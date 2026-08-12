Đồng Đồng tóc xù trở thành ngoại lệ của Real Madrid: Cucurella hoặc không ai cả

Cucurella là bản hợp đồng đặc biệt của Real.

Tại Real Madrid, nơi vốn đã quá quen thuộc với những bản hợp đồng "bom tấn" hào nhoáng, sự xuất hiện của một hậu vệ thường ít khi tạo ra cơn sốt quá lớn. Tuy nhiên, Marc Cucurella lại là ngoại lệ. Trong số 6 tân binh cập bến Bernabéu ở kỳ chuyển nhượng này, ngôi sao người Catalunya mới chính là cái tên mang lại nhiều kỳ vọng nhất cho các CĐV áo trắng, những người luôn khao khát tìm kiếm một biểu tượng mới để gửi gắm niềm tin, nhất là sau khi thương vụ Rodri không thể trở thành hiện thực.

Ngay khi vừa hoàn tất kiểm tra y tế cùng người đồng đội mới Konaté và đáp chuyến bay xuống trung tâm huấn luyện Valdebebas, Cucurella đã lập tức bắt tay vào buổi tập đầu tiên. Cựu hậu vệ Chelsea gia nhập đội bóng Hoàng gia với mục tiêu tối thượn chiếm trọn cảm tình từ các khán đài Bernabéu. Dù đã có sẵn bệ phóng vững chắc từ màn trình diễn ấn tượng trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha, Cucurella thừa hiểu rằng áp lực khắt khe tại "thánh địa" này không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Mọi lời hứa hẹn đều phải được chứng minh bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Từ lâu, các CĐV Real Madrid đã luôn hoài niệm về một "số 3" mang DNA tấn công rực lửa, người được sinh ra để cống hiến và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Họ mong chờ Cucurella sẽ khoả lấp khoảng trống ấy, để một lần nữa được chứng kiến hình bóng một mái tóc xù quen thuộc như Marcelo ngày nào sải những bước phi nước đại bên hành lang cánh trái.

Cucurella cập bến Real (Ảnh: Real Madrid)

Sự thật là kể từ ngày Marcelo bước qua thời đỉnh cao rồi chia tay câu lạc bộ, vị trí hậu vệ trái tại Bernabéu luôn là chủ đề tranh cãi miệt mài. HLV Zinedine Zidane từng đặt niềm tin vào Ferland Mendy. Với vũ khí phòng ngự chắc chắn, cầu thủ người Pháp từng có thời điểm chiếm trọn suất đá chính. Nhưng chấn thương dai dẳng đã trở thành kẻ thù lớn nhất của Mendy.

Để giải quyết bài toán này, Real Madrid từng chi ra 50 triệu euro để mang về Carreras từ Benfica. Nhưng chỉ một năm sau, đội bóng đã quyết định đưa về một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc Carreras sẽ chấp nhận lùi về vai trò dự phòng cho Cucurella.

"Cucurella hoặc không ai cả"

Nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy thương vụ này đến từ quyết tâm của HLV Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cực kỳ đánh giá cao Cucurella, không chỉ ở khả năng phòng ngự đã được kiểm chứng mà còn ở tư duy chơi dâng cao, khả năng hỗ trợ tấn công và cường độ áp sát vô cùng ấn tượng.

Ông đã đưa ra thông điệp vô cùng dứt khoát với ban lãnh đạo: "Cucurella hoặc không ai cả". Lời khẳng định đó buộc Real Madrid phải đặt ngay 70 triệu euro lên bàn đàm phán để thuyết phục Chelsea nhượng lại ngôi sao của mình.

Mourinho thậm chí đã trực tiếp gọi điện cho Cucurella để thuyết phục anh: "Tôi muốn có cậu trong dự án của mình, chỉ có cậu hoặc không một ai khác".

Chính cuộc gọi ấy đã kích hoạt một chiến dịch chuyển nhượng chớp nhoáng. Chỉ trong vòng 48 giờ, Cucurella đã gật đầu đồng ý gia nhập gã khổng lồ xứ Tây Ban Nha. Chia sẻ về quyết định của mình, ngôi sao người Catalunya thổ lộ:

"Tôi đã có những lựa chọn khác, nhưng khi Real Madrid gọi, tôi không mất một giây suy nghĩ. Đây là cơ hội có một không hai trong đời. HLV Mou nói ông ấy rất muốn làm việc cùng tôi, tin rằng tôi sẽ thích nghi tốt và giải thích cực kỳ chi tiết về những gì ông ấy kỳ vọng sau khi đã nghiên cứu kỹ các trận đấu của tôi mùa trước. Điều đó thực sự làm tôi ấn tượng".

Cucurella đã sẵn sàng cho chặng đường mới. Cuộc tranh luận kéo dài ở hành lang cánh trái Real Madrid giờ đây đang đợi ngôi sao tóc xù đặt dấu chấm hết.