Đồng đội hỏi thẳng Đình Bắc có người để tặng quà Valentine chưa, câu trả lời cực duyên khiến 7 nghìn người "nể"

Ngay sau thành công ở VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc - gương mặt trẻ được chú ý của U23 Việt Nam - về nước đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Nổi bật nhất là hình ảnh anh chàng xách món quà Valentine chạy như bay, muốn dành quà tặng cho người mình thương. Hình ảnh ấy bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Và hội cầu thủ bạn thân lập tức "mổ xẻ" vấn đề, hỏi thẳng về chuyện hẹn hò của Đình Bắc gây chú ý.

Cụ thể, bài đăng của Đình Bắc, đồng đội Nguyễn Nhật Minh đã để lại bình luận trêu chọc: "Có người tặng chưa hả em trai ơi". Câu hỏi nghe qua tưởng chỉ là đùa vui đúng kiểu anh em trong đội, nhưng lại vô tình chạm đúng "chủ đề nóng" mỗi dịp lễ tình nhân: Đình Bắc đã có người để tặng quà Valentine hay chưa?

Không để đồng đội "thả mồi" quá lâu, Đình Bắc nhanh chóng đáp lại: "Haha em tặng anh rồi anh tặng cho bạn anh nhé" kèm emoji cười tươi. Chính câu trả lời tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lại khiến cộng đồng mạng đồng loạt ngỡ ngàng.

Bởi lẽ, nếu đọc lướt thì đây chỉ là một màn né khéo cho vui. Nhưng với hội "thám tử mạng", câu trả lời này lại mở ra hàng loạt cách hiểu khác nhau: người cho rằng Đình Bắc cố tình đánh trống lảng để không nhắc đến chuyện riêng tư, người lại đùa vui rằng hotboy U23 Việt Nam quá cao tay, quyết không để lộ bất kỳ hint tình cảm nào trước Valentine.

Chỉ sau thời gian ngắn, màn đối đáp đã thu về hàng nghìn lượt thích, kéo theo loạt bình luận rôm rả phía dưới: "Trả lời vậy là biết không muốn nói rồi", "Có người hay chưa không quan trọng, quan trọng là nói chuyện duyên ghê", thậm chí có fan còn hài hước: "Valentine chưa tới mà Đình Bắc đã khiến dân tình phải đoán già đoán non".

Thời gian gần đây, Đình Bắc liên tục được chú ý không chỉ vì phong độ trên sân cỏ mà còn bởi hình ảnh đời thường gần gũi, cách giao tiếp tự nhiên và khá duyên dáng trên mạng xã hội. Chính điều này khiến mọi động thái nhỏ của anh đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán.

Valentine còn chưa gõ cửa, người trong cuộc thì vẫn "im lặng cho lành", còn netizen thì đã kịp… tự đẩy câu chuyện đi xa. Còn thực tế Đình Bắc đã có người đặc biệt hay chưa, có lẽ chỉ anh mới là người biết rõ nhất. Nhưng ít nhất, qua màn trả lời này, fan cũng phải công nhận một điều: Đình Bắc không chỉ đá bóng hay mà còn nói chuyện rất mặ