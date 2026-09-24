ĐT Myanmar đại thắng để gây áp lực cho Campuchia, có thể vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Tuyển Myanmar đã giành 3 điểm trong lượt trận khai màn tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở lượt mở màn bảng B hạng Division 2, FIFA ASEAN Cup, tuyển Myanmar được đánh giá cao hơn một bậc so với Timor Leste. Đúng như dự đoán, Myanmar đã tận dụng ưu thế về lực lượng, kinh nghiệm để giành trọn 3 điểm theo cách khá thuyết phục.

Với trình độ nhỉnh hơn, tuyển Myanmar nhập cuộc tốt và sớm tạo ra sức ép về phần sân của Timor Leste. Phút 19, đội bóng áo trắng đã vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm chuẩn xác của Win Naing Tun.

Bàn thắng giúp Myanmar dễ đá hơn. Trong khi đó, Timor Leste dù tạo được một số pha dứt điểm, nhưng các chân sút của họ cũng không đủ sắc sảo để có thể chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng.

Myanmar có trận mở màn thành công tại FIFA ASEAN Cup.

Thời điểm giữa hiệp hai, Myanmar thay liền 4 cầu thủ để gia tăng khả năng tấn công. Kết quả, họ tiếp tục có được bàn thắng ở phút 75 nhờ pha dứt điểm của Than Paing. Trong những phút còn lại, Myanmar tiếp tục tạo được một số pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó có một cú sút dội cột dọc.

Chung cuộc, Myanmar thắng 2-0. Kết quả này giúp Myanmar gây áp lực lên Campuchia, đồng thời cũng sáng cửa đứng đầu bảng để tiến vào trận chung kết.

Tại hạng Division 2, mỗi bảng chỉ có 3 đội. Các đội đá vòng tròn và chỉ 2 đội đứng đầu ở 2 bảng sẽ đá vòng chung kết.

Nếu thi đấu với phong độ ổn định, Myanmar hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực trước Campuchia, bảo toàn ngôi đầu bảng B và có thể vào chung kết của hạng Division 2 tại FIFA ASEAN Cup 2026.