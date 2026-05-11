"Đột nhập" phòng thay đồ U17 Việt Nam sau trận thua ngược Hàn Quốc, HLV Cristiano Roland ôm động viên từng học trò

Dù có màn trình diễn đầy nỗ lực, U17 Việt Nam đã để thua ngược 1-4 trước đối thủ mạnh U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C, Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Kết quả này buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải dốc sức cho trận đấu cuối cùng để tranh vé đi tiếp gặp UAE.

Trong trận đấu này, U17 Việt Nam đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước từ hiệp một và duy trì thế trận kiên cường trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, sự xuống sức ở những phút cuối đã khiến đội bóng áo đỏ để đối phương liên tiếp ghi bàn lội ngược dòng.

Ngay sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland đã ghi nhận tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các học trò trước đối thủ hàng đầu châu lục. Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của những chi tiết nhỏ trong bóng đá: “Trước tiên, thầy muốn chúc mừng sự cố gắng mà các em đã thể hiện trên sân. Bóng đá được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ và các em đã thấy điều đó quan trọng như thế nào”, HLV Cristiano Roland nói.

HLV Roland động viên học trò (Ảnh: VFF)

Không để các cầu thủ chìm đắm trong thất vọng, HLV Roland yêu cầu toàn đội nhanh chóng gạt lại nỗi buồn để tập trung tối đa cho mục tiêu quan trọng nhất phía trước. Ông khẳng định: “Cơ hội vẫn còn trong tay chúng ta nên bây giờ điều quan trọng nhất là nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo. Trận đấu sau mới là trận quyết định. Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải vượt qua. Toàn đội sẽ dốc toàn lực cho trận cuối cùng và chúng ta phải chiến đấu hết mình”.

Theo cục diện hiện tại của bảng C, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Toàn đội đang tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 UAE với quyết tâm giành kết quả tốt nhất để giành quyền đi tiếp.