ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo bị chỉ trích "ra biển nhiều hơn tập luyện" trước World Cup 2026, lập tức phản pháo

Không thiếu những drama xoay quanh Ronaldo và các đồng đội trước ngày ra quân tại World Cup 2026.

Chỉ còn ít giờ trước trận ra quân tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận tại quê nhà không phải vì chiến thuật hay phong độ, mà bởi những hình ảnh thư giãn trên bãi biển Florida.

"Tắm biển nhiều hơn tập luyện?"

Trong những ngày qua, truyền thông Bồ Đào Nha liên tục đăng tải hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tại Palm Beach Gardens, nơi đội tuyển đóng quân trong thời gian diễn ra giải đấu. Điều này khiến một bộ phận dư luận đặt câu hỏi liệu thầy trò HLV Roberto Martinez có đang quá thoải mái trước chiến dịch World Cup.

Tuy nhiên, các cầu thủ Bồ Đào Nha khẳng định những chuyến ra biển không phải kỳ nghỉ dưỡng, mà là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển.

Người trực tiếp lên tiếng trước những chỉ trích là tiền vệ Matheus Nunes. Trong buổi họp báo hôm 16/7, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City cho biết ban huấn luyện chủ động đưa các cầu thủ ra biển vào mỗi buổi sáng để làm quen với điều kiện khí hậu tại Mỹ.

"Việc dành nhiều thời gian trên bãi biển là một phần có chủ đích trong quá trình chuẩn bị của chúng tôi. Chúng tôi ra biển vào buổi sáng để thích nghi với khí hậu ở đây. Với tôi điều đó hoàn toàn bình thường".

Tiền vệ 27 tuổi cho rằng những cầu thủ đang thi đấu tại Anh như anh hay Bernardo Silva cần thêm thời gian để làm quen với nhiệt độ và cường độ nắng tại Florida: "Ví dụ như tôi đã chơi bóng cả năm ở Manchester và ở đó gần như chẳng có mấy ánh nắng mặt trời. Điều kiện hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi đang trải qua tại đây".

Nunes cũng bác bỏ quan điểm cho rằng đội tuyển dành quá nhiều thời gian thư giãn thay vì tập luyện: "Mọi người không nên có cảm giác rằng chúng tôi dành nhiều thời gian ở bãi biển hơn là trên sân tập. Như tôi đã nói, chúng tôi ra biển vào buổi sáng và vẫn tập luyện bình thường vào buổi chiều".

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Những hình ảnh gây tranh cãi

Bồ Đào Nha đóng quân tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Palm Beach sau khi đặt chân tới Mỹ vào cuối tuần trước. Những ngày gần đây, nhiều cầu thủ được bắt gặp thư giãn bên bờ biển Đại Tây Dương.

Trung vệ Ruben Dias xuất hiện với nụ cười thoải mái khi ngâm mình dưới nước để giải nhiệt. Bernardo Silva và Goncalo Guedes đi dạo trên bãi cát, trong khi Joao Felix tham gia các hoạt động dưới nước tại khu nghỉ dưỡng.

Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Một số cầu thủ khác như Francisco Trincao lựa chọn nằm thư giãn trên ghế tắm nắng trong thời gian nghỉ. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán tại Bồ Đào Nha, nhất là trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị bước vào giải đấu được xem là cơ hội cuối cùng để Cristiano Ronaldo chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup.

Việc thích nghi với điều kiện tại Mỹ cũng mang đến những trải nghiệm khá đặc biệt cho các cầu thủ Bồ Đào Nha. Theo truyền thông địa phương, một số thành viên trong đội đã bất ngờ khi phát hiện ít nhất bốn con cá sấu xuất hiện gần khu vực tập luyện.

Đối với người dân Florida, đây là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, với những cầu thủ đến từ châu Âu, sự xuất hiện của các loài bò sát cỡ lớn ngay cạnh sân tập rõ ràng là trải nghiệm không mấy dễ chịu. Một số cầu thủ thậm chí được cho là đã hạn chế ra khỏi phòng khách sạn sau khi nghe tin về những vị khách không mời này.

Ronaldo tự tin trước giờ G

Trong khi đó, tâm điểm lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng nhiều khả năng đang tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Khi được hỏi về thể trạng hiện tại trước giải đấu, Ronaldo cho thấy sự tự tin quen thuộc: "Về mặt thể chất ư? Tôi hoàn toàn ổn. Chẳng lẽ mọi người không xem các trận đấu của tôi sao?".

Ronaldo nỗ lực cho kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp (Ảnh: IGNV)

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha thừa nhận quá trình chuẩn bị khá vất vả nhưng tin rằng toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách phía trước. "Chúng tôi đã có quãng thời gian chuẩn bị tốt, dù khá mệt mỏi vì đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong các trận đấu gần đây, nhưng điều quan trọng nhất là khi trái bóng bắt đầu lăn vào ngày 17/6".

Ronaldo cũng nhấn mạnh rằng mọi đánh giá chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải đấu chính thức khởi tranh. "Khi áp lực bắt đầu xuất hiện, đó mới là lúc chúng ta nhìn thấy những nhà vô địch thực sự".

Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận gặp CHDC Congo trước khi lần lượt chạm trán Uzbekistan và Colombia tại bảng K. Với một đội hình giàu kinh nghiệm kết hợp cùng nhiều gương mặt trẻ tài năng, thầy trò Roberto Martinez được đánh giá là ứng viên sáng giá cho một suất vào vòng knock-out.