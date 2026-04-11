Đồng đội cũ của Ronaldinho mê ẩm thực Việt Nam, bất ngờ về thịt chó

Sinh ra tại Rio de Janeiro và trưởng thành từ lò đào tạo của Flamengo, Luiz Antônio là mẫu cầu thủ “du mục” điển hình. Anh từng thi đấu ở Brazil, Ả Rập Xê Út, UAE, Thái Lan,… trước khi dừng chân tại Việt Nam. Sau nhiều năm liên tục thay đổi môi trường, tiền vệ này muốn ổn định và gắn bó lâu dài hơn với bóng đá châu Á. Trong cuộc phỏng vấn trên ESPN, cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng nói về lý do khiến anh yêu thích cuộc sống ở Việt Nam.

Tiền vệ 35 tuổi thừa nhận anh không biết gì về bóng đá Việt Nam, chỉ nghe đến lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của đất nước. Người mở ra cơ hội cho Luiz Antonio đến V.League là HLV Velizar Popov . Sau khi xem video và thấy tên Luiz Antônio trong danh sách đề cử, ông lập tức liên hệ. Lý do là nhà cầm quân người Bulgaria ấn tượng với hồ sơ từng thi đấu ở CLB Flamengo - đội bóng từng sở hữu ngôi sao Zico mà ông Popov hâm mộ.

Luiz Antonio đến Việt Nam thi đấu cho CLB Thanh Hoá năm 2023.

Luiz Antônio cho biết điểm đến đầu tiên của anh là Thanh Hóa. Dù gặp rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, anh nhanh chóng thích nghi. Tiền vệ người Brazil thừa nhận ban đầu khá “sốc” với ẩm thực địa phương, từ các món lạ đến cách chế biến, nhưng dần dần anh học cách làm quen và thưởng thức.

“Ở đây, họ không nói được nhiều tiếng Anh nên việc giao tiếp ban đầu khá khó khăn. Tôi phải học thêm vài từ cơ bản, dùng cử chỉ hoặc nhờ phiên dịch. Họ có món cơm đặc trưng, nhão như cơm Nhật, thịt gà gần như còn sống, và cả thịt chó, một loại thịt khác biệt mà không phải ai cũng thích ăn. Họ ăn đủ thứ như ếch, gà, cá, thịt lợn thì có lớp da giòn. Họ ăn nhiều món canh, uống nhiều trà. Nếu không chú ý, bạn dễ ăn phải những món lạ rồi bị ‘sốc’ bụng. Nhưng dần dần tôi cũng quen hơn và bắt đầu thử nhiều món” , anh chia sẻ.

Sau nhiều mùa giải ở Việt Nam, anh cho biết mình thực sự yêu thích cuộc sống tại đây. Theo Luiz, Việt Nam là một đất nước thân thiện, giàu trải nghiệm, người dân yêu bóng đá và rất quý mến cầu thủ nước ngoài. Anh hiện sinh sống tại Hải Phòng - nơi anh cảm thấy có nhiều nét tương đồng với Rio de Janeiro.

“Đây là mùa thứ ba tôi ở Việt Nam và thực sự rất thích cuộc sống tại đây. Có nhiều thành phố đẹp, nhiều điều thú vị mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Nơi đây có khá nhiều điểm tương đồng với Brazil, mang đến cho tôi những trải nghiệm rất đáng nhớ. Người dân tôn trọng người nước ngoài và luôn đối xử rất tốt với chúng tôi. Đặc biệt, họ rất yêu bóng đá nên tôi càng cảm thấy gần gũi. Ba năm qua, tôi thực sự không có gì để phàn nàn. Hải Phòng rất giống Rio de Janeiro ở một số khía cạnh” , tiền vệ này chia sẻ.

Trên sân cỏ, Luiz Antônio nhanh chóng khẳng định tên tuổi. Anh cùng Thanh Hóa giành Cúp Quốc gia và Siêu Cúp, đồng thời ghi điểm với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Dù sang Việt Nam khi đã ngoài 30 tuổi, anh vẫn chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản nếu duy trì thể lực và phong độ tốt.

“Nhờ bóng đá, tôi nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ Việt Nam, từ các CLB từng thi đấu và đối đầu, cũng như từ giới truyền thông, trọng tài và các HLV. Điều đó khiến tôi rất vui. Khi mới sang, nhiều người hoài nghi vì tôi đã không còn trẻ, nhưng thực tế cho thấy trong bóng đá hiện đại, nếu bạn chuẩn bị tốt, có nền tảng thể lực ổn định, thể hiện được năng lực và mang lại hiệu quả trên sân thì tuổi tác không còn là vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể duy trì phong độ cao” , anh chia sẻ, khi nhắc lại những vị trí khác nhau mà mình từng đảm nhiệm kể từ khi đến Việt Nam.

Antonio đang khoác áo CLB Hải Phòng.

Ban đầu được định hướng đá tiền vệ phòng ngự, nhưng anh linh hoạt thi đấu ở nhiều vị trí: từ số 8, số 10 cho đến cả hậu vệ khi cần. Sự đa năng này giúp anh trở thành quân bài quan trọng trong đội hình.

Trải nghiệm tại Việt Nam cũng giúp Luiz Antônio định hình tương lai. Anh muốn kéo dài sự nghiệp giống như Cristiano Ronaldo , Gianluigi Buffon hay nhiều cầu thủ vẫn chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 40.

Tiền vệ người Brazil chia sẻ, anh dự định gắn bó với Việt Nam lâu dài vì môi trường sống tốt, chi phí hợp lý và sự ổn định. Sau khi giải nghệ, anh có thể tiếp tục ở lại đây hoặc trở về Brazil, nhưng trước mắt vẫn muốn cống hiến thêm nhiều năm nữa cho bóng đá Việt Nam.

“Tôi dự định sẽ gắn bó với Việt Nam trong một thời gian dài. Văn hóa, giáo dục và an ninh ở đây đều rất tốt. Về tài chính cũng ổn, chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều so với Brazil. Tôi muốn chơi bóng đến khoảng 40 tuổi, rồi có thể tiếp tục ở lại đây, hoặc sau đó mới tính chuyện trở về quê nhà. Hiện tại, tôi vẫn muốn ở lại thêm trước khi nghĩ đến việc chuyển đi. Việt Nam đã cho tôi cơ hội, mở ra nhiều cánh cửa và ghi nhận những gì tôi thể hiện trên sân, nên tôi không thấy có lý do gì để cứ phải thay đổi môi trường liên tục” , anh chia sẻ.