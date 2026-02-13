Drama Olympic: Đang bị truy nã mà vẫn muốn xem Thế vận hội, tên trộm bị tóm sống sau 16 năm

Sau 16 năm lẩn trốn, một tên trộm hàng loạt cuối cùng cũng bị bắt giữ, ngay khi hắn trở lại Ý để xem Thế vận hội mùa đông.

Theo lệnh bắt giữ do công tố viên Ý ban hành từ năm 2010, cảnh sát địa phương đã tóm gọn người đàn ông 44 tuổi, quốc tịch Slovakia, vào tối thứ 11/2.

Dù đang nằm trong danh sách truy nã suốt nhiều năm, đối tượng vẫn liều lĩnh quay lại Ý với mục đích cổ vũ đội tuyển khúc côn cầu trên băng Slovakia tại Olympic Mùa đông. Tuy nhiên, kế hoạch thưởng thức trận đấu của hắn đã đổ bể trước khi kịp bắt đầu.

Cảnh sát lần ra tung tích sau khi phát hiện hắn đăng ký lưu trú tại một nhà nghỉ ở ngoại ô Milan. Từ đây, lực lượng chức năng nhanh chóng ập đến và thực hiện lệnh bắt giữ còn hiệu lực suốt 16 năm qua.

Tên tội phạm đã lên kế hoạch đến xem một trận đấu khúc côn cầu, nhưng bị tóm sống (Ảnh: AFP)

Theo thông báo của lực lượng Carabinieri, người đàn ông này phải chấp hành mức án 11 tháng 7 ngày tù vì hàng loạt vụ trộm cửa hàng xảy ra vào năm 2010.

Hắn đã được chuyển đến nhà tù trung tâm San Vittore để thi hành án.

Trong khi đó, trận đấu khúc côn cầu diễn ra tại Santagiulia Arena vào tối thứ 11/2 chứng kiến Slovakia đánh bại Phần Lan 4-1 ở bảng B. Đáng tiếc, "cổ động viên đặc biệt" này đã bỏ lỡ chiến thắng ấn tượng của đội nhà - vì phải đối mặt với công lý sau quãng thời gian dài trốn chạy.

Thế vận hội Mùa đông năm nay chứng kiến nhiều câu chuyện đáng chú ý, nhưng có lẽ không sự kiện nào gây bất ngờ bằng màn sa lưới của một kẻ đào tẩu sau 16 năm lẩn trốn.