Drama tình ái bí ẩn nhất làng tennis, nữ người mẫu vướng tin đồn hẹn hò với cả hai tay vợt nổi tiếng thế giới

Làng quần vợt thế giới chưa kịp lắng xuống sau US Open 2025 thì bất ngờ một drama ngoài sân đấu lại bùng nổ, khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt. Nhân vật chính của câu chuyện lần này không phải là hai tay vợt trẻ đang thống trị ATP là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner và là người mẫu Brooks Nader. Chân dài đình đám 28 tuổi từng nhiều lần xuất hiện trên bìa tạp chí Sports Illustrated. Tin đồn rộ lên khi Brooks bị nghi "bắt cá hai tay", hẹn hò cùng lúc với cả Alcaraz lẫn Sinner, sau khi cô nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện trong khu vực khách VIP cổ vũ hai tay vợt.

Trước làn sóng nghi ngờ, Brooks cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng thay vì thẳng thắn xác nhận hay phủ nhận, cô lại trả lời theo cách đầy ẩn ý. Khi được hỏi liệu cả hai có biết về sự tồn tại của nhau, người đẹp chỉ cười và buông một câu gây sốc:

"Một quý cô thì không bao giờ tiết lộ, nhất là tiết lộ hai lần, như vậy thì chẳng hay chút nào". Câu nói ngắn gọn, vu vơ nhưng lại khiến netizen "sôi sục", bởi nó vừa như phủ nhận, vừa giống như một lời thú nhận khéo léo. Và chưa dừng lại ở đó, Brooks còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Ngày nay, chuyện hẹn hò vốn đã là khái niệm rất lỏng lẻo. Đàn ông vẫn làm vậy hoài, thì tại sao phụ nữ lại không thể?".

Brooks Nader lên tiếng không rõ ràng về tin đồn liên quan đến các tay vợt quần vợt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner

Brooks Nader xuất hiện trên khán đài trận tennis nhưng không rõ cổ vũ cho ai

Phát ngôn này ngay lập tức khiến mạng xã hội chia phe. Một bên cho rằng Brooks đang khéo léo "thả thính dư luận" để tên tuổi thêm hot, vốn dĩ cô là gương mặt quen thuộc trong các show truyền hình và sự kiện giải trí. Bên còn lại thì bênh vực, cho rằng người nổi tiếng cũng có quyền yêu đương theo cách riêng, không nhất thiết phải công khai rành mạch cho công chúng.

Drama càng thêm phức tạp khi em gái của Brooks, Grace Ann Nader, từng khẳng định với báo chí rằng "tin đồn là có thật". Lời nói này chẳng khác nào "đổ thêm dầu vào lửa", khiến netizen càng chắc mẩm Brooks có quan hệ tình cảm với Alcaraz. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha sau đó lại trích dẫn nguồn tin thân cận khẳng định tay vợt người Tây Ban Nha hiện vẫn độc thân, không có mối quan hệ chính thức nào. Trong khi đó, phía Jannik Sinner giữ im lặng tuyệt đối, càng khiến công chúng thêm tò mò. Ở thời điểm hiện tại, "tam giác tình yêu" giữa Brooks Nader – Carlos Alcaraz – Jannik Sinner vẫn chưa có hồi kết. Cả ba nhân vật chính đều chọn cách im lặng hoặc trả lời vòng vo.

Hai tay vợt tennis hàng đầu thế giới vướng vào drama tình ái

Dù sự thật thế nào, không thể phủ nhận Brooks Nader đã thành công chiếm trọn spotlight. Từ một người mẫu gợi cảm vốn quen mặt trên các sàn diễn thời trang, giờ đây cô bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán toàn cầu, được nhắc đến ngang hàng với hai tay vợt trẻ nổi tiếng nhất làng banh nỉ.