Drama Olympic: VĐV giành HCĐ khóc lóc thừa nhận ngoại tình, giật sạch spotlight của đồng đội giành HCV, nay còn chiếm suất thi đấu

Sau màn thú nhận ngoại tình gây chấn động toàn cầu tại Thế vận hội Mùa đông, ngôi sao biathlon Na Uy Sturla Holm Lægreid (28 tuổi) lại tiếp tục đẩy đội tuyển vào một làn sóng tranh cãi mới - lần này liên quan đến suất thi đấu nội dung nước rút.

Lægreid từng khiến cả thế giới sững sờ khi bật khóc trên sóng truyền hình trực tiếp sau khi giành huy chương đồng nội dung cá nhân nam, công khai thừa nhận đã phản bội người yêu và cầu xin sự tha thứ. Khoảnh khắc ấy lập tức lan truyền chóng mặt, nhưng đồng thời cũng bị chỉ trích vì làm lu mờ chiến thắng của đồng đội.

Giờ đây, việc anh được lựa chọn thi đấu nước rút vào ngày 13/2 đã khiến đồng đội Martin Uldal bị loại khỏi danh sách - dù Uldal vừa cán đích thứ 13 ở nội dung 20km cá nhân và có phong độ nước rút ổn định suốt mùa giải.

Trả lời báo VG của Na Uy, Uldal không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai trái. Tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Tôi như bị lừa vậy. Tôi rất thất vọng và mất động lực. Nhưng họ đã quyết định rồi".

Đang là ứng cử viên cho cuộc đua nước rút, Martin Uldal mất suất tham gia do Lægreid là người được BHL được lựa chọn (Ảnh: Getty)

Huấn luyện viên trưởng Per-Arne Botnan giải thích rằng đây là lựa chọn giữa hai vận động viên, và sau khi Lægreid giành huy chương Olympic, ban huấn luyện quyết định ưu tiên anh.

Sau vụ thú nhận ngoại tình gây bão, Lægreid đã phải mời toàn đội đi ăn tối để xin lỗi vì kéo cả đội vào lùm xùm cá nhân. Anh thừa nhận đã "phá hỏng bữa tiệc" và làm lu mờ chiến thắng của đồng đội Johan-Olav Botn - người vừa giành huy chương vàng và muốn dành chiến thắng cho người bạn quá cố Sivert Guttorm Bakken.

Huyền thoại hai môn phối hợp Na Uy Ole Einar Bjorndalen cũng chỉ trích gay gắt hành động của Lægreid, cho rằng đây là hành vi ích kỷ và không đúng thời điểm.