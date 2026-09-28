ĐT Việt Nam chờ Hoàng Đức trở lại lấp khoảng trống khi đại chiến Thái Lan; điểm sáng tân binh Minh Hoàng

BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam chỉ có thể hài lòng về tỷ số 1-0 trước Philippines, đồng thời chỉ ra những bỡ ngỡ của tân binh và khoảng trống ở tuyến giữa khi Hoàng Đức vắng mặt.

Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp Việt Nam có được 3 điểm trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt ở khả năng kiểm soát tuyến giữa.

Chỉ hài lòng về tỷ số

Nhìn lại trận đấu, BLV Quang Huy cho rằng điều tích cực nhất với Việt Nam là kết quả, trong bối cảnh đội hình có nhiều thay đổi và một số cầu thủ lần đầu góp mặt ở giải đấu lớn.

“Tôi chỉ hài lòng về tỷ số thôi. Mặc dù chúng ta cũng biết đội hình lần này vắng một số cầu thủ chủ chốt, một số cầu thủ mới thì cũng là những người rất triển vọng. Nhưng lần đầu tham dự một giải đấu quốc tế như thế thì không tránh khỏi những bỡ ngỡ”, BLV Quang Huy nhận xét.

Theo BLV Quang Huy, đội hình xuất phát của Việt Nam khá sát với những dự đoán trước trận. Trong khung thành vẫn là Patrik Lê Giang. Ở hàng thủ, Adou Minh thay Thành Trung, đá lệch bên trái trong bộ ba trung vệ, cùng Xuân Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh. Hai biên là Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Ở giữa sân, Lê Phạm Thành Long đá cùng Hoàng Hên, trong khi hàng công gồm Đình Bắc, Xuân Son và Minh Hoàng.

“Minh Hoàng là trường hợp mà tôi không nghĩ đến việc có mặt trong đội hình chính. Về cơ bản, Minh Hoàng cũng đã chơi tốt. Anh ấy rất nỗ lực, phát huy được những điểm mạnh của mình là khả năng càn lướt và xông xáo. Minh Hoàng là người đã chuyền bóng quyết định để giúp Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trước đó, Thành Long có pha chuyền chọc khe rất tốt”, BLV Quang Huy phân tích.

Đáng chú ý, bàn thắng của Đình Bắc đến vào thời điểm Philippines đang tạo sức ép.

“Ở thời điểm Philippines đang ép Việt Nam, chúng ta bất ngờ có một pha bóng mạch lạc và đã có bàn thắng. Thế rồi sau đó, chúng ta bỏ lỡ một số cơ hội, còn Philippines tăng cường một số cầu thủ chất lượng và cũng đã ép lại được Việt Nam”, BLV Quang Huy nói.

Tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik gặp khó trước Philippines nhưng chiến thắng vẫn là điều quan trọng nhất, tạo đà đấu Thái Lan (Ảnh: Minh Dân).

Dù vậy, ông cho rằng chiến thắng vẫn đáp ứng được yêu cầu ở thời điểm hiện tại.

“Đội bóng đang có những thay đổi. Cứ thắng được để tạo một đà hưng phấn, cũng như tạo sự chờ đợi cho trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, thế là được rồi. Tỷ số có thể với nhiều người là khiêm tốn, lối đá cũng vất vả, nhưng như vậy cũng đạt yêu cầu.

Mục tiêu của chúng ta là lọt vào chung kết, mà để vào chung kết thì phải dẫn đầu bảng. Nếu chúng ta hòa Philippines chẳng hạn, khi thi đấu với Thái Lan, chúng ta rất có thể không thắng được Thái Lan thì như vậy sẽ không thể nhất bảng. Thế thì việc thắng Philippines tạo một cái đà để trận đấu Việt Nam và Thái Lan trở thành một cuộc quyết đấu. Với nhiều người lúc này, ai thắng thì đội đó sẽ dẫn đầu bảng”.

Theo BLV Quang Huy, sau trận thắng Philippines, Việt Nam đã có thể tự quyết định tình trạng của mình ở bảng đấu. Đây là điều khiến ông hài lòng, bên cạnh hy vọng những cầu thủ mới sẽ tiến bộ sau trận đấu đầu tiên.

Philippines mạnh hơn hẳn so với Asian Cup

Màn trình diễn của Philippines cũng gây chú ý khi đội bóng này tạo ra nhiều khó khăn cho Việt Nam, khác khá nhiều so với những gì họ thể hiện tại Asian Cup cách đây một tháng. BLV Quang Huy cho rằng điều này vừa bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ.

“Thực ra vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, bởi chúng ta cũng thấy các đội bóng như Philippines, Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều rất quyết tâm ở giải đấu lần này. Philippines cố gắng nâng cấp đội hình, có thêm những cầu thủ mới chất lượng, quân số cũng dày hơn và tinh hơn so với Asian Cup cách đây 1 tháng. Họ đưa những cầu thủ mới vào và đều phát huy được, khiến chúng ta rất vất vả”, BLV Quang Huy nhận định.

