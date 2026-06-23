Drama World Cup: BLV gây phẫn nộ vì bình luận về cầu thủ da màu trên sóng quốc gia

Bình luận viên hứng chịu bão chỉ trích vì phát ngôn bị cho là phân biệt chủng tộc sau thẻ đỏ của tuyển Bỉ tại World Cup.

Một vụ việc gây tranh cãi lớn vừa nổ ra tại World Cup 2026 khi cựu tiền đạo Serbia Rade Bogdanovic bị chỉ trích dữ dội vì những phát ngôn bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình quốc gia. Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Nathan Ngoy trong trận hòa 0-0 giữa Bỉ và Iran ở vòng bảng World Cup.

Đáng lẽ đây chỉ là một sai lầm chuyên môn đáng tiếc của cầu thủ trẻ tuyển Bỉ. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng biến thành tâm điểm tranh cãi sau những bình luận gây sốc của Bogdanovic trên kênh truyền hình công RTS của Serbia. Trong trận đấu tại Los Angeles, Ngoy thực hiện một đường chuyền lỗi ở hiệp hai trước khi phạm lỗi với Mehdi Taremi trong vai trò hậu vệ cuối cùng, khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Kết quả hòa không bàn thắng khiến tuyển Bỉ của HLV Rudi Garcia tiếp tục chưa biết mùi chiến thắng sau hai lượt trận và phải đối mặt với áp lực lớn trước trận quyết định gặp New Zealand. Sau trận đấu, khi phân tích tình huống của Ngoy trên sóng trực tiếp, Bogdanovic gây sốc khi nói:

"Ở đẳng cấp này, là hậu vệ cuối cùng mà lại xử lý hỏng một quả bóng đang đứng yên rồi bị đuổi khỏi sân... Tôi luôn nói rằng những cầu thủ như vậy, và tôi không phải người phân biệt chủng tộc đâu, nhưng các cầu thủ da màu không thể duy trì sự tập trung quá 60 đến 80 phút".

Cựu tiền đạo từng khoác áo Atletico Madrid tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình bằng kinh nghiệm thi đấu cá nhân: "Tôi từng chơi bóng cùng họ. Đôi khi chúng tôi còn phải bảo vệ chính đồng đội của mình khỏi những sai lầm mà họ có thể mắc phải".

Những phát biểu này lập tức khiến trường quay trở nên căng thẳng. Người dẫn chương trình của RTS đã ngay lập tức chất vấn Bogdanovic, nhưng cựu danh thủ Serbia không hề xin lỗi hay rút lại lời nói.

Ngoy bị truất quyền thi đấu ở phút 66 (Ảnh: Getty)

Rade Bogdanovic là bình luận viên trên kênh RTS - đài truyền hình quốc gia Serbia (Ảnh: RTS)

Ông tiếp tục phát biểu: "Nếu đi sâu vào chi tiết thì còn nhiều điều để nói. Họ cũng mắc sai lầm. Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng phần lớn đều thiếu sự tập trung và rồi những tình huống như thế này xảy ra".

Nỗ lực làm nhẹ vấn đề bằng câu nói "tôi không vơ đũa cả nắm" không giúp giảm bớt làn sóng phản đối. Nhiều người cho rằng Bogdanovic đã biến một sai lầm cá nhân của cầu thủ trẻ thành định kiến mang tính chủng tộc đối với cả một nhóm người.

Nathan Ngoy mới 23 tuổi và trận gặp Iran chỉ là lần thứ sáu anh khoác áo đội tuyển Bỉ. Chiếc thẻ đỏ của anh là bước ngoặt của trận đấu, nhưng về bản chất chỉ là một tình huống bóng đá thông thường: chuyền hỏng, phạm lỗi chiến thuật và bị trọng tài truất quyền thi đấu.

Sau vụ việc, RTS đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi về cách xử lý phát ngôn gây tranh cãi được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia trong một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ án phạt công khai nào được đưa ra đối với Bogdanovic.

Câu chuyện lúc này không còn chỉ là chiếc thẻ đỏ của Nathan Ngoy hay màn trình diễn thiếu hiệu quả của tuyển Bỉ. Nó đã trở thành cuộc tranh luận về nạn phân biệt đối xử trong bóng đá - môn thể thao vốn nhiều năm qua luôn khẳng định không có chỗ cho sự kỳ thị dưới bất kỳ hình thức nào.