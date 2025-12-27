Dorgu được ví với huyền thoại Zidane thời đỉnh cao

Patrick Dorgu được so sánh với huyền thoại Zinedine Zidane thời đỉnh cao sau khi lập siêu phẩm vô-lê giúp Man Utd hạ Newcastle 1-0 hôm 27-12 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng 18 giải Ngoại hạng Anh.

Từ quả ném biên của Diogo Dalot, tiền đạo Nick Woltemade đánh đầu phá bóng không dứt khoát. Tận dụng điều này, hậu vệ người Đan Mạch chạy tới sút một chạm từ cự ly khoảng 15 m, đưa bóng găm thẳng vào góc thấp đánh bại thủ thành Aaron Ramsdale.

Patrick Dorgu được khen ngợi hết lời sau khi ghi bàn đầu tiên cho Man Utd. (Ảnh: AP)

Bàn thắng của hậu vệ Man Utd vào lưới Newcastle được so sánh với pha lập công của Zinedine Zidane vào lưới Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002.

Khoảnh khắc ngôi sao 21 tuổi ghi siêu phẩm khiến cầu trường sân Old Trafford rực lửa và giới mộ điệu cũng rần rần bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Không ít ý kiến so sánh cú vô-lê này với pha lập công mang tính biểu tượng của huyền thoại người Pháp Zinedine Zidane cho Real Madrid vào lưới Bayer Leverkusen ở chung kết Champions League 2002.

"Hãy nhìn Dorgu di chuyển kìa, chẳng khác gì Zidane thời đỉnh cao" - một cổ động viên viết trên mạng xã hội X.

Người khác bình luận: "Không biết đó là Dorgu hay Zidane nữa, cú vô-lê này quá giống của huyền thoại người Pháp".

Sút tung lưới Newcastle mới là bàn thắng đầu tiên của Patrick Dorgu cho Man Utd sau 37 trận. Mùa này, hậu vệ 21 tuổi đã có 8 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, cùng 8 lần vào sân từ ghế dự bị.

"Ghi bàn đầu tiên cho Man Utd theo cách như vậy thì thật hoàn hảo, quá đẹp" - người khác tiếp lời và nhấn mạnh - "Đây là phiên bản tốt nhất của Dorgu kể từ khi đến Man Utd với giá 25 triệu bảng".

Cũng có những bình luận hài hước, thể hiện sự bất ngờ trước màn trình diễn của Dorgu trong hiệp một, nhất là trong bối cảnh anh từng khởi đầu không suôn sẻ tại Old Trafford.

Một cổ động viên bày tỏ: "Xin lỗi Dorguinho, trước giờ tôi chưa hiểu hết khả năng của cậu". Trong khi người khác đùa vui: "Ai đang giả làm Dorgu tối nay vậy?".

Màn trình diễn khởi sắc trước Newcastle diễn ra chỉ vài tuần sau khi HLV Ruben Amorim yêu cầu Dorgu cần chơi "bình tĩnh hơn" khi có bóng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng nói: "Cậu ấy cần bình tĩnh khi chơi bóng. Tôi cảm nhận được sự lo lắng mỗi khi Patrick chạm bóng".

Siêu phẩm mà hậu vệ người Đan Mạch ghi được vào lưới Newcastle đã giúp Man Utd tạm thời leo lên vị trí thứ 5 với 29 điểm sau 18 trận tại Ngoại hạng Anh.



