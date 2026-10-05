ĐT Malaysia 12 năm không thắng ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe muốn thay đổi lịch sử

Tái đấu tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, HLV Malaysia đặt mục tiêu xô đổ lịch sử.

Trước thềm trận tranh giải 3 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 16h00 ngày 5/10, HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện rõ quyết tâm giúp đội tuyển Malaysia giải cơn khát chiến thắng kéo dài hơn một thập kỷ trước đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu trước truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe thẳng thắn chia sẻ: "Tôi rất muốn đánh bại Việt Nam. Chúng tôi đã không thắng họ hơn 10 năm qua. Chúng tôi biết Việt Nam không chỉ mạnh ở hàng công mà đã có thêm những cầu thủ Việt kiều ở hàng thủ. Quan trọng nhất với Malaysia là giữ vững tập trung và sẵn sàng đối đầu".

HLV Tan Chang Hoe muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam (Ảnh: MalaysiaNT)

Lần gần nhất "những chú Hổ Malay" giành chiến thắng trước Việt Nam là tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-2. Kể từ thời điểm đó, Malaysia trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước đại diện Việt Nam, trong đó bao gồm 9 thất bại và 1 trận hòa. Dù từng có chiến thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6/2025, kết quả này sau đó đã bị FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) hủy bỏ, đồng thời xử thua 0-3 do liên quan đến sai phạm gian lận nhập tịch.

Trở lại với giải đấu lần này, Malaysia thể hiện phong độ tương đối ấn tượng tại bảng A khi đánh bại Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0 và đè bẹp Singapore 6-0. Dù sở hữu 7 điểm cùng hiệu số +9 ngang bằng với chủ nhà Indonesia, chiến lược gia Tan Cheng Hoe cùng các học trò đành ngậm ngùi bước vào trận tranh Hạng Ba do kém về số bàn thắng ghi được (9 bàn so với 11 bàn).

Sức mạnh của Malaysia tại giải đấu năm nay được gia tăng đáng kể nhờ sự góp mặt của các nhân tố mới nhập tịch như chân sút Bergson, tiền vệ Manuel Hidalgo và trung vệ Brad Tapp. Mặc dù thiếu vắng đội trưởng Dion Cools do phải rời đội giải quyết việc gia đình, Malaysia vẫn được đánh giá cao về tính ổn định khi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này với nhiều tổn thất về mặt lực lượng khi vắng mặt hàng loạt trụ cột do chấn thương như Quang Hải, Thành Chung, Xuân Son và nhiều khả năng là cả Đỗ Hoàng Hên. Bắt đầu từ thất bại 0-2 trước Thái Lan ở vòng loại, thể lực cùng chiều sâu đội hình của tuyển Việt Nam đang chịu thử thách lớn. Truyền thông Malaysia đánh giá đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để Malaysia cắt đứt chuỗi thành tích đối đầu đáng buồn trước tuyển Việt Nam.