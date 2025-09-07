Đông Nam Á chỉ còn Việt Nam toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á

Những kết quả thất vọng ở loạt đầu đã ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội đi tiếp của Malaysia và Indonesia (lần lượt thua Lebanon và hoà Lào). Tiến tới lượt trận thứ 2, do chỉ phải gặp Mông Cổ và Macau Trung Quốc, những đội bóng thuộc hàng yếu nhất châu Á nên Malaysia và Indonesia đã dễ dàng giành chiến thắng. Bầy hổ nã vào lưới Mông Cổ tới 7 bàn trong khi Indonesia vùi dập Macau Trung Quốc 5-0.

2 kết quả này không giúp cả Malaysia và Indonesia lạc quan vì ở lượt trận cuối, họ sẽ bước vào những màn so tài với đối thủ mạnh hơn. Malaysia phải thắng Thái Lan thì mới có hy vọng trong khi Indonesia gần như chỉ còn cửa đánh bại Hàn Quốc.

Trong khi đó, 2 đội thắng ở ngày ra quân là Thái Lan, Việt Nam thì chỉ còn Việt Nam bảo toàn mạch thắng. Trên sân nhà, Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Lebanon. Nhưng trong thế trận sân trơn bóng ướt, họ đã trải qua những phút thi đấu hú vía. Phút 85, Thái Lan để đối thủ đánh đầu cận thành tung lưới. Rất may là 3 phút sau, họ đã được thủ môn Lebanon tặng quà. Tỷ số trận đấu là 2-2.

Thái Lan suýt thua Lebanon

Nếu như không thắng Malaysia ở trận cuối, Thái Lan sẽ tụt xuống vị trí thứ 2 vì khả năng Lebanon thắng Mông Cổ là gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Khi đó, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều bất lợi và hoàn toàn có thể bị loại.

Các đại diện khác của Đông Nam Á gồm Brunei, Timor Leste, Singapore đã chắc chắn bị loại qua 2 trận toàn thua. Trong khi đó, Myanmar, Lào gần như hết hy vọng với chỉ 1 điểm sau 2 trận còn Campuchia lại bất ngờ vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm. Philippines cũng mở ra cơ hội đi tiếp bằng thắng lợi bất ngờ 1-0 trước Tajikistan. Trận cuối, họ chỉ phải gặp Nepal nên khả năng đội bóng này có 6 điểm ở vòng loại là rất sáng.

Đến lúc này, cửa của Việt Nam là rộng nhất. Đội chỉ cần hòa ở trận cuối là sẽ chắc chắn đoạt vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, Indonesia, Thái Lan, Malaysia gần như chắc chắn phải thắng mới có thể hy vọng…