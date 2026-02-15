Drama Olympic: Choáng váng vì 10.000 bao cao su hết sạch chỉ trong 3 ngày, Valentine của các VĐV quá "cháy"

Không phải thành tích thi đấu hay những màn trình diễn trên băng tuyết, câu chuyện gây chú ý nhất tại Olympic mùa đông năm nay lại đến từ một chi tiết rất… đời thường: 10.000 bao cao su phát miễn phí trong làng vận động viên đã hết sạch chỉ sau ba ngày.

Theo thông tin từ các hãng tin quốc tế, ban tổ chức ban đầu chuẩn bị khoảng 10.000 chiếc để phát miễn phí cho vận động viên tại làng Olympic. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi các đoàn bắt đầu tập trung, nguồn cung này đã nhanh chóng "cháy hàng". Một số vận động viên cho biết họ được thông báo sẽ có đợt bổ sung, nhưng thời điểm cụ thể chưa được công bố.

10.000 bao cao su ở Olympic mùa đông đã hết sạch chỉ sau 3 ngày (Ảnh: Andrew Milligan/PA Wire)

Truyền thống nhiều thập kỷ của Olympic

Việc phát bao cao su tại làng vận động viên không phải chuyện mới. Từ cuối thập niên 1980, Ủy ban Olympic quốc tế đã triển khai chương trình phát miễn phí nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục và phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây được xem là một phần trong chiến lược bảo vệ sức khỏe toàn diện cho vận động viên.

Ở các kỳ Olympic mùa hè, số lượng phát ra thường rất lớn. Chẳng hạn, tại một kỳ Thế vận hội gần đây, ban tổ chức từng chuẩn bị tới hàng trăm nghìn chiếc cho khoảng hơn 10.000 vận động viên. So với con số đó, mức 10.000 chiếc tại Olympic mùa đông năm nay bị cho là khá khiêm tốn, đặc biệt khi nhu cầu thực tế cao hơn dự tính.

Vì sao lại "hết sạch" nhanh như vậy?

Olympic không chỉ là nơi tranh tài đỉnh cao mà còn là dịp để hàng nghìn vận động viên từ khắp thế giới gặp gỡ, giao lưu sau nhiều năm tập luyện và thi đấu ở các châu lục khác nhau. Làng Olympic vì thế luôn được mô tả là một không gian năng động, sôi nổi và giàu tính kết nối.

Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức có thể đã tính toán nguồn cung dựa trên số lượng vận động viên mùa đông vốn ít hơn mùa hè, nhưng chưa lường hết mức độ sử dụng thực tế. Ngoài ra, yếu tố thời điểm - khi sự kiện trùng với dịp lễ Valentine - cũng khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Ban tổ chức nói gì?

Đại diện ban tổ chức khẳng định việc phát bao cao su miễn phí là thông lệ lâu năm và không có gì bất thường. Sau khi ghi nhận tình trạng thiếu hụt, đơn vị này cho biết đang nhanh chóng bổ sung thêm để đảm bảo nguồn cung trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Dù chỉ là câu chuyện bên lề, "khủng hoảng 10.000 bao cao su" vẫn trở thành đề tài được bàn tán rộng rãi, phần nào cho thấy Olympic không chỉ là cuộc đua huy chương mà còn phản ánh đời sống sinh hoạt đa dạng của cộng đồng vận động viên quốc tế.

Giữa cái lạnh của mùa đông và không khí thi đấu căng thẳng, có lẽ làng Olympic vẫn luôn giữ được một "nhiệt độ" rất riêng.