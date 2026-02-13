Drama Olympic: Bao cao su ngập làng VĐV, "cặp kè" như cơm bữa, đuổi cả đồng đội ra khỏi phòng để làm "chuyện ấy"

Suốt nhiều năm qua - ở cả Olympic mùa hè lẫn mùa đông - Thế vận hội không chỉ là cuộc chiến thành tích. Với không ít VĐV, đây còn là nơi xả áp lực theo những cách gây tranh cãi, thậm chí vượt ngoài khuôn khổ thể thao.

Lời thú nhận ngoại tình trên sóng truyền hình gây sốc

Mới đây, Sturla Holm Lægreid - VĐV biathlon người Na Uy - khiến cả truyền hình trực tiếp lẫn mạng xã hội dậy sóng khi bật khóc thừa nhận đã ngoại tình, chỉ ít phút sau khi giành HCĐ nội dung cá nhân tại Milan Cortina.

VĐV 28 tuổi cho biết anh đã thú nhận lỗi lầm với bạn gái (người đã hẹn hò với mình được 6 tháng) chỉ vài ngày trước khi Olympic khởi tranh và hy vọng sự hối lỗi công khai này sẽ giúp cứu vãn mối quan hệ.

Tuy nhiên, phản hồi từ bạn gái anh không mấy tích cực: "Dù anh ấy đã nói trước toàn thế giới, việc tha thứ vẫn vô cùng khó khăn. Tôi không muốn bị đặt vào hoàn cảnh này".

Sau đó, Lægreid thừa nhận mình "không hoàn toàn tỉnh táo" khi nhắc đến chuyện riêng tư vào "ngày vui của biathlon Na Uy".

Sturla Holm Laegreid thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông (Ảnh: NRK)

Chuyện cặp kè như cơm bữa

Thực tế, theo chia sẻ của kình ngư Ryan Lochte, có khoảng "70-75%" VĐV nảy sinh quan hệ tình cảm trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

"Tất cả đều là những VĐV có ngoại hình nổi bật, thân hình săn chắc, lại thường xuyên mặc đồ thi đấu ôm sát… chuyện họ để ý và tán tỉnh nhau cũng chẳng có gì lạ", tay đua skeleton John Day nói thêm.

Tại Olympic Mùa Đông Vancouver 2010, một nhóm sáu VĐV đến từ Đức, Canada và Úc được cho là đã trở nên "vô cùng thân thiết", theo lời kể của một vận động viên trượt tuyết giấu tên. Người này mô tả đó là một bữa tiệc kéo dài suốt đêm, với bầu không khí ngày càng vượt khỏi khuôn khổ ban đầu.

VĐV trượt tuyết người Mỹ Laurenne Ross cũng từng thừa nhận với tạp chí Cosmopolitan rằng thế giới hậu trường của Olympic mùa đông đầy sự cuồng nhiệt, và cô không ngại nói mình từng "qua lại với khá nhiều người" trong khoảng thời gian ấy.

VĐv trượt tuyết Laurenne Ross thừa nhận cô đã qua đêm với "khá nhiều người" (Ảnh: Getty)

Đuổi đồng đội ra khỏi phòng để tiện "làm chuyện ấy"

Không phải ai cũng xem đó là chuyện vô hại. VĐV nhảy cầu Brazil Giovanna Pedroso từng ám chỉ việc đồng đội quá mải mê với đời sống cá nhân khiến bộ đôi thi đấu kém tại Rio 2016.

Hai VĐV người Brazil, Ingrid de Oliveira và Giovanna Pedroso, đều về cuối cùng. Giovanna đổ lỗi cho đời sống tình dục của Ingrid (Ảnh: AFP)

Cô nói mình đã chờ bốn năm cho Olympic, nhưng lại bị "đẩy khỏi phòng" vì bạn cùng phòng ưu tiên vui chơi hơn tập trung.

Đồng đội Ingrid Oliveira sau đó phủ nhận việc đuổi bạn khỏi phòng, đồng thời khẳng định: "Ở Olympic, chuyện đó diễn ra thường xuyên. Nhìn số lượng bao cao su được phát trong Làng Olympic là biết".

Quả thật, bao cao su được phân phát khắp nơi - từ khu sinh hoạt đến căng tin.

Ingrid Oliveira bị cáo buộc đuổi đồng đội ra khỏi phòng để làm "chuyện ấy" với người khác (Nguồn: Instagram)

Bí mật không lên sóng

Huyền thoại bóng đá nữ Mỹ Hope Solo từng thẳng thắn nói Làng Olympic có thể là "một sự phân tâm khổng lồ nếu thiếu kỷ luật". Cô kể từng chứng kiến các cặp đôi công khai thân mật ngoài trời. Bản thân cô cũng thừa nhận Olympic 2008 là kỳ Thế vận hội "đáng nhớ" - vừa giành HCV, vừa có cuộc gặp riêng tư với một người nổi tiếng sau tiệc mừng.

"Chúng tôi thậm chí còn lén đưa người vào làng mà không có giấy tờ, điều tưởng như không thể", cô chia sẻ.

Thủ môn người Mỹ Hope Solo thừa nhận đã lén đưa một người nổi tiếng vào phòng mình (Ảnh: Getty)

Không chỉ những cuộc vui chớp nhoáng, một số VĐV còn tìm cách tận dụng danh tiếng theo hướng gây tranh cãi. Tay chèo thuyền người Anh Kurts Adams Rozentals mở tài khoản OnlyFans đầu năm 2025 và kiếm được nhiều hơn cả thu nhập năm trước đó. Tuy nhiên, anh bị cấm thi đấu 2 năm vì chia sẻ nội dung tình dục nhạy cảm, khiến giấc mơ Olympic 2028 tan vỡ.

Trong khi đó, VĐV nhảy sào Canada Alysha Newman cũng thu hút sự chú ý khi tài khoản cá nhân "bùng nổ" sau tấm HCĐ tại Paris 2024. Màn ăn mừng gây tranh cãi của cô ngay trên sân đấu càng khiến tên tuổi lan rộng.

VĐV người Canada Alysha Newman ăn mừng bằng màn nhảy khêu gợi vào năm 2024 (Nguồn: Getty)

Tại Tokyo 2020, giường ngủ bằng cardboard được cho là thiết kế nhằm hạn chế hoạt động ngoài ý muốn - dù ban tổ chức vẫn đặt tới hơn 160.000 bao cao su cho kỳ đại hội.

Một VĐV khi đó hài hước viết trên mạng xã hội: "Có lẽ tôi phải tập ngủ dưới sàn, phòng khi giường sập".

Dù Olympic là đỉnh cao thể thao, lịch sử cho thấy phía sau ánh hào quang huy chương luôn tồn tại một thế giới khác - nơi cảm xúc, cám dỗ và áp lực đan xen. Và với hàng nghìn VĐV trẻ tuổi, khỏe mạnh, ở chung một "ngôi làng toàn cầu", câu chuyện hậu trường có lẽ sẽ còn tiếp tục được kể.

Làng Olympic, nơi các vận động viên sinh sống, là một hậu trường thể thao nhiều drama (Ảnh: AFP)

Tổng hợp.