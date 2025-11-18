Động thái đầy bất ngờ của Thể Công Viettel trước đại chiến Công an Hà Nội

Thể Công Viettel muốn mời trọng tài ngoại khi gặp Công an Hà Nội ở cúp Quốc gia

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy ngày 23/11 tới. Cả Thể Công Viettel và Công an Hà Nội đều đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay.

Đội bóng của HLV Velizar Popov hôm nay cho biết đã gửi văn bản tới Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị BTC mời trọng tài ngoại điều hành trận đấu này nhằm đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch.

"Việc mời trọng tài ngoại sẽ góp phần tạo ra dư luận tích cực, nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu trong mắt người hâm mộ, truyền thông trong và ngoài nước"-CLB Thể Công Viettel cho biết.

Tại LPBank V.League 2025/26, Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cũng đang ganh đua nhau trong cuộc đua ở đỉnh bảng. Hai đội có sự đầu tư lực lượng mạnh mẽ và đều từng 1 lần đăng quang ngôi vô địch 5 mùa giải gần đây.

Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking đang chơi ngày một đẹp mắt và hiệu quả hơn trong khi Thể Công Viettel cũng giàu sức chiến đấu dưới tay HLV Popov. Các cuộc đối đầu giữa đôi bên thường diễn ra gay cấn, khó đoán.