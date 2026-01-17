Đồng Tháp thắng thuyết phục SHB Đà Nẵng, giành 3 điểm đầu tiên ở VCK U19 Quốc gia

Đồng Tháp đã có màn đáp trả ấn tượng sau thất bại ở lượt trận mở màn khi thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng ở lượt 2 bảng C Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025-26, diễn ra chiều 17/1 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thắng lợi này không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên cho đại diện miền Tây, mà còn giúp họ tái khẳng định tham vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out của giải đấu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của HLV Bùi Văn Đông chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm, nhưng họ lại phải trả giá cho sự thiếu tập trung ở tuyến sau. Phút 32, Phan Văn Sỹ tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng và khiến Đồng Tháp rơi vào thế bị động trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Đồng Tháp lập tức thay đổi nhịp độ thi đấu, tăng cường triển khai bóng tốc độ và tạo sức ép liên tục về phía đối thủ. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Nguyễn Hữu Thiện có pha xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút gỡ hoà 1-1, khơi lại tinh thần cho đội nhà. Không dừng lại ở đó, Thiện tiếp tục tỏa sáng với bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 55 sau một pha tấn công sắc bén bên cánh phải, đưa Đồng Tháp vượt lên dẫn trước.

Trong thế trận lấn lướt, đội bóng miền Tây vẫn duy trì áp lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 67, Nguyễn Công Vinh tận dụng tình huống hỗn loạn trước khung thành SHB Đà Nẵng để ấn định chiến thắng 3-1 cho Đồng Tháp, ghi dấu mốc quan trọng cho nỗ lực bứt phá của đội tại bảng C.

Trận đấu này cũng chứng kiến SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước hệ thống pressing chặt chẽ và phản công nhanh của Đồng Tháp, nhất là sau khi bị gỡ hòa. Dù đã tạo ra một số tình huống uy hiếp, đội bóng sông Hàn không thể tìm được bàn gỡ thứ hai, qua đó chấp nhận thất bại.

Ở một diễn biến khác tại bảng C, Sông Lam Nghệ An đã vượt qua LPBank HAGL với tỷ số 2-1 nhờ hai bàn của Cao Hoàng Đạt và Hoàng Minh Hợi, trong khi HAGL chỉ có 1 bàn gỡ của Nguyễn Chí Hướng, một kết quả giúp đội bóng này tích lũy thêm lợi thế cạnh tranh điểm số ở bảng đấu.

Với chiến thắng vừa giành được, Đồng Tháp tạm thời cải thiện vị trí của mình tại bảng C và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết, trong khi các đội bóng còn lại sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt trong những lượt tiếp theo của vòng chung kết.