Theo ông, quá trình nâng cấp đội tuyển của Philippines cũng không phải điều mới mẻ.

“Ở Đông Nam Á, chúng ta điểm mặt lại thì sau trường hợp Singapore nhập tịch và mang lại những thành công ngay từ cách đây hơn 20 năm, Philippines là đội bóng thứ hai bắt đầu việc nhập tịch. Chúng ta nhớ lại năm 2010, Philippines đã từng thắng Việt Nam ngay tại Mỹ Đình ở AFF Cup với những cầu thủ nhập tịch. Thế thì khi họ muốn đẩy nhanh sự phát triển, nâng cao chất lượng đội tuyển, việc họ tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ Phi kiều, nhập tịch là điều chúng ta không bất ngờ”.

BLV Quang Huy kết luận: “So với cách đây một tháng thì đúng là Philippines mạnh hơn hẳn. Đấy là bất ngờ về chuyên môn. Nhưng xét những gì họ đã làm cũng như lịch sử của bóng đá nước họ, chúng ta không bất ngờ”.

Hoàng Đức chấn thương, Hoàng Hên chưa quen vị trí khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam bị "vỗ mặt" (Ảnh: Minh Dân).

Khoảng trống Hoàng Đức để lại ở tuyến giữa

Một trong những điểm được BLV Quang Huy nhấn mạnh là cách Việt Nam vận hành tuyến giữa khi Hoàng Đức vắng mặt. Việc Hoàng Hên được bố trí đá cùng Lê Phạm Thành Long khiến ông khá bất ngờ.

“Tôi hơi bất ngờ khi Hoàng Hên được bố trí đá với Lê Phạm Thành Long. Tôi hình dung có thể Võ Hoàng Minh Khoa là người hợp nhất trong vai trò này. Minh Khoa là cầu thủ có thể đá nhô cao so với Thành Long và chơi ở trung tâm hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, cũng có thể Minh Khoa là cầu thủ trước đây từng lên tuyển nhưng sau đó bị chấn thương, và anh ấy tập trung gấp nhất so với toàn đội. Thành ra Minh Khoa chỉ đá dự bị thôi”.

Trong khi đó, Hoàng Hên vốn không phải mẫu cầu thủ chuyên chơi ở vị trí tranh chấp.

“Hoàng Hên là một giải pháp mà thực ra anh ấy đã nhiều tuổi rồi và vốn không phải là người đá ở vị trí tranh chấp. Khi Hoàng Hên có mặt trong đội hình chính, tôi đã cảm nhận đây không phải sở trường của anh ấy.

Nhưng mình cũng hy vọng vào sức vóc của một cầu thủ gốc Brazil, tức là dù không đá sở trường nhưng với thể hình như vậy, mặc dù tuổi cao, vẫn giúp anh có sự tranh chấp”.

BLV Quang Huy cho rằng vấn đề còn nằm ở việc Hoàng Hên và Thành Long lần đầu đá cùng nhau trong vai trò một cặp tiền vệ trung tâm.

“Quả thật Hoàng Hên cũng rất nỗ lực, nhưng rõ ràng bản thân hai người này cũng lần đầu đá với nhau trong vai trò một cặp ở giữa sân, thành ra có những sự bỡ ngỡ.

Bởi thế, đúng là trận này tuyến giữa chúng ta đã để xảy ra những tình huống bị đánh ‘vỗ mặt’ rất nguy hiểm. Những pha bóng như vậy xuất hiện khá thường xuyên. Mặc dù hai cầu thủ đều nỗ lực nhưng Hoàng Hên không đá sở trường và hai người cũng lần đầu tiên chơi cùng nhau ở vị trí này”.

Vì thế, ưu tiên hàng đầu của BLV Quang Huy vẫn là chờ đợi Hoàng Đức trở lại.

“Điều hy vọng đầu tiên là Hoàng Đức bình phục để có thể đá với Thái Lan. Nếu Hoàng Đức không đá được, tôi cũng hy vọng Võ Hoàng Minh Khoa, hôm nay vào sân và đá tốt, sẽ có thể bắt nhịp từ đầu tốt hơn ở trận sau.

Còn nếu Hoàng Hên tiếp tục được sử dụng thì hy vọng anh ấy cũng sẽ có những tiến bộ về chuyên môn so với trận đấu này. Hy vọng là như thế, chứ rõ ràng hàng tiền vệ trận đầu đã để xảy ra những lỗ hổng”.

Minh Hoàng gây ấn tượng, các tân binh còn dư địa tiến bộ

Nếu tuyến giữa để lại những dấu hỏi, nhóm tân binh lại mang đến một số tín hiệu tích cực, đặc biệt là Minh Hoàng.

