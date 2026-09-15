Động thái mới của Xuân Son

Xuân Son cập nhật tình hình mới nhất.

Thông tin cập nhật mới nhất về tình trạng thể lực của tiền đạo Nguyễn Xuân Son khiến người hâm mộ thở phào. Chân sút chủ lực của CLB Thép Xanh Nam Định xác nhận không gặp chấn thương nghiêm trọng và hoàn toàn đủ khả năng góp mặt trong chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 sắp khởi tranh.

Trước đó, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Xuân Son bất ngờ vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở chuyến làm khách của Nam Định trước Đà Nẵng tại vòng 2 V.League 2026/27. HLV Vũ Hồng Việt sau trận đấu cho biết tiền đạo sinh năm 1997 gặp phải vấn đề ở cổ chân. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế chi tiết sau đó từ đội bóng thành Nam khẳng định đây chỉ là chấn thương nhẹ. Xuân Son chỉ mất vài ngày thả lỏng, hồi phục trước khi quay trở lại tập luyện cường độ cao.

Xuân Son đang tích cực tập phục hồi để trở lại thi đấu (Ảnh: FBNV)

Trong thời gian qua, lực lượng ĐT Việt Nam liên tục chịu tổn thất nặng nề bởi cơn bão chấn thương. Hàng thủ mất trung vệ Duy Mạnh dài hạn sau phẫu thuật, Văn Vĩ chắc chắn vắng mặt do tổn thương bắp chân. Ở tuyến giữa, nhạc trưởng Hoàng Đức cũng đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Trong bối cảnh bài toán nhân sự vô cùng nan giải, vai trò của Xuân Son lại càng trở nên then chốt. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tì đè và duy trì duyên ghi bàn ấn tượng, anh luôn là ngòi nổ tạo ra sự đột biến cao nhất trên hàng công. Lịch thi đấu dồn dập của FIFA ASEAN Cup 2026 đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải có đầy đủ những quân bài chất lượng nhất.

Sự phục hồi của Xuân Son không chỉ giúp ĐT Việt Nam giữ được một "sát thủ" trong vòng cấm, mà còn mang lại sự chủ động về mặt chiến thuật cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao khu vực sắp tới.