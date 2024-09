ĐT Malaysia bị người hâm mộ quay lưng, trước giờ đá giải chỉ bán được 1.000 vé

Trong thời gian LPBank Cup diễn ra, tại Malaysia cũng tổ chức Merdeka Cup. Đây là sự kiện rất quan trọng với bóng đá Malaysia vì nó có truyền thống lâu đời (năm thứ 43). Và năm nay, nó cũng là dịp quan trọng để ĐT Malaysia kiểm nghiệm chất lượng đội hình để hướng tới ASEAN Cup 2024.

Nhưng có một vấn đề phát sinh là trước giờ khai mạc vào chiều nay, khâu bán vé diễn ra rất trì trệ. Người đứng đầu bộ phận bán vé của LĐBĐ Malaysia , ông Posa Majais, chia sẻ: “LĐBĐ Malaysia đã dùng nhiều phương pháp khác nhau để khuyến khích bán vé, thúc đẩy NHM đến sân. Nhưng lượng vé bán ra cho đến hôm qua không đạt 1.000”.

“Đội tuyển cần sự hỗ trợ của cầu thủ thứ 12. Để đội tuyển đạt được kết quả tích cực, họ phải hết mình vì đội tuyển. Các cầu thủ đang chiến đấu vì đất nước. Đừng để họ chiến đấu một mình”.

Theo cập nhập vào chiều tối qua, sức tiêu thụ vé cho 2 trận đấu (Lebanon vs Tajikistan và Malaysia vs Philippines vào chiều nay, 4/9) là rất ì ạch. Thậm chí ban tổ chức đã tính tới phương án giải sâu giá vé vì so với sức chứa gần 8 vạn khán giả, số lượng vé được bán hiện tại là rất ít.

Theo tờ Harian Metro , lý do khiến vé bán chậm là do một số bên tẩy chay giải đấu, Merdeka Cup đang bị các nhóm CĐV phản đối. Các nhóm ultra này bày tỏ sự bức xúc với các nhà điều hành bóng đá Malaysia.

"Đừng đến sân, hãy để sân bóng trống trải! Đóng cửa Merdeka Cup”, một trong nhiều thông điệp điển hình của nhóm ultra Malaysia.

Nhà phân tích thể thao Pekan Ramli cho biết người hâm mộ đã chán ngấy với tất cả những rắc rối và vấn đề tồn đọng của bóng đá Malaysia.

Ông cho biết vấn đề Kim Pan-gon từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào tháng 7 là "ngọn lửa bùng lên thể hiện sự phẫn nộ của NHM".

"NHM nhận thấy rằng bất kỳ vấn đề nào xảy ra trước đây đều không nhận được giải pháp thỏa đáng từ LĐBĐ Malaysia (FAM). Đó là lý do tại sao người hâm mộ tẩy chay với Merdeka Cup", ông nói.