“Minh Hoàng còn trẻ như vậy và tôi cũng không nghĩ anh ấy đá chính đâu, nhưng được đá chính và không thể khởi đầu tốt hơn. Anh phát huy được những điểm mạnh của mình và là người chuyền đường bóng quyết định.

Một sự mở màn như vậy là rất tốt, nên tôi hy vọng trận đấu sau sẽ còn hay hơn nữa. Cầu thủ này to cao, càn lướt tốt dù khi đá V.League thì vẫn thấy anh còn non. Tuy nhiên, trên tuyển có những đồng đội cứng đá xung quanh, và hôm nay chúng ta cũng cảm thấy anh có sự hưng phấn. Đá được như vậy là không thể đòi hỏi gì hơn”, BLV Quang Huy đánh giá.

Minh Hoàng là tân binh rất sáng cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Minh Dân).

Với Adou Minh, BLV Quang Huy cho rằng đây là phương án khả dĩ nhất để thay Thành Trung ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi.

“Adou Minh đá ở giữa hàng phòng ngự thay cho Thành Trung. Với tôi lúc này, Adou Minh là người khả dĩ nhất để thay Thành Trung, nhưng để lấp đầy vị trí của Thành Trung thì cũng chưa thể làm được. Adou Minh dù sao vẫn còn thời gian để tiến bộ, để hiểu hơn về hệ thống này.

Rất có thể trận sau Adou Minh sẽ tiếp tục được sử dụng và chúng ta hy vọng anh ấy sẽ bắt nhịp tốt hơn. Những tân binh bao giờ lúc đầu cũng gặp khó khăn”.

Khoa Ngô cũng nhận được sự kỳ vọng đặc biệt từ BLV Quang Huy.

“Đây là cầu thủ mà tôi rất kỳ vọng. Từ lúc anh ấy được gọi lên tuyển, tôi đã rất phấn khởi và nghĩ rằng đây sẽ là một làn gió mới”.

BLV Quang Huy cũng nhắc tới tình huống Khoa Ngô khiến trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ với cầu thủ Philippines, trước khi thay đổi quyết định sau khi kiểm tra VAR.

“Sau khi trọng tài kiểm tra lại, ông ấy cho rằng đó có thể là một pha va chạm 50-50. Tôi thì lại không thấy 50-50. Đấy là một pha phạm lỗi và rõ ràng Khoa Ngô đã vượt qua được, có thể đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là của trọng tài.

Nói cho cùng, chúng ta vất vả nhưng cũng đã thắng. Tóm lại, Khoa Ngô khởi đầu như vậy là tôi nghĩ là tốt. Trận đấu sau, nếu được sử dụng, có thể anh còn chơi tốt hơn”.

Theo BLV Quang Huy, Khoa Ngô chưa chắc được đá chính trước Thái Lan nhưng việc đã có cảm giác thi đấu cũng là một lợi thế.

“Trận đấu sau có thể Khoa Ngô chưa đến lượt đá chính, đặc biệt là khi gặp Thái Lan, nhưng hy vọng nếu vào sân, anh sẽ còn thể hiện tốt hơn bởi đã có cảm giác thi đấu trong trận đầu rồi”.

Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa có quá ít thời gian trên sân để tạo ra dấu ấn rõ nét.

“Ban đầu tôi nghĩ anh có thể đá chính. Hôm nay Minh Khoa vào sân với thời gian quá ít, chưa đủ để bắt nhịp. Tuy nhiên, anh cũng đã chứng tỏ được những đường nét và có sự làm nóng tốt để tạo ra những gợi mở cho trận đấu sau”.

Tổng kết lại nhóm tân binh, BLV Quang Huy đánh giá: “Trong bốn cầu thủ này, ấn tượng nhất là Minh Hoàng. Minh Hoàng đã đá tốt. Adou Minh thì cơ bản cũng chơi được ở trung tâm hàng phòng ngự. Minh Khoa và Khoa Ngô là những người dự bị vào sân, đều đã chứng tỏ được phần nào năng lực của mình và có thể sẽ còn chơi tốt hơn”.

“Tôi dự đoán Việt Nam thắng 2-1”

Chiến thắng trước Philippines giúp Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan với vị thế tự quyết, nhưng BLV Quang Huy dự báo đây sẽ là trận đấu hoàn toàn khác.

“Đây là một trận đấu căng thẳng. Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để gặp Việt Nam trong một trận đấu trên sân trung lập. Ở hai giải đấu gần nhất, Việt Nam đều vượt qua Thái Lan và chắc chắn người Thái đang nung nấu ý định phục thù với một đội hình mạnh. Trận đấu này sẽ diễn ra trong thế tương kế tựu kế và tôi vẫn tin vào khả năng xoay chuyển cũng như những mưu lược của ông Kim Sang-sik. Tôi dự đoán Việt Nam thắng với tỷ số 2-1”, BLV Quang Huy dự đoán.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đấu Thái Lan lúc 20h00 ngày 29/9. Trước đó lúc 16h00, Pakistan sẽ đấu Philippines.