tích cực hơn, bởi rõ ràng như vừa rồi — khi đội tuyển thi đấu với tâm lý chủ quan và tỏ ra quá cầu toàn — thì không thể phát triển được".

Tiếp tục câu chuyện trẻ hóa đội hình, BLV Quang Huy nhấn mạnh rằng, nhẽ ra HLV Kim Sang-sik cần sử dụng các ngôi sao U23 ngay từ trận gặp Nepal hôm 9/10, thay vì đợi tới trận lượt về ngày 14/10:

"Chính vì thế, khi đã gọi lên, tôi hiểu ý của ông Kim là việc triệu tập tám cầu thủ trẻ nhằm giúp đội tuyển trở nên mới mẻ hơn, đồng thời cũng để rèn luyện cho họ, bởi phía trước còn những nhiệm vụ rất quan trọng như SEA Games, rồi sau đó là vòng chung kết U23 châu Á. Khi họ thi đấu tốt, những cầu thủ trẻ đó sẽ trở nên trững trạc hơn khi đối đầu với Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Trong bối cảnh như vậy, về lý thuyết, các cầu thủ trẻ cũng đã thi đấu ở V-League tương đối nhiều, nhưng trọng trách họ gánh vác chưa lớn như các đàn anh. Vì thế, nên đưa lực lượng này vào đội hình. Nói chung, ở vị trí nào cảm thấy cầu thủ có dấu hiệu mệt mỏi hay chững lại, thì lập tức thay bằng cầu thủ trẻ. Ý là như vậy.

Không thể nói rằng cầu thủ trẻ đã vượt trội hơn cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nhưng khi đàn anh có biểu hiện sa sút, mệt mỏi, thì chúng ta cũng không thiếu người để thay thế mà! Ai không đạt phong độ tốt, hãy mạnh dạn thay bằng cầu thủ khác, kể cả họ còn trẻ — đó cũng là dịp để họ được rèn luyện. Tuy nhiên, ở trận đấu vừa rồi thì điều này chưa được thực hiện như thế, và tôi có thể hình dung rằng ở trận lượt về, việc thay đổi sẽ được thực hiện quyết liệt hơn.

Nhưng tại sao lại không bắt đầu câu chuyện này ngay từ lượt đi? Vì nếu để đến lượt về mới thay đổi nhiều do sức ép hay lý do nào đó, thì rất có thể huấn luyện viên sẽ phải tận dụng cả tám cầu thủ trẻ trong đội hình chính, cũng như trong các phương án thay người. Làm như vậy thì có thể lại thiên về yếu tố "trẻ hóa" quá mức. Ý tôi là cần phải lồng ghép, sắp xếp hợp lý hơn — nếu đã làm điều đó từ trận đấu cách đây vài ngày, thì sẽ hiệu quả hơn nhiều".

Ảnh: Hữu Hà

Khi được hỏi, với trận tái đấu Nepal, HLV Kim Sang-sik nên ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ nào trước, BLV Quang Huy tiếp:

"Tôi cho rằng chúng ta có những cầu thủ tấn công trẻ, ví dụ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Thanh Nhàn.

Đó là những cầu thủ mà, tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định rằng họ có thể thay thế toàn bộ hàng công hiện tại một cách hoàn hảo. Dù vậy, vẫn cần nhìn nhận hiện tượng tích cực ở họ. Ý tôi là trong số những cầu thủ vừa nhắc đến — Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Văn Khang — họ đều đã chứng tỏ được năng lực của mình. Vì vậy, hãy trao cho họ cơ hội được đá chính, ít nhất là một trong số đó. Tức là, chúng ta cần tăng thêm sức trẻ cho đội hình, thậm chí có thể sử dụng hai trong ba cầu thủ này cùng lúc.

Sau đó, trong quá trình thi đấu, khi tình hình thuận lợi thì có thể thay dần các cầu thủ trẻ vào sân. Ngay cả khi gặp khó khăn, việc đưa sức trẻ vào cũng có thể tạo ra những điểm nhấn thú vị, giúp đội tuyển có thêm phương án tấn công và phá vỡ thế bế tắc.

Trận vừa rồi, ai cũng thấy rằng dù chúng ta dẫn trước sớm và đối phương mất người, nhưng Nepal chỉ đá theo một kiểu duy nhất. Thế nhưng, chúng ta lại để thua ở một tình huống mất tập trung, rồi sau đó có những thời điểm thi đấu căng thẳng, bế tắc. Đây là điều không nên xảy ra với một đội bóng vốn đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và đang muốn cải thiện vị thế của mình".

Cuối cùng, BLV Quang Huy dự đoán ĐT Việt Nam có thể thắng Nepal 3 tới 4 bàn trắng trong trận tái đấu!