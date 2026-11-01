Đội Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á với gần 100 huy chương vàng

Các gương mặt của Việt Nam đã tỏa sáng tại giải đấu Đông Nam Á.

Giải lặn vô địch Đông Nam Á 2026 vừa diễn ra tại Malaysia. Năm nay, Liên đoàn lặn Đông Nam Á tổ chức tranh tài các nội dung dành cho hệ vô địch và vô địch nhóm tuổi ở Malaysia. Do vậy, VĐV lặn trẻ của các quốc gia trong khu vực có thêm cơ hội thi đấu.

Đội tuyển lặn Việt Nam áp đảo tại giải vô địch Đông Nam Á

Chung cuộc sau 3 ngày tranh tài, với các thành tích của hệ vô địch và các nhóm tuổi trẻ, đội tuyển lặn Việt Nam giành được 92 HCV, 62 HCB và 6 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn, bảo vệ thành công vị trí số 1 từng đạt được tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Môn lặn là một "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, đặc biệt là SEA Games. Ở kỳ SEA Games gần nhất xuất hiện trong chương trình thi đấu (2023), môn lặn đã mang về cho đoàn Việt Nam tới 14 HCV. Rất tiếc, bộ môn này sẽ không được tổ chức tại kỳ SEA Games sắp tới vào năm 2027.