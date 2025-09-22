Dồn dập tấn công, CLB của HLV Park Hang-seo nhận kết quả đầy tiếc nuối

Chiều ngày 21/09/2025, tại Sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh (Bắc Ninh FC) đã có trận đấu ra quân đầy kịch tính trong khuôn khổ vòng 1 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025-2026, đối đầu với Câu lạc bộ Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh.

Với đội hình mạnh mẽ, Bắc Ninh FC lập tức áp đặt lối chơi, kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu. Trong hiệp một, đội bóng Bắc Ninh liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhờ các tiền đạo như Lê Sỹ Minh, Hà Đức Chinh và Kaina Nunes. Tuy nhiên, sự chuẩn bị tỉ mỉ của hàng phòng ngự Thanh Niên TP.HCM đã khiến cho những cú dứt điểm từ Bắc Ninh FC không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của trận đấu nằm ở phút thứ 39 khi Kaina Nunes có hai cơ hội liên tiếp, đầu tiên là cú đánh đầu bị thủ môn đối phương cản phá, và sau đó là cú sút bồi từ cự ly gần lại không thể thành công, khi bóng đập vào xà ngang.

Bắc Ninh FC (áo vàng - CLB có HLV Park Hang-seo làm GĐKT) đã chơi lấn lướt trước Thanh niên TP.HCM nhưng không thể ghi bàn.

Bước sang hiệp 2, Bắc Ninh FC vẫn duy trì sức ép, tuy nhiên Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy sự kiên cường với hệ thống phòng ngự chắc chắn, giúp họ đứng vững trước những đợt tấn công mãnh liệt. Kết thúc trận đấu, cả hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Dù không ghi được bàn thắng, Bắc Ninh FC vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, cho thấy một màn trình diễn tích cực trong trận ra quân. Ở vòng 2 diễn ra vào ngày 27/09, Bắc Ninh FC sẽ trở về sân nhà tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh để tiếp đón Câu lạc bộ Khatoco Khánh Hòa, kỳ vọng sẽ có một màn trình diễn tốt hơn và tranh lấy 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.

Những thông tin khác cho thấy, Bắc Ninh FC được kỳ vọng rất lớn trong mùa giải này sau khi hoàn tất hành trình thăng hạng từ Giải hạng Nhì. Huấn luyện viên Paulo Foiani mới được bổ nhiệm đang rất quyết tâm đưa đội bóng đạt mục tiêu cao trong mùa giải Hạng Nhất Quốc gia. Sự háo hức từ người hâm mộ cũng đang gia tăng, và đoàn quân Bắc Ninh sẽ cùng nhau chinh phục những thử thách trong thời gian tới.