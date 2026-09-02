Đội Việt Nam giành 7 HCV, xuất sắc đứng đầu giải thế giới

Tại Giải đá cầu vô địch thế giới 2026 vừa diễn ra tại thành phố Hagen (Đức), đội tuyển đá cầu Việt Nam đã giành xuất sắc giành 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và giữ vững vị trí số một toàn đoàn.
Giải đấu quy tụ hơn 150 VĐV đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp mặt thi đấu tại 9 nội dung. Các tuyển thủ đá cầu Việt Nam góp mặt ở tổng cộng 7 trận chung kết và giành chiến thắng cả 7 trận. Các tấm HCV đội Việt Nam bao gồm nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ.
Trên tổng sắp chung cuộc, xếp sau đội tuyển đá cầu Việt Nam là đội Trung Quốc với 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Đội Hongkong (Trung Quốc) giữ vị trí hạng 3 với 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Chủ nhà Đức giành hạng 4 khi đạt 1 HCĐ.