Dồn ép "nghẹt thở", Trung Quốc bất ngờ sảy chân ở giải châu Á

Trung Quốc áp đảo Uzbekistan trong phần lớn thời gian nhưng chỉ có được trận hòa 1-1, qua đó bộc lộ những vấn đề đáng lo ở cả hàng công lẫn hàng thủ.

Nữ Trung Quốc bước vào trận đấu với Uzbekistan lúc 12h00 ngày 17/9 với vị thế hoàn toàn vượt trội. Trên BXH FIFA, Trung Quốc đứng thứ 16 thế giới, trong khi Uzbekistan chỉ xếp hạng 51, thậm chí thấp hơn Việt Nam đang đứng thứ 37.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng phần nào phản ánh sự khác biệt về đẳng cấp, và diễn biến trên sân cũng cho thấy Trung Quốc gần như làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Thế nhưng, sự áp đảo ấy cuối cùng lại không được chuyển hóa thành chiến thắng.

Trung Quốc kiểm soát bóng tới 73%, tung ra 22 pha dứt điểm và liên tục gây sức ép lên phần sân Uzbekistan. Đội bóng này cũng có tới 8 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Tuy nhiên, sau 90 phút, tất cả những gì Trung Quốc có được chỉ là một bàn thắng.

Trong khi đó, Uzbekistan chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm cả trận. Đáng nói, một trong số đó đi trúng đích và lập tức trở thành bàn thắng.

Niềm vui của các nữ cầu thủ Uzbekistan khi chọc thủng lưới trước ở trận đấu với một trong các "đại gia" bóng đá nữ thế giới. Đáng chú ý, ngày 6/3 vừa rồi, khi gặp nữ Trung Quốc ở bảng B, Asean Cup 2026, nữ Uzbekistan đã thua 0-3.

Áp đảo tuyệt đối nhưng vẫn phải trả giá

Nhìn vào các con số, rất khó để phủ nhận thế trận một chiều mà Trung Quốc tạo ra. Họ cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và dành phần lớn thời gian để tổ chức các đợt lên bóng về phía khung thành Uzbekistan.

Sau chiến thắng 5-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận đầu tiên, Trung Quốc có lý do để kỳ vọng vào một màn trình diễn tưng bừng khác. Uzbekistan, với thứ hạng thấp hơn đáng kể, được xem là đối thủ mà Trung Quốc phải hướng tới một chiến thắng. Nhưng bóng đá không chỉ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận.

Uzbekistan gần như phải gồng mình chống đỡ trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội bóng Trung Á chấp nhận lùi sâu, thu hẹp khoảng trống và chờ đợi những cơ hội hiếm hoi. Cách tiếp cận ấy giúp họ hạn chế đáng kể sức sát thương của Trung Quốc, dù phải chịu sức ép liên tục.

Bất ngờ xảy ra ở phút 42. Trong một trong những tình huống hiếm hoi Uzbekistan đưa bóng về phía khung thành Trung Quốc, Dadaboeva Kholida đã ghi bàn mở tỷ số. Một đội bóng chỉ có 2 pha dứt điểm trong cả trận lại là bên dẫn trước sau hiệp một.

Đó rõ ràng là tín hiệu không thể khiến Trung Quốc hài lòng. Họ đã kiểm soát bóng tới 73%, tạo ra 22 pha dứt điểm nhưng vẫn bước vào giờ nghỉ với việc bị dẫn bàn. Điều đó cho thấy sự chênh lệch về thế trận chưa đủ để tạo nên sự khác biệt trên bảng tỷ số.

Trung Quốc hoàn toàn áp đảo Uzbekistan nhưng lại là bên thủng lưới trước.

Hàng công thiếu sắc bén, hàng thủ cũng để lộ vấn đề

Sau giờ nghỉ, Trung Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình và duy trì sức ép. Thành quả cuối cùng đến ở phút 71, khi Zhang Linyan ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Nhưng bàn thắng ấy không thể xóa đi những dấu hỏi mà màn trình diễn của Trung Quốc để lại. Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. 22 pha dứt điểm, 8 lần trúng khung thành nhưng chỉ ghi được một bàn là hiệu suất không tương xứng với sự áp đảo mà Trung Quốc tạo ra.

