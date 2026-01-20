Động thái gây chú ý của dâu cả nhà Beckham khi chồng đăng đàn tố cáo bố mẹ đẻ

Trong khi Brooklyn Beckham đang khiến dư luận dậy sóng với bài đăng dài tố gia đình "giả tạo" và tuyên bố không muốn hòa giải, thì vợ anh - Nicola Peltz - lại có động thái hoàn toàn trái ngược: lặng lẽ bày tỏ lòng tri ân với nhà thiết kế huyền thoại Valentino Garavani sau khi ông qua đời.

Rạng sáng 20/1, Nicola Peltz đã đăng lên Instagram sories loạt hình ảnh tưởng nhớ Valentino - người đứng sau chiếc váy cưới haute couture mà cô diện trong hôn lễ năm 2022 với Brooklyn Beckham. Nhà thiết kế biểu tượng của làng thời trang thế giới qua đời tại Rome, hưởng thọ 93 tuổi.

Động thái của Nicola diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm, khi chồng cô vừa công khai "vạch mặt" cha mẹ ruột - David và Victoria Beckham - trong một tuyên bố dài tới 6 trang trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham "bóc trần" mâu thuẫn gia đình: Từ váy cưới đến điệu nhảy đầu tiên

Trước đó không lâu, Brooklyn Beckham đã khiến truyền thông quốc tế choáng váng khi đăng tải một tuyên bố dài, lần đầu công khai nói về cuộc xung đột kéo dài trong gia đình.

Con trai cả của nhà Beckham khẳng định anh không muốn hòa giải, đồng thời cho biết mình đang "đứng lên vì bản thân lần đầu tiên trong đời".

Brooklyn cho rằng rạn nứt bắt đầu từ chính đám cưới của anh và Nicola vào tháng 4/2022. Anh cáo buộc cha mẹ đã "không ngừng cố gắng" phá hoại mối quan hệ, trong đó đáng chú ý nhất là việc Victoria Beckham bị cho là đã hủy thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót.

Tin đồn căng thẳng giữa Nicola và gia đình Beckham từng rộ lên khi cô bất ngờ xuất hiện trong chiếc váy cưới Valentino lộng lẫy, thay vì thiết kế mang thương hiệu Victoria Beckham như nhiều người kỳ vọng.

Brooklyn viết: "Cha mẹ tôi đã không ngừng cố gắng phá hoại mối quan hệ của tôi kể từ trước đám cưới, và điều đó chưa bao giờ dừng lại. Mẹ tôi đã hủy việc làm váy cho Nicola vào giờ thứ 11, buộc cô ấy phải gấp rút tìm một chiếc váy mới".

Không dừng lại ở đó, Brooklyn còn cáo buộc mẹ mình "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên của anh và vợ trong lễ cưới: "Trước mặt 500 khách mời, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu –-nơi lẽ ra là điệu nhảy lãng mạn của tôi với vợ - nhưng thay vào đó mẹ tôi đang chờ để nhảy với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay xấu hổ hơn trong suốt cuộc đời mình".

Chính vì ký ức cay đắng này, Brooklyn và Nicola đã quyết định làm lại lễ cưới riêng tư, không có sự hiện diện của gia đình Beckham.