Pha va chạm giữa Doku và Allister. (Ảnh: Getty)

VAR và trọng tài đã gây tranh cãi vì không thổi phạt đền cho Liverpool ở phút 90+9 trận gặp Man City. Jeremy Doku đạp vào mạng sườn của Mac Allister khi phá sượt bóng trong vòng cấm.

Theo giới truyền thông Anh, các trọng tài đánh giá Jeremy Doku đã tranh bóng ở tư thế hợp lý và có chạm bóng nên không thổi phạt đền.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp bức xúc rằng: “Chắc chắn 100% đấy là quả phạt đền. Chắc chắn 100% đó là pha phạm lỗi và phải rút thẻ vàng. Doku đã chạm bóng, nhưng vung chân quá cao. Nếu không có trái bóng, cậu ta sẽ giết Mac Allister với cú vung chân đó. Ai yêu bóng đá cũng thấy đó là quả phạt đền. Nếu không nghĩ vậy, chắc chắn bạn không yêu bóng đá. Đơn giản vậy thôi”.

Ở trận này, Liverpool đã gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 nhờ cú sút phạt đền thành công của Mac Allister, sau khi Darwin Nunez bị thủ môn Ederson phạm lỗi trong vòng cấm. Trước đó, John Stones đã mở tỷ số cho Man City từ tình huống phạt góc trong hiệp 1.

Kết quả hòa 1-1 với Man City khiến Liverpool chính thức mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh về tay Arsenal. The Kop có cùng 64 điểm như Pháo thủ nhưng kém hiệu số bàn thắng – bàn thua (+39 so với +46). The Citizens rơi xuống thứ 3 khi kém 2 vị trí dẫn đầu 1 điểm.