Đội tuyển Việt Nam tổn thất lớn trước khi sang Lào

ĐT Việt Nam trong buổi tập chiều ngày 12/11.

Trong khi phần lớn đội tuyển tập luyện ở sân vận động Việt Trì theo lịch trình, một vài cầu thủ phải tập riêng ở khách sạn. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Hai Long gặp chấn thương ở vai và đang được theo dõi kỹ lưỡng.

Dưới triều đại HLV Kim Sang Sik, Hai Long là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật cũng như cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam. 9/10 trận khoác áo Những chiến binh Sao vàng của cầu thủ 25 tuổi diễn ra ở thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Anh cũng ghi được 4 bàn trong 9 trận này, bao gồm bàn quyết định vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và bàn mở hàng chiến dịch này ở trận gặp Lào.

Nếu Hai Long không kịp hồi phục, đây sẽ là tổn thất lớn với tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào sắp tới, bên cạnh khả năng thủ thành Đặng Văn Lâm cũng vắng mặt. Trong buổi tập chiều 12/11, thủ môn Việt kiều không xuất hiện với lý do chấn thương cơ đùi.

Trong trường hợp Văn Lâm không thể thi đấu, cơ hội sẽ dành cho Đình Triệu và Văn Việt. Ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik đã lần lượt sử dụng 4 thủ môn. Ngoài Văn Lâm, Đình Triệu, Văn Việt còn có Nguyễn Filip, người vắng mặt ở lần triệu tập này.

Cũng trong ngày 12/11, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi gặp gỡ, động viên tuyển Việt Nam. Ông nhấn mạnh "các trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn là cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên BXH FIFA, qua đó nâng cao thương hiệu đội tuyển và tạo lợi thế trong các lễ bốc thăm chia bảng tại các giải quốc tế chính thức".

Tuyển Việt Nam có thêm 2 ngày tập luyện tại Phú Thọ, trước khi lên đường sang Lào vào ngày 15/11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11. Ở lượt đi, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng 5-0.