ĐT nữ Việt Nam hoàn tất chuẩn bị, quyết tâm giành kết quả tốt trận ra quân ASIAD 2026

Chiều 13.9, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước cuộc đối đầu ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026.

ĐT nữ Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa

Buổi tập của ĐT nữ Việt Nam diễn ra trên sân Shizuoka Ecopa Auxiliary trong không khí khẩn trương và tập trung.

Khi thời điểm bước vào trận đấu chính thức đã cận kề, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc cùng Ban huấn luyện dành phần lớn thời lượng để rà soát những yêu cầu về chuyên môn và chiến thuật.

Khả năng phối hợp giữa các tuyến tiếp tục được chú trọng nhằm giúp đội hình vận hành nhuần nhuyễn hơn. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Ban huấn luyện cũng yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung, bảo đảm trạng thái tốt nhất trước trận đấu đầu tiên tại Đại hội.

Đây là buổi tập cuối cùng của ĐT nữ Việt Nam trước khi bước vào cuộc đối đầu với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa, vì vậy những điều chỉnh cần thiết về lối chơi cũng được thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thiện.

Trước buổi tập, sáng cùng ngày, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng các thành viên Ban huấn luyện đã tham dự cuộc họp kỹ thuật với đại diện Ban tổ chức và các đội bóng cùng bảng.

Những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều lệ cũng như các quy định chuyên môn của môn bóng đá nữ ASIAD 2026 được phổ biến tới các đội tham dự.

Sau khi hoàn thành giáo án trên sân tập, ĐT nữ Việt Nam dành thời gian đi bộ làm quen với Sân vận động Shizuoka ECOPA - địa điểm diễn ra trận ra quân.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam thể hiện sự tự tin khi làm quen sân Shizuoka ECOPA trước trận ra quân tại ASIAD 2026

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến để hướng tới kết quả tốt trong trận ra quân.

Việc trực tiếp làm quen không gian, mặt sân và điều kiện thi đấu giúp các cầu thủ có thêm sự chủ động trước khi bước vào cuộc so tài chính thức.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị với các đợt tập luyện và thi đấu giao hữu tại Việt Nam, sau đó tập huấn tại Trung Quốc trước khi di chuyển sang Nhật Bản.

Kể từ khi có mặt tại Nhật Bản, toàn đội tiếp tục duy trì tập luyện, thích nghi với điều kiện tại địa điểm thi đấu và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Trận đấu với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026. Một kết quả thuận lợi ở ngày ra quân sẽ tạo tiền đề về điểm số cũng như tâm lý cho ĐT nữ Việt Nam trước những trận đấu tiếp theo.

Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 14h00 ngày 14.9 (giờ Việt Nam). Sau những ngày chuẩn bị tại Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên tại ASIAD 2026.