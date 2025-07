Đội Việt Nam ghi tới 10 bàn thắng, "nhấn chìm" Australia ở giải Đông Nam Á

Lúc 20h00 hôm nay, 9/7, Công an Việt Nam II đã có trận đấu với Cảnh sát Australia trên sân PVF, thuộc lượt trận thứ hai của Giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025. Ở trận này, Công an Việt Nam II đã chơi tuyệt hay, chiến thắng đậm Cảnh sát Australia với tỷ số 10-3.

Công an Việt Nam II (trái) đã có trận đấu ấn tượng trước Cảnh sát Australia.

Trước đó ở loạt trận thứ nhất, Cảnh sát Australia đã thua Cảnh sát Timor Leste 1-7. Sở dĩ Cảnh sát Australia có thành tích kém như vậy, trong khi nền bóng đá xứ Chuột túi mạnh bậc nhất châu Á, là vì lực lượng họ gửi sang Việt Nam tham dự giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025 chỉ nghiệp dư, khá thiếu nhân sự.

Công an Việt Nam I (áo xanh) hòa 0-0 trước Cảnh sát Thái Lan.

Cũng trong khung 20h00 hôm nay, trên SVĐ Hàng Đẫy sau lễ khai mạc giải, đội Công an Việt Nam I đã đối đầu địch thủ mạnh, Cảnh sát Thái Lan. Hai đội thi đấu cống hiến và có không ít pha bóng nguy hiểm về phía nhau. Dù thế, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Ở loạt trận đầu tiên, Công an Việt Nam I đã bất ngờ thua 2-4 trước Cảnh sát Campuchia. Còn Cảnh sát Thái Lan thắng Công an Lào 2-0.

Cũng trong hôm nay, vào lúc 09h00, Công an Lào đã đấu Cảnh sát Campuchia và thua 1-2. Lúc 16h00, Cảnh sát Singapore đấu Cảnh sát Timor Leste và hòa 2-2.

Kết quả loạt trận thứ hai Giải bóng đá Công an ASEAN mở rộng 2025

09h00 Cảnh sát Lào 1-2 Công an Campuchia

16h00 Cảnh sát Singapore 2-2 Cảnh sát Timor Leste

20h00 Công an Việt Nam II 10-3 Cảnh sát Australia

2h00 Công an Việt Nam I 0-0 Cảnh sát Thái Lan

Bảng xếp hạng