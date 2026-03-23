Đội U19 Việt Nam thử việc thủ môn Việt kiều

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi và các cầu thủ trên sân tập ngày 23-2.

Các cầu thủ được gọi bổ sung gồm: thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh), Trần Gia Bảo (HA.GL), Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh (Trẻ PVF-CAND), cùng bộ ba Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Trọng Duy Khang (PVF). Đây đều là những gương mặt quen thuộc, đã khẳng định được năng lực tại các đội tuyển trẻ quốc gia, trong đó nhiều cầu thủ từng góp mặt trong thành phần U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2025.

Đáng chú ý, thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala cũng được trao cơ hội góp mặt. Sinh năm 2007, Aaron Tú Vinh Napierala có bố là người Canada và mẹ là người Việt Nam, hiện sở hữu hai quốc tịch. Trước khi trở về Việt Nam, thủ thành cao 1m83 này được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha. Năm 2024, anh từng thử việc tại CLB TPHCM và nhận được những đánh giá tích cực từ Ban huấn luyện, dù vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

Song song với việc bổ sung nhân sự, Ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã tiến hành đợt tinh giản lực lượng đầu tiên. Theo đó, 12 cầu thủ tạm thời không tiếp tục tập luyện cùng đội. Tuy nhiên, các cầu thủ này vẫn sẽ nằm trong diện theo dõi và có cơ hội được triệu tập trở lại trong các đợt hội quân tiếp theo.

Việc bổ sung và điều chỉnh lực lượng nằm trong kế hoạch hai giai đoạn của đợt tập trung, nhằm tạo sự cạnh tranh tích cực, đồng thời giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá, lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho đội tuyển U19 Việt Nam hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.