Drama Olympic: VĐV bị truất quyền thi đấu vì... đi giày rộng hơn 4 milimet

Một trong những ứng viên sáng giá của môn nhảy trượt tuyết đã phải dừng bước theo cách không ai ngờ tới. VĐV người Áo Daniel Tschofenig bị truất quyền thi đấu ở chung kết tại Olympic Mùa Đông 2026 chỉ vì… đôi giày lớn hơn quy định 4 milimet.

Tschofenig, 23 tuổi, thực tế đã thi đấu tốt ở vòng đầu và đạt 137,7 điểm - thành tích đủ để giúp anh góp mặt trong top 8 trước khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, ngay sau cú nhảy, thiết bị của anh bị kiểm tra và ban tổ chức phát hiện đôi giày vượt quá giới hạn cho phép 4mm.

Chia sẻ với đài ORF (Áo), VĐV này thừa nhận sai lầm đến từ sự chủ quan: "Tôi đã dùng đôi giày mới khi tập luyện. Tôi không thực sự hài lòng với chúng nhưng vẫn giữ lại. Thật không may, tôi đã ngây thơ và không kiểm tra kỹ kích cỡ. Đó là một sai lầm cực kỳ ngu ngốc".

Việc bị loại khiến Tschofenig trở thành trường hợp truất quyền đầu tiên của môn nhảy trượt tuyết tại kỳ Thế vận hội lần này. Suất thi đấu của anh được chuyển cho VĐV Slovakia Hektor Kapustik.

Vận động viên nhảy ski người Áo Daniel Tschofenig đã bị cấm thi đấu trận chung kết Thế vận hội mùa đông vì giày của anh quá cỡ (Ảnh: Getty)

Điều đáng tiếc là Tschofenig không phải tay mơ. Anh từng vô địch World Cup mùa trước và được đánh giá là một trong những niềm hy vọng lớn của tuyển Áo. Bình luận viên và các cựu VĐV đều nhận định anh có cơ hội cạnh tranh huy chương nếu không mắc lỗi thiết bị.

Vì sao chỉ lệch vài milimet lại nghiêm trọng đến vậy? Trong môn nhảy trượt tuyết, mọi chi tiết đều ảnh hưởng đến khả năng "bay" của vận động viên. Từ bộ đồ, ván trượt cho đến đôi giày, tất cả đều tác động đến cách cơ thể tiếp xúc với không khí. Nếu trang bị lớn hơn quy định, dù chỉ một chút, vận động viên có thể tạo ra lợi thế khi lướt trên không, giúp cú nhảy xa hơn.

Chính vì thế, Olympic kiểm soát kích cỡ trang phục và thiết bị cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần tăng diện tích bề mặt bộ đồ thêm vài centimet cũng có thể giúp cú nhảy dài hơn vài mét - một khoảng cách đủ để đổi màu huy chương.

Vận động viên 23 tuổi này đã giành quyền vào chung kết nhưng bị loại khi mắc lỗi dụng cụ (Ảnh: Getty)

Sự việc của Tschofenig càng gây chú ý khi nó diễn ra giữa lúc Đại hội đang nóng vì bê bối được gọi bằng cái tên gây sốc "penis-gate". Đây là những nghi vấn chưa được chứng minh, người ta cho rằng một số vận động viên nam tìm cách khiến cơ thể "to hơn" ở vùng nhạy cảm để hợp thức hóa bộ đồ rộng hơn, từ đó tạo lợi thế khí động học.

Trước làn sóng tranh cãi, Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế đã siết chặt kiểm tra: vận động viên phải quét cơ thể bằng máy 3D trước mùa giải, trang phục được gắn chip chống chỉnh sửa và thiết bị bị kiểm tra ngay sau mỗi lượt thi. Trong bối cảnh mọi thứ đều bị soi kỹ đến từng milimet như vậy, việc đôi giày vượt quá giới hạn 4mm cũng không thể được bỏ qua.

Từ vị thế ứng viên sáng giá cho huy chương, Daniel Tschofenig rời cuộc chơi trong tiếc nuối. Câu chuyện của anh một lần nữa cho thấy Olympic khắc nghiệt đến mức nào: ở đẳng cấp cao nhất thế giới, đôi khi không phải cú nhảy quyết định tất cả - mà là một sai số nhỏ đến mức mắt thường khó nhận ra.