Đốt nhầm cờ Vương quốc Anh, CĐV Argentina bị NHM Anh chê... ngớ ngẩn

Sức nóng của trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đang lên tới đỉnh điểm khi người hâm mộ hai đội liên tục có những màn khẩu chiến và va chạm trước giờ bóng lăn.

Chỉ còn ít giờ trước màn đại chiến giữa Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng người hâm mộ xứ Sương mù vừa tức giận vừa... bật cười.

Trong đoạn clip được ghi tại thành phố Escobar (Argentina), một nhóm CĐV xứ Tango đã tụ tập trên đường phố, hò reo và đốt lá cờ mà họ cho là của tuyển Anh nhằm thị uy trước trận đấu. Tuy nhiên, điều đáng nói là lá cờ bị thiêu rụi lại không phải quốc kỳ của đội tuyển Anh (St George's Cross), mà là Union Jack – quốc kỳ của Vương quốc Anh, đại diện cho toàn bộ Liên hiệp Anh gồm Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.

Khi đốt lá cờ, các fan Argentina còn móc mỉa rằng, ai ở đó không nhảy thì đích thị là CĐV tuyển Anh. Nhưng họ không biết mình mới sắp trở thành đề tài bị chế giễu vì đốt sai cờ.

Trên mạng xã hội sau đó, rất nhiều CĐV Anh đã lên tiếng chế nhạo. Một người bình luận mỉa mai: "Họ thậm chí còn không biết mình đang đốt lá cờ nào."

Một tài khoản khác viết: "Thật ngớ ngẩn. Nếu muốn đốt cờ tuyển Anh thì ít nhất cũng nên tìm đúng cờ nước Anh."

Trong khi đó, một CĐV khác châm biếm: "Đây đúng là màn tự làm trò cười cho chính mình." Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng hành động này cho thấy sự thiếu hiểu biết về sự khác biệt giữa quốc kỳ Vương quốc Anh và cờ St George – biểu tượng riêng của nước Anh.

Vụ việc càng làm bầu không khí trước trận bán kết trở nên căng thẳng. Những ngày qua đã xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video ghi lại cảnh CĐV hai đội xô xát, khẩu chiến...

Cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina vốn luôn được xem là một trong những màn so tài giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Bởi vậy, ngay cả khi bóng còn chưa lăn, cuộc chiến trên khán đài và mạng xã hội đã nóng chẳng kém diễn biến được chờ đợi trên sân cỏ.