Drama của Brooklyn Beckham đang đe dọa đế chế tỷ đô mà bố mẹ dày công xây dựng?

Brooklyn Beckham bị chỉ trích kiếm tiền từ drama gia đình: Chuyên gia cảnh báo có thể tự tay phá hỏng cả "đế chế Beckham".

Cuộc chiến lạnh giữa Brooklyn Beckham và gia đình nổi tiếng của mình tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế. Lần này, con trai cả của David và Victoria Beckham bị chỉ trích dữ dội sau khi xuất hiện trong một quảng cáo World Cup cho dịch vụ giao đồ ăn DoorDash tại Mỹ.

Điều gây tranh cãi không nằm ở bản thân hợp đồng quảng cáo mà ở những chi tiết được cho là nhắm thẳng vào mâu thuẫn giữa Brooklyn với bố mẹ. Trong đoạn video, Brooklyn xuất hiện với vẻ mặt đầy ẩn ý và mở đầu bằng câu nói: "Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại xem World Cup 2026 ở nhà... Đó là một câu chuyện dài".

Sau đó, anh ném những tấm vé xem bóng đá lên bàn cà phê và tiếp tục có nhiều hành động bị cho là "cài cắm" thông điệp liên quan đến gia đình. Một trong những chi tiết khiến dân mạng bàn tán nhất là hình ảnh chiếc đồng hồ mới được Brooklyn đặt trên bàn. Nhiều người cho rằng đây là động thái mang tính biểu tượng bởi từ nhiều năm nay anh luôn gắn liền với chiếc Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 250.000 bảng Anh do David Beckham tặng.

Brooklyn Beckham bị ném đá dữ dội vì đem drama gia đình vào quảng cáo kiếm tiền

Ngoài ra, trong video còn xuất hiện một chồng thư chưa mở từ gia đình, làm dấy lên suy đoán rằng Brooklyn đang ám chỉ việc không còn liên lạc với người thân. Ngay khi quảng cáo được đăng tải, phản ứng trái chiều lập tức bùng nổ trên mạng xã hội. Một bình luận thu hút hàng nghìn lượt tương tác viết: "Nếu anh ghét gia đình mình đến vậy thì hãy bỏ luôn họ Beckham đi và đừng tiếp tục hưởng lợi từ cái tên đó nữa".

Nhiều chuyên gia truyền thông cũng không đánh giá cao chiến dịch này. Mark Borkowski - một trong những chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông nổi tiếng tại Anh - cho rằng Brooklyn đang vô tình làm tổn hại chính thương hiệu cá nhân của mình.

Theo ông, nhà Beckham đã dành gần ba thập kỷ để xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu gồm một huyền thoại bóng đá, một ngôi sao nhạc pop cùng các con thành đạt. Đó không chỉ là một thương hiệu thương mại mà còn là một câu chuyện gia đình được công chúng yêu mến.

Tuy nhiên, chính Brooklyn hiện lại đang góp phần làm rạn nứt hình ảnh ấy: "Thương hiệu có thể được quản lý, nhưng gia đình thì không. Điều đau lòng nhất là tất cả dường như đang mắc kẹt trong một câu chuyện mà họ không còn khả năng kiểm soát nữa".

Đế chế tỷ đô của Beckham đang bị cậu con trai cả Brooklyn đe dạo (Ảnh: Getty)

Một chuyên gia khác là Andy Barr thậm chí còn cho rằng đây có thể là "khởi đầu cho sự kết thúc của thương hiệu Brooklyn Beckham". Theo ông, các nhãn hàng thường rất e ngại những nhân vật đang vướng vào tranh cãi gia đình, đặc biệt khi chính người đó bị cho là biến xung đột riêng tư thành công cụ kiếm tiền.

Sean O'Meara, Giám đốc công ty tư vấn truyền thông Essential Content, còn gọi đây là một "bài học thất bại về PR": "Những cú đá xoáy công khai nhắm vào người thân chưa bao giờ tạo thiện cảm với công chúng, nhất là khi nó xuất hiện trong một quảng cáo được trả tiền. Điều này khiến Brooklyn trở nên nhỏ nhen hơn là đáng thương".

Trớ trêu ở chỗ, chỉ vài tuần trước khi quảng cáo gây tranh cãi lên sóng, Brooklyn vừa chia sẻ về những khó khăn khi điều hành thương hiệu tương ớt Cloud23. Anh thừa nhận hành trình kinh doanh không hề dễ dàng và bản thân vẫn đang phải học hỏi mỗi ngày.

Điều đáng nói là Cloud23 từng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ David và Victoria Beckham trong giai đoạn đầu. Cặp đôi quyền lực không ít lần xuất hiện để quảng bá cho thương hiệu của con trai trước khi mối quan hệ gia đình đổ vỡ khoảng 18 tháng trước.

Nguồn tin thân cận tiết lộ David và Victoria hiện vô cùng đau lòng trước những gì đang diễn ra. Không chỉ hai vợ chồng, cô em út Harper Beckham cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột kéo dài giữa anh trai và gia đình.

Trong khi đó, thay vì giúp cải thiện hình ảnh cá nhân, quảng cáo World Cup mới nhất dường như đang khiến Brooklyn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn chưa từng có. Và với nhiều chuyên gia, khoản tiền thu được từ chiến dịch này có thể không đáng là bao nếu đổi lại là những tổn thất lâu dài cho chính cái tên Brooklyn Beckham.