Đồng đội duy nhất của Messi nhìn Tây Ban Nha nâng cúp giải thích lý do

Jose Manuel Lopez là thành viên duy nhất của đội tuyển Argentina chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển Tây Ban Nha nhận cúp vô địch World Cup sau trận chung kết.

Jose Manuel Lopez vẫn nhớ như in trải nghiệm tại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Tiền đạo của Palmeiras đã thực hiện được giấc mơ góp mặt tại World Cup, cùng đội tuyển Argentina tiến vào trận chung kết. Dù không thể nâng cao chiếc cúp vô địch sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Tây Ban Nha ở chung kết, Jose Manuel Lopez có được những trải nghiệm mà giờ đây anh quyết định chia sẻ.

Một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất sau trận chung kết World Cup 2026 là lễ trao giải. Trong khi các nhà vô địch nhận cúp, Lopez đã theo dõi lễ ăn mừng của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh là cầu thủ Argentina duy nhất làm điều đó.

Jose Manuel Lopez là cầu thủ duy nhất của ĐT Argentina theo dõi ĐT Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026

Tờ Gazetta dello Sport cho biết: “Jose Manuel Lopez là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Argentina không quay lưng với nhà vô địch World Cup Tây Ban Nha trong lúc lễ trao giải diễn ra”.

“ Sau khi dành cho đội á quân World Cup nghi thức xếp hàng vinh danh, đội tuyển Tây Ban Nha lại không nhận được sự đáp lễ tương tự từ Argentina. Những hình ảnh các cầu thủ Argentina quay lưng trong lễ trao giải của Tây Ban Nha, thay vào đó lui về phía khán đài để ăn mừng cùng người hâm mộ của mình, đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ truyền thông Tây Ban Nha”, tờ Gazetta dello Sport viết.

Mới đây, Jose Manuel Lopez đã nhắc lại việc anh đứng xem đội tuyển Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 trong cuộc phỏng vấn trên kênh chính thức của CLB Palmeiras, đội bóng mà anh đang khoác áo. Một người đã hỏi thẳng Lopez tại sao lại đưa ra quyết định đó.

Câu trả lời của Lopez liên quan đến bài học mà anh nhận được từ Abel Ferreira, HLV của anh tại CLB ở Brazil. “Tôi nghĩ phần lớn là bởi đó là điều HLV Abel luôn dạy chúng tôi. Ông ấy luôn nhắc nhở và nói với chúng tôi về điều đó. Đó là sự tôn trọng”, anh giải thích.

Jose Manuel Lopez cùng ĐT Argentina giành vị trí á quân ở World Cup 2026 - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, Lopez cũng có lý do cá nhân để theo dõi những gì đang diễn ra. Anh hiểu rằng hình ảnh ấy có thể trở thành một bài học cho tương lai.

“Tôi nghĩ vào thời điểm đó, tôi cần phải chứng kiến khoảnh khắc ấy, bởi tôi cũng muốn một ngày nào đó trở lại đó và giành chiến thắng”, Lopez nói thêm.

Chân sút người Argentina thừa nhận: “ Đó là một phần của sự đau khổ. Bạn phải chấp nhận nó và nhìn vào những điều đó. Điều ấy sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều khi đạt được điều mình khao khát”.

Tiền đạo của Palmeiras cũng chia sẻ về ý nghĩa của việc thất bại trong một trận chung kết và cách một cầu thủ nên phản ứng sau cú sốc như vậy.

“Khi Argentina không thể chiến thắng, bởi bóng đá là một môn thể thao, chúng tôi cố gắng chấp nhận điều đó theo cách tốt nhất có thể và cống hiến tất cả những gì mình có trên sân. Khi không thể chiến thắng, chúng tôi chấp nhận và bước tiếp” , Lopez nói.

Ở tuổi 25, Lopez lần đầu dự World Cup và giành được một suất trong đội tuyển Argentina. Tiền đạo này có 2 lần ra sân ở World Cup 2026 trong trận gặp Jordan và Thụy Sĩ. Trong đó, anh có 1 pha kiến tạo cho Alvarez ghi bàn ở trận gặp Thụy Sĩ.

Trải nghiệm ấy còn đặc biệt hơn khi anh được ở chung phòng thay đồ với Lionel Messi. Tiền đạo này không giấu sự ngưỡng mộ dành cho đội trưởng Argentina. Thậm chí, anh thừa nhận mình vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi ở gần Messi.

“Đó là một cảm giác độc nhất, bởi ai cũng có thần tượng và thần tượng của tôi là Messi”, Lopez chia sẻ.

“Đó là giấc mơ mỗi khi tôi được ở cùng anh ấy trong đội tuyển quốc gia. Tôi thậm chí còn cảm thấy hồi hộp mỗi lần ở gần anh ấy”, Lopez thừa nhận.

Lopez cho biết việc được cùng Messi tham dự một kỳ World Cup giúp anh sống lại giấc mơ thời thơ ấu: được lên tuyển Argentina và thi đấu bên cạnh thần tượng lớn nhất của mình: “Điều đó rất đặc biệt với tôi, bởi nó khiến tôi nhớ lại thời còn nhỏ, khi tôi mong muốn đạt được điều đó”.

Dù thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, tiền đạo này vẫn lựa chọn trân trọng tất cả những gì hành trình vừa qua mang lại.

“Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và tranh tài tại một kỳ World Cup”, Lopez khẳng định.

Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi không giành chiến thắng, nhưng đã tiến rất gần với chức vô địch. Và được thi đấu với thần tượng lớn nhất của tôi là điều tuyệt vời nhất”.