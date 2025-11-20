Đội tuyển Việt Nam: Xuân Son trở lại mạnh mẽ

Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son đã ghi bàn trở lại cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: HẢI HOÀNG

Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình kiên trì điều trị chấn thương và nỗ lực không ngừng của chàng tiền đạo sinh năm 1997 này. Những ngày tập luyện ở Nam Định hay tại quê nhà Brazil, Xuân Son đều nghiến răng chịu đau, cố gắng từng chút một để sớm lấy lại sức mạnh và trở lại cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Khi chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại 0-4 trước Malaysia mà bản thân không thể góp sức, Xuân Son chỉ lặng lẽ gửi gắm lên mạng xã hội một lời hẹn: tháng 3 năm sau sẽ trở lại, cùng đồng đội đòi lại món nợ. Thật may mắn khi mọi thứ tiến triển nhanh hơn anh kỳ vọng. Ngay từ tháng 11, HLV Kim Sang-sik đã trao cho Xuân Son cơ hội trở lại, và anh đã nhanh chóng nắm lấy để chứng tỏ nghị lực vươn lên của chính mình.

Trong suốt hành trình bền bỉ ấy, bên cạnh gia đình, Xuân Son còn nhận được sự động viên từ các thành viên đội tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ. Vì thế, ở buổi họp báo sau trận đấu với Lào, Xuân Son mở lời bằng câu cảm ơn, rồi sau đó tôn vinh đồng đội đã nhường cho anh được thực hiện phạt đền. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ thấy tinh thần gắn kết của đội bóng do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, nơi chẳng ai bị bỏ lại phía sau.

Xuân Son thực hiện phạt đền thành bàn thắng. ẢNH: HẢI HOÀNG

Xuân Son ăn mừng bàn thắng bằng cách hôn lên đầu gối, đúng vị trí từng bị chấn thương nặng trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 khiến anh phải xa sân cỏ hơn 10 tháng. Nhiều kênh truyền thông trong khu vực cũng gọi sự trở lại này của Son là “phi thường”.

Sự xuất hiện của Xuân Son và đồng đội Phạm Tuấn Hải trong hiệp 2 như mang thêm luồng năng lượng tươi mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam. Bởi trong hiệp 1, lối chơi của đội tuyển thiếu mạch lạc và gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ dày đặc của Lào. Trong đó, một số trụ cột như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã thi đấu không tốt khi bỏ lỡ nhiều cơ hội và phải rời sân sau 45 phút.

Việc Xuân Son và Tuấn Hải cùng ghi bàn trở lại cho đội tuyển Việt Nam là điều đáng mừng. Càng vui hơn khi hai chân sút từng được xem là xuất sắc của bóng đá nước nhà đã có dấu hiệu hồi sinh, từ đó giúp kỳ vọng vào cuộc lội ngược dòng giành vé dự Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik càng lớn hơn.

Vui và mừng là điều dễ hiểu, nhưng đội tuyển Việt Nam cũng cần nhìn thẳng vào thực tế rằng trận đấu với Lào vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng của Xuân Son hay Tuấn Hải, mà bắt buộc phải cải thiện lối chơi để trở nên chủ động và thuyết phục hơn.