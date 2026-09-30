Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, Patrik Lê Giang vào viện kiểm tra chấn thương

Sáng 30/9, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan. Do vừa trải qua trận đấu với Thái Lan vào tối 29/9, buổi tập sáng nay chủ yếu giúp các cầu thủ vận động nhẹ, thư giãn gân cốt và hồi phục thể trạng.

Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Phạm Gia Hưng. Sáng nay, Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu. LĐBĐVN, Ban huấn luyện và tập thể đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với Gia Hưng, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ trở về bên gia đình trong ngày hôm nay.

Thủ môn Lê Giang Patrik cũng được đưa tới bệnh viện để xử lý vết thương ở cánh tay sau pha va chạm với cột dọc trong một tình huống bay người cản phá ở trận đấu với Thái Lan. Theo đánh giá của bộ phận y tế đội tuyển, tổn thương này không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của Lê Giang Patrik ở trận đấu tới.

Trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã có những chia sẻ với truyền thông về lần trở lại đội tuyểnQG sau hơn một năm rưỡi.Minh Khoa cho biết anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi được trao cơ hội khoác áo đội tuyển, đồng thời xác định mỗi lần ra sân trong màu áo đội tuyểnQG đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. “Biết tin được lên đội tuyển, trận nào cũng quan trọng và đó là một vinh dự. Tôi sẽ cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất”, Minh Khoa chia sẻ.

Tiền vệ của Becamex TP.HCM cũng cho biết anh không cảm thấy quá nhiều áp lực mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam.

Nói về thất bại trước Thái Lan, Minh Khoa gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định toàn đội đã nỗ lực hết sức. “Thái Lan ở giải đấu này tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất. Toàn đội đã cố gắng thể hiện hết mình nhưng kết quả không được như ý. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Bóng đá là vậy, có lúc thắng, lúc thua. Chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các CĐV sẽ luôn ở bên đội tuyển”, Minh Khoa nói.

Chiều nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ di chuyển từ Bandung về Jakarta, địa điểm diễn ra trận đấu cuối vòng bảng với Pakistan vào ngày 2/10.