Đặc biệt, khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông, việc tạo ra sức ép liên tục là chưa đủ. Trung Quốc cần những pha xử lý quyết đoán hơn ở 1/3 cuối sân, những tình huống phối hợp đủ sắc để phá vỡ hệ thống phòng ngự vốn đã lùi rất sâu của Uzbekistan.

Một bàn thắng của số 19 Zhang Linyan là không đủ cho Trung Quốc giành trọn vẹn 3 điểm.

Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm nếu Trung Quốc đặt mục tiêu tiến sâu tại ASIAD 2026. Ở vòng bảng, họ có thể vẫn kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian. Nhưng càng tiến sâu, các đối thủ càng chất lượng và khả năng trừng phạt sai lầm cũng cao hơn.

Đáng nói hơn, hàng thủ Trung Quốc cũng đã có dấu hiệu đáng lo từ trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1. Dù ghi tới 5 bàn, họ vẫn để đối phương chọc thủng lưới. Đến trận gặp Uzbekistan, vấn đề ấy tiếp tục xuất hiện.

Trong thế trận mà Trung Quốc gần như không cho đối thủ có cơ hội tổ chức tấn công, họ vẫn để Uzbekistan ghi bàn từ một trong số rất ít tình huống có thể tạo ra nguy hiểm. Một hàng thủ được đặt trong thế chủ động gần như cả trận nhưng vẫn để đối phương tận dụng cơ hội đầu tiên là điều Trung Quốc chắc chắn phải xem xét.

Trận hòa không thay đổi mục tiêu, nhưng là lời cảnh báo

Với 4 điểm sau hai trận, Trung Quốc vẫn đang tạm dẫn đầu bảng G. Họ vẫn còn quyền tự quyết khi chạm trán Philippines vào lúc 14h00 ngày 21/9.

Về lý thuyết, Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn Philippines. Tuy nhiên, Philippines đã có những bước phát triển đáng kể trong vài năm qua và rõ ràng không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Thậm chí, trước khi nghĩ đến trận đấu đó, Trung Quốc còn phải chờ kết quả cuộc đối đầu giữa Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) lúc 17h00 ngày 17/9. Nếu Philippines thắng với cách biệt đủ lớn, cục diện bảng G có thể thay đổi.

Dù vậy, về cơ bản, khả năng đi tiếp của Trung Quốc vẫn rất sáng. Một trận hòa trước Uzbekistan chưa đủ để đảo ngược mục tiêu của đội bóng này tại ASIAD 2026. Nhưng chính vì mục tiêu của Trung Quốc không đơn thuần là vượt qua vòng bảng, trận hòa 1-1 mới trở thành tín hiệu đáng báo động.

Trung Quốc đến ASIAD với tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Vượt qua vòng bảng về cơ bản phải là nhiệm vụ trong tầm tay. Thước đo thực sự nằm ở những vòng đấu sau, khi họ phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn và có khả năng khai thác triệt để từng sai sót.

Nếu hàng công tiếp tục phung phí cơ hội như trước Uzbekistan, Trung Quốc có thể tự đẩy mình vào những trận đấu khó khăn không đáng có. Nếu hàng thủ vẫn để thủng lưới trong những tình huống mà đối phương có rất ít cơ hội, nguy cơ phải trả giá sẽ càng lớn khi chất lượng đối thủ tăng lên.

Trận hòa Uzbekistan vì thế không phải thảm họa với Trung Quốc, nhưng chắc chắn là một hồi chuông cảnh báo. Một đội bóng kiểm soát bóng tới 73%, tung ra 22 pha dứt điểm nhưng chỉ có thể rời sân với tỷ số 1-1 cần nhìn lại nhiều thứ. Bởi tại ASIAD, sự áp đảo về thế trận chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành bàn thắng và đi kèm với khả năng kiểm soát rủi ro ở phần sân nhà.

Trung Quốc vẫn còn thời gian để sửa chữa. Nhưng càng tiến sâu, những sai số như trước Uzbekistan sẽ càng khó được bỏ qua.