Drama gia đình Beckham tiếp tục leo thang ngay trước thềm Giáng sinh, khi Brooklyn Beckham được ho là là đã chặn toàn bộ gia đình trên Instagram, bao gồm cả bố mẹ David - Victoria Beckham và các em ruột. Giữa lúc mối quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, động thái mới nhất của Victoria Beckham đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mọi chuyện vỡ lở vào cuối tuần qua khi cậu ba Cruz Beckham lên tiếng xác nhận anh trai cả Brooklyn đã "block" cả nhà. Trước đó, từng xuất hiện tin đồn David và Victoria chủ động bỏ theo dõi con trai lớn, nhưng Cruz lập tức phản bác. Anh viết đầy bức xúc rằng bố mẹ mình "thức dậy và phát hiện bị chặn", và bản thân anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Trong bối cảnh đó, Victoria Beckham vẫn xuất hiện với tinh thần khá lạc quan. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi đăng tải đoạn video cụng ly cùng các đồng nghiệp tại thương hiệu thời trang - mỹ phẩm của mình, kèm theo lời đùa nhẹ nhàng: "Cụng ly vì tôi! Nói đủ về tôi rồi, các bạn nghĩ gì về tôi nào?". Hình ảnh Victoria cười nói vui vẻ được cho là nỗ lực giữ tinh thần tích cực giữa lúc gia đình đối mặt với sóng gió lớn.

Victoria đăng video vui vẻ giữa lúc bị con trai cả "block" thẳng tay (Ảnh: Instagram nhân vật)

Chưa dừng lại ở đó, Victoria tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường khi quay nội dung cho thương hiệu cá nhân. Cô hài hước nói rằng sau khi xem phim tài liệu Netflix, cô nhận ra mình trông đẹp nhất trong "một căn phòng đầy ánh sáng", kèm chú thích: "Làm tôi thật là khó khăn, nhưng phải có người làm thôi!". Dòng trạng thái tưởng chừng vui vẻ này lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, bởi nó xuất hiện đúng lúc mối quan hệ giữa cô và con trai cả gần như rơi vào bế tắc.

Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu từ một lượt "thích" tưởng chừng vô hại của Victoria. Trước đó, Brooklyn đăng video nấu ăn quen thuộc, hướng dẫn cách ướp gà bằng bia. Victoria được cho là đã nhấn thích bài đăng này, kéo theo hàng loạt bình luận của người hâm mộ kêu gọi Brooklyn làm lành với gia đình. Chính làn sóng bình luận công khai đó khiến Brooklyn cảm thấy khó chịu và quyết định chặn toàn bộ gia đình, kể cả em gái út Harper mới 14 tuổi.

Nguồn cơn vụ block được cho là do Victoria bấm thích video của Brooklyn khiến người hâm mộ tràn vào khuyên cậu cả làm lành với gia đình ruột thịt (Ảnh: Instagram nhân vật)

Theo truyền thông Anh, Brooklyn và vợ - Nicola Peltz - mong muốn được yên tĩnh tuyệt đối. Cặp đôi được cho là đã yêu cầu David và Victoria ngừng liên lạc, đồng thời cảm thấy áp lực vì những bài đăng liên quan đến họ trên mạng xã hội nhà Beckham. Thậm chí, việc Cruz lên tiếng cũng bị phía Brooklyn - Nicola xem là một "làn sóng đưa tin tiêu cực" khiến mối quan hệ càng thêm xa cách.

Trong khi đó, phía gia đình Beckham khẳng định họ chưa bao giờ ngừng yêu Brooklyn. Việc theo dõi con trai trên Instagram vốn là "sợi dây liên lạc cuối cùng", thể hiện mong muốn được dõi theo cuộc sống của con. Vậy nên, khi vợ chồng bị con trai chặn đứng, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Brooklyn đã chủ động cắt đứt liên lạc với gia đình.

Vợ chồng Beckham bị con cả chặn đứng trên MXH (Ảnh: IGNV)

Giữa lúc căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Brooklyn sẽ đón Giáng sinh tại Mỹ cùng gia đình vợ, thay vì trở về đoàn tụ với bố mẹ và các em ở Anh. Đây được xem là cú sốc lớn với gia đình Beckham, đồng thời là minh chứng rõ ràng nhất cho sự rạn nứt ngày càng sâu sắc.

Từ một gia đình từng được xem là hình mẫu trong làng giải trí - thể thao, nhà Beckham giờ đây lại trở thành tâm điểm chú ý vì những đổ vỡ riêng tư bị phơi bày trên mạng xã hội. Và dù Victoria Beckham cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, vui vẻ, thì việc bị chính con trai "block" trên MXH vẫn là câu chuyện khiến không ít người xót xa.

Gia đình Beckham năm nay đón Giáng sinh không trọn vẹn vì sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn (Ảnh: IGNV)




