Dồn dập "đại chiến" ở vòng 1/8 Champions League?

Sau loạt trận play-off lượt về diễn ra vào 25 và 26-2 (giờ Hà Nội), danh sách 16 đội góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB đã chính thức được xác định.

Trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League vào lúc 18 giờ ngày 27-2, một kịch bản chia nhánh giả lập đã được đưa ra, tạo nên hàng loạt cặp đấu đáng chú ý trong đó có nhiều cuộc "nội chiến" giữa các đội bóng Anh.

Kịch bản giả lập đưa Chelsea đối đầu đương kim vô địch PSG. Ảnh: AP

Với nhánh đấu bên trái, thử thách lớn chờ đợi Chelsea khi họ có thể chạm trán đương kim vô địch PSG. Hai đội từng gặp nhau ở chung kết FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, nơi đại diện nước Anh giành chiến thắng đậm 3-0.

Tuy nhiên, với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Chelsea của HLV Liam Rosenior được dự báo sẽ đối diện thách thức hoàn toàn khác trước tập thể do đồng nghiệp Luis Enrique dẫn dắt.

Một đại diện khác của Premier League là Liverpool nhiều khả năng tái đấu Galatasaray. Hai đội đã chạm trán ở vòng bảng mùa này và đại diện Thổ Nhĩ Kỳ từng giành chiến thắng 1-0.

Lần hội ngộ sắp tới sẽ đưa Liverpool trở lại Istanbul, nơi họ từng làm nên kỳ tích vô địch Champions League năm 2005.

Man City có thể sẽ đối đầu Real Madrid. Ảnh: AP

Cặp đấu tâm điểm khác là màn đối đầu quen thuộc giữa Man City và Real Madrid. Hai ông lớn châu Âu đã nhiều lần chạm trán trong thập kỷ qua, với lần gần nhất chứng kiến đại diện Anh giành chiến thắng 2-1 ở vòng bảng hồi tháng 12 năm ngoái.

Arsenal của HLV Mikel Arteta được dự đoán đối đầu với Atalanta. Ảnh: APMan City có thể sẽ đối đầu Real Madrid. Ảnh: AP

Trong khi đó, Arsenal của HLV Mikel Arteta được dự đoán đối đầu với Atalanta. Đại diện Serie A vừa gây ấn tượng với màn lội ngược dòng trước Dortmund nhưng sẽ phải đối mặt thử thách lớn trước đội bóng đang dẫn đầu Premier League.

Đây được xem là nhánh đấu tương đối "dễ thở" cho Arsenal trong cuộc đua tiến sâu tại Champions League mùa này.

Newcastle sẽ đối đầu với gã khổng lồ Barcelona của Tây Ban Nha . Ảnh: AP

Mô phỏng ở nhánh còn lại cho thấy Newcastle có thể chạm trán Barcelona trong cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn. Hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng mùa này, nơi Barcelona giành chiến thắng nhờ cú đúp của Marcus Rashford.

Tottenham cũng đối diện thử thách lớn khi chạm trán Atletico Madrid của La Liga. Với hai HLV cá tính là Igor Tudor và Diego Simeone, màn so tài này được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc chạm trán giữa "ngựa ô" Bodo/Glimt và Sporting CP của Bồ Đào Nha. Đại diện Na Uy đang trở thành hiện tượng khi liên tiếp đánh bại các đối thủ mạnh như Man City, Atletico Madrid hay Inter Milan thời gian gần đây.

Bayern Munich của Harry Kane sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen tại Đức. Ảnh: Shutterstock Editorial

Khép lại vòng đấu là màn "nội chiến" nước Đức giữa Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Đây là cặp đấu tái hiện vòng 1/8 mùa trước khi "Hùm xám" giành chiến thắng áp đảo 5-0 sau hai lượt trận.

Theo kịch bản giả lập này, hành trình đến trận chung kết tại Budapest – Hungary dần được định hình.

Chelsea và Liverpool có thể tạo nên cuộc đối đầu nội bộ ở tứ kết, trước khi đội thắng nhiều khả năng chạm trán Man City hoặc Arsenal tại bán kết.

Newcastle và Tottenham cũng có thể đụng độ ở tứ kết nhưng chỉ có cơ hội chạm trán các đại diện Premier League khác nếu tiến tới trận chung